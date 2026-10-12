Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile in apertura di settimana, in contrasto con la volatilità degli ultimi giorni: da domani l'asta dei Btp

ANSA

Nei primi minuti dall’apertura dei mercati il 12 ottobre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla chiusura di venerdì. Il differenziale è ancora a 110 punti base, con i rendimenti dei titoli di Stato decennali al 4,56%.

Una stabilità poco comune nelle ultime settimane, caratterizzate da una forte volatilità del mercato obbligazionario internazionale. Martedì 13 ottobre si terrà l’asta dei Btp a medio e lungo termine, che darà un riscontro reale su quanto questa instabilità stia condizionando le raccolte del Tesoro.

Lo spread rimane stabile ed è una novità

Potrebbe non durare, ma almeno per l’apertura del 12 ottobre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile. Il differenziale si è assestato su 110 punti base, gli stessi dello scorso venerdì in chiusura. Dopo le oscillazioni, anche estreme, delle ultime settimane, si tratta di un risultato inatteso.

Cosa ha stabilizzato lo spread

Non si tratta tanto di una situazione di calma sui mercati obbligazionari, quanto di una di stallo. La situazione in Medio Oriente non sta avanzando, nonostante i recenti attacchi degli Houthi sull’aeroporto di Riad. I Treasury Bond sono leggermente sotto la soglia del 5,25%, ma soltanto di alcuni millesimi di punto. Il prezzo del petrolio sta calando grazie alla ripresa del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

I rendimenti sono ancora alti

A dimostrazione del fatto che i problemi del mercato obbligazionario internazionale non sono stati risolti ci sono in rendimenti. I Btp decennali benchmark sono ancora quotati a più del 4,50%, livelli molto più alti di quelli di fine estate e tra i più alti dell’ultimo decennio. Una spesa in più per lo Stato, che sta per emettere tre diversi buoni del Tesoro.

L’asta del 13 ottobre

Il prossimo 13 ottobre si terrà un’asta di Btp a medio e lungo termine che darà conto della pressione dei mercati internazionali sulla raccolta di fondi del Tesoro. I titoli a disposizione saranno:

un Btp con scadenza nel 2029, quindi a 3 anni e cedola del 3%;

un Btp con scadenza nel 2033, quindi a 7 anni e cedola del 3,35%;

un Btp con scadenza nel 2041, quindi a 15 anni e cedola del 3,95%.

I rendimenti saranno però molto più alti, anche oltre il 4% lordo, una previsione fattibile perché tutte queste emissioni sono tranche avanzate di titoli già sul mercato, e quindi già prezzati.

Le prossime aste saranno:

martedì 13 ottobre l’asta dei titoli a medio e lungo termine;

martedì 27 ottobre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

mercoledì 28 ottobre l’asta dei Bot;

giovedì 29 ottobre l’asta dei titoli a medio e lungo termine.

Notizia in aggiornamento.