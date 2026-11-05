Pagamenti, l’IA può spendere per noi: ma ci farà risparmiare?

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Quando l’IA confronta le offerte per noi, il risparmio si misura sul costo totale: anche un canone mensile può ridurre il vantaggio iniziale.

Trovare un’offerta migliore richiede tempo. Bisogna confrontare prezzi, leggere condizioni, capire se il risparmio iniziale nasconda una spesa successiva. Un assistente di intelligenza artificiale potrebbe svolgere parte di questo lavoro e, se autorizzato, arrivare fino al pagamento. Una domanda, però, viene prima della comodità: alla fine ci resteranno più soldi?

È una prospettiva aperta dall’IA agentica, composta da sistemi capaci di pianificare ed eseguire azioni per conto degli utenti. Nel suo intervento alla Giornata europea sulla tutela dei consumatori, il vicedirettore generale della Banca d’Italia, Sergio Nicoletti Altimari, ne ha evidenziato il potenziale: ridurre i costi di ricerca e di transazione, aiutando a confrontare prodotti e interagire con gli intermediari.

Il beneficio, però, va misurato sul risultato economico. Un’operazione più semplice non è necessariamente una scelta più conveniente.

Dal pagamento digitale alla decisione delegata

Finora abbiamo imparato soprattutto a pagare più velocemente: una carta salvata, un’app, una conferma sul telefono. L’assistente capace di agire introduce un passaggio ulteriore: può partecipare alla scelta di che cosa acquistare e a quali condizioni.

Nell’evoluzione dei pagamenti digitali in Italia, questo cambia il rapporto tra tecnologia e denaro. Non tutte le applicazioni offrono già queste funzioni: possibilità e autorizzazioni dipendono dal servizio concreto.

Il valore potenziale è comprensibile. Una famiglia potrebbe dedicare meno tempo a confronti ripetitivi e individuare condizioni che altrimenti avrebbe trascurato. Perché il vantaggio sia reale, però, l’assistente deve sapere che cosa intendiamo per “conveniente”.

Prezzo iniziale più basso, costo annuo minore e maggiore flessibilità contrattuale sono obiettivi diversi.

Quanto risparmiamo dopo aver pagato anche l’assistente?

Il primo conto da fare è quello del risparmio netto.

Immaginiamo, con numeri puramente illustrativi, che un servizio individui alternative capaci di ridurre alcune spese di 15 euro al mese. Il beneficio potenziale sarebbe di 180 euro l’anno.

Se utilizzare l’assistente costasse 8 euro mensili, la spesa annua sarebbe di 96 euro: il vantaggio scenderebbe a 84 euro, prima di eventuali altri oneri. Un costo una tantum di 30 euro per cambiare servizio lo ridurrebbe a 54 euro nel primo anno.

Non sono tariffe rilevate sul mercato, ma un esempio del confronto necessario. Conta anche verificare che le prestazioni restino equivalenti: spendere meno rinunciando a una copertura o a un servizio utile non rappresenta automaticamente un miglioramento.

Il tempo risparmiato conserva un valore, anche quando non si traduce in denaro. È utile, però, distinguerlo dalla riduzione effettiva delle uscite.

Il limite di spesa deve guardare oltre il primo addebito

Un assistente può rispettare il budget e assumere, comunque, un impegno più oneroso del previsto.

Supponiamo di autorizzare un acquisto entro 100 euro. L’offerta scelta costa 79 euro iniziali, ma comporta altri undici pagamenti obbligatori da 12 euro: il costo complessivo diventa 211 euro.

Questo esempio aiuta a leggere un punto sottolineato da Altimari: anche una transazione effettuata con credenziali valide e nei limiti delegati può non corrispondere all’intenzione del consumatore.

La delega dovrebbe, quindi, chiarire quale spesa stiamo limitando.

Che cosa confrontare Perché cambia il risultato Costo complessivo del contratto Include gli impegni successivi al primo pagamento Costi dell’assistente e commissioni Possono assorbire parte del risparmio Scadenze degli addebiti Determinano quanta liquidità resta disponibile Prestazioni e condizioni Permettono di confrontare offerte equivalenti

Tre acquisti convenienti possono lasciare poca liquidità

C’è poi una differenza tra ottenere un buon prezzo e potersi permettere una spesa in quel momento.

Consideriamo un altro esempio: sul conto sono disponibili 600 euro, dei quali 450 serviranno per impegni già previsti. Tre acquisti da 60 euro rispettano ciascuno un limite di 100 euro, ma assorbono complessivamente 180 euro. Restano 420 euro: meno di quanto necessario.

Il tetto per operazione non sostituisce un budget complessivo. Un sistema che ottimizza ogni singolo acquisto senza considerare gli altri impegni può produrre decisioni convenienti prese separatamente, ma difficili da sostenere insieme.

È una distinzione importante anche per utenti abituati alle app: come mostra l’approfondimento sui diversi profili di pagamento degli italiani, familiarità digitale e gestione del denaro non sono la stessa cosa.

Più confronto può aumentare la concorrenza

Sul piano economico, rendere meno faticoso il confronto potrebbe ridurre un vantaggio di cui beneficiano i fornitori: l’inerzia del cliente, che mantiene un servizio perché cercarne un altro richiede tempo.

È una possibile conseguenza, non un risultato già dimostrato. Dipende anche dall’ampiezza del confronto: quali offerte considera l’assistente? Con quali criteri le ordina? Esistono rapporti commerciali che influenzano la selezione?

Per valutare la convenienza, sapere come nasce una proposta conta quanto conoscerne il prezzo. Un assistente che confronta solo alcune offerte non rappresenta necessariamente l’intero mercato.

Il controllo resta parte del rendimento del servizio

Altimari richiama limiti comprensibili, azioni tracciabili, possibilità di contestazione e supervisione umana. La responsabilità verso il consumatore deve restare attribuita a persone e istituzioni: delegare un compito non significa lasciare il cliente senza interlocutori.

Il discorso non introduce un rimborso automatico per ogni errore. Indica le condizioni necessarie per una delega affidabile.

Il criterio finale resta concreto: quanto risparmiamo, quali impegni assumiamo e quanta libertà conserviamo di intervenire. L’assistente finanziario più utile sarà quello che saprà rendere questi risultati comprensibili, prima ancora di chiedere il permesso di spendere.