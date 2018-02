Amministrazione di sostegno: cos’è e quando si applica

Che cos’è l’amministrazione di sostegno? Questa dà la possibilità a un soggetto, che non riesca in tutto o in parte a espletare le normali funzioni della vita quotidiana, di usufruire della presenza di un tutore che se ne occupi al posto suo. Un individuo che sia infermo – anche per un breve periodo – mentalmente, non potrà amministrare i suoi beni e i suoi possedimenti come qualsiasi altra persona. Per questo, e soprattutto per tutelarlo da eventuali truffatori, si è pensato all’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Bisogna chiarire subito una cosa: chi beneficia dell’amministrazione di sostegno, ha comunque la capacità d’agire. In caso contrario, si deve richiedere la procedura per l’inabilitazione o l’interdizione.

Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno? Le persone con un’infermità parziale, una menomazione fisica o psichica, che non riescono a provvedere ai propri interessi, anche temporaneamente. Gli anziani, i minori (in questo caso il decreto può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età, e diviene effettivo al compimento dei diciotto anni), gli interdetti e gli inabilitati nel momento in cui queste sentenze sono revocate.

Possono chiedere un amministratore di sostegno futuro anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, i detenuti e i malati terminali. Questo in previsione di un’incapacità futura.

L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dalla stessa persona che ne ha bisogno, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero. Possono domandarla anche i servizi sociali e sanitari che hanno in cura la persona, se credono che ricorrano le possibilità.

La domanda si presenta con un ricorso, che va depositato presso la cancelleria del giudice tutelare. Il ruolo dell’amministratore di sostegno è svolto, di solito, da una persona indicata dallo stesso interessato. In genere si tratta del coniuge, il convivente, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado. Se il giudice lo ritiene necessario, può disporre diversamente e indicare un’altra persona.

Essere tutelati dall’amministrazione di sostegno, vuol dire che gli unici atti che si possono compiere sono quelli che riguardano la vita quotidiana. Per tutto il resto, ci si deve rivolgere al tutore, anche se questi ha il dovere di tenere sempre informato il beneficiario sugli atti che compie.