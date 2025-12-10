Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Il lancio di uno dei satelliti della costellazione di Starlink

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk nota per i suoi razzi riutilizzabili, punta dritto su Wall Street e prepara un’IPO del valore di 30 miliardi di dollari, la cifra più alta mai raccolta da una società in fase di quotazione. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione a Bloomberg, l’azienda punterebbe ad una valutazione di 1,5 trilioni di dollari, che la porterebbe sopra al valore di mercato di Saudi Aramco, il colosso petrolifero dell’Arabia Saudita, che ha messo a segno una quotazione record del valore di 29 miliardi di dollari nel 2019.

IPO in fase di valutazione

Il management e gli advisors stanno valutando una quotazione, che potrebbe avvenire tra la metà e la fine del 2026, ma la tempistica dell’IPO potrebbe variare in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori e potrebbe slittare fino al 2027. I vertici della società stanno intanto definendo il percorso dell’IPO, il suo valore, l’impiego dei fondi raccolti ed anche i ruoli apicali. SpaceX prevede di utilizzare parte dei fondi raccolti con l’IPO per sviluppare data center spaziali, incluso l’acquisto dei chip necessari per gestirli.

Il valore di Space X

Secondo una recente indiscrezione del Wall Street Journal, Space X vale attualmente 400 miliardi di dollari, ma il direttore finanziario dell’azienda Bret Johnsen avrebbe prospettato a potenziali investitori l’ulteriore vendita di azioni, puntando ad una capitalizzazione di 800 miliardi di dollari. Questo porterebbe il valore di Space X anche al di sopra di OpenAI, la società di intelligenza artificiale madre di ChatGPT.

Tuttavia, una recente vendita di azioni sul secondario ha fissato il prezzo a 420 dollari, per un capitalizzazione che supera la cifra di 800 miliardi di dollari. Space X ha recentemente avviato un piano dedicato ai dipendenti, che consente la vendita di azioni sino ad un valore di 2 miliardi di dollari.

Per Bloomberg una quotazione porterebbe il valore d’impresa di Space X ancora più in alto, attorno ai 1.500 miliardi di dollari.

Starlink e le prospettive di crescita

La crescita di Space X è alimentata dal successo del servizio satellitare Starlink e dallo sviluppo del suo razzo Starship, che già guarda allo sbarco sulla Luna e su Marte. Si prevede che l’azienda genererà un fatturato di circa 15 miliardi di dollari nel 2025, che potrebbe raggiungere un valore di 22-24 miliardi di dollari nel 2026, grazie alla crescita del business Starlink.

I dirigenti di SpaceX hanno anche proposto di scorporare Starlink in una società separata e di quotarla in borsa, ma il CFO Johnsen ha affermato nel 2024 che un’IPO di Starlink sarebbe stata più probabile “negli anni a venire”.