Il blocco navale nello Stretto di Hormuz riaccende l’interesse per le rotte artiche: cosa c'è di vero in questa opzione e perché non sostituiscono i corridoi tradizionali

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ANSA La possibile alternativa allo stretto di Hormuz

Con il blocco dello stretto di Hormuz, si torna a parlare delle rotte artiche come possibile alternativa ai principali corridoi commerciali. Si tratta di una prospettiva che emerge ciclicamente nei momenti di crisi, soprattutto quando i passaggi strategici tradizionali diventano vulnerabili. Oltre l’80% del commercio mondiale di merci avviene via mare. I flussi principali si concentrano tra Asia orientale, Europa e Nord America e dipendono da pochi snodi fondamentali.

Questa concentrazione rende il sistema particolarmente esposto a shock geopolitici. Eventi come blocchi navali, tensioni regionali o cambiamenti nelle politiche commerciali possono avere effetti immediati sui costi e sui tempi di trasporto. Le rotte artiche entrano in questo scenario come possibile opzione alternativa, ma con limiti strutturali ancora rilevanti.

I vantaggi teorici delle rotte artiche

Dal punto di vista geografico, i percorsi attraverso l’Artico permettono di ridurre sensibilmente le distanze. Le tratte tra Asia orientale e Nord Europa potrebbero accorciarsi fino al 40%, mentre quelle verso la costa orientale del Nord America di circa il 20%. Questa riduzione si traduce potenzialmente in tempi di consegna più brevi e minori costi di trasporto. Il progressivo scioglimento dei ghiacci, legato ai cambiamenti climatici, ha inoltre reso queste rotte più accessibili rispetto al passato. Nonostante ciò, i benefici restano limitati a specifici tipi di traffico.

Quali merci possono davvero sfruttare queste rotte

Secondo l’analisi di Coface, nel breve periodo le rotte artiche sono destinate soprattutto al trasporto di materie prime. I vantaggi più evidenti riguardano petrolio, gas naturale liquefatto e derivati, con riduzioni dei costi che possono arrivare fino al 45-50%. Anche cereali, minerali e materiali da costruzione, possono trarre beneficio, soprattutto quando le condizioni permettono la navigazione senza il supporto dei rompighiaccio. Diversa è la situazione per il trasporto containerizzato. Nonostante le distanze più brevi, le limitazioni operative e i costi specifici della navigazione artica rendono queste rotte meno competitive rispetto a quelle tradizionali.

Le stime indicano che entro i prossimi cinque anni solo il 3,5% degli scambi tra Asia orientale, Europa e Nord America potrebbe transitare attraverso l’Artico. Si tratta di una quota ridotta, che non modifica in modo significativo la struttura del commercio globale. Alcuni settori, però, potrebbero registrare benefici più evidenti. Tra questi rientrano le filiere legate all’energia, ai metalli, ai cereali e al legname. In termini di valore, una parte delle esportazioni nordamericane verso l’Asia potrebbe essere reindirizzata verso queste rotte.

I limiti strutturali delle rotte artiche

Nonostante le potenzialità, lo sviluppo delle rotte artiche incontra diversi ostacoli. Le finestre di navigazione sono ancora stagionali e le condizioni del ghiaccio restano variabili e difficili da prevedere. In molti casi è necessario l’utilizzo di rompighiaccio, con costi aggiuntivi che riducono la convenienza economica. Anche le dimensioni delle navi sono limitate rispetto a quelle utilizzate sulle rotte tradizionali, riducendo le economie di scala. Questi fattori continuano a rappresentare un freno alla diffusione su larga scala.

Oltre agli aspetti economici, l’Artico sta assumendo un ruolo crescente sul piano geopolitico. Il controllo delle rotte e delle infrastrutture è al centro degli interessi di diverse potenze. La rotta del Mare del Nord è in gran parte sotto l’influenza della Russia, mentre la Cina sta rafforzando la propria presenza nella regione. Anche gli Stati Uniti stanno aumentando l’attenzione verso quest’area. In questo scenario, lo sviluppo delle rotte artiche non dipende solo da valutazioni economiche, ma anche da equilibri strategici e politici.