Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Quando prenotare voli per Natale.

Organizzare i viaggi durante le festività natalizie può richiedere un dispendio di risorse non indifferente. Tra tariffe dei voli sempre più alte e una disponibilità di posti che si riduce rapidamente per via dell’elevata richiesta, agire in anticipo spesso fa la differenza. In particolare, individuare la finestra temporale corretta per acquistare un biglietto aereo permette di evitare rincari eccessivi.

Aspettare l’ultimo momento, nella speranza di trovare un’offerta migliore, potrebbe quindi rivelarsi una strategia rischiosa, soprattutto per le tratte più richieste.

Quando prenotare i voli per Natale 2026

Chi ha intenzione di viaggiare durante le prossime vacanze di Natale dovrebbe iniziare a cercare i biglietti aerei proprio in questi giorni. Il mese di ottobre, infatti, è il periodo migliore per confrontare le tariffe e bloccare le offerte più convenienti in vista delle partenze di dicembre e dei rientri di gennaio. Secondo un’analisi di Google flights basata su cinque anni di dati aggregati relativi al mercato statunitense, il periodo più conveniente per acquistare i biglietti per Natale si colloca mediamente intorno alle otto settimane prima della partenza, con un minimo di prezzo registrato circa 56 giorni prima del volo.

Ovviamente, il dato non costituisce una regola valida per tutte le rotte e per tutti i mercati. Le abitudini di viaggio, la domanda e la disponibilità dei collegamenti possono essere diverse tra Stati Uniti e Italia. Inoltre, importante come il momento dell’acquisto è poi la flessibilità sulle date.

Tuttavia, quest’analisi offre un’indicazione utile per chi sta programmando un viaggio, poiché restituisce una chiara spiegazione sulle dinamiche di mercato e permette di comprendere come variano i prezzi e come funzionano, in linea generale, gli algoritmi dei motori di ricerca.

Tenendo conto dei risultati di ricerca, infatti, per chi ha intenzione di partire da o per l’Italia nel periodo natalizio il consiglio è di iniziare subito a monitorare le tariffe e di non aspettare.

Oltre al momento in cui si acquista il biglietto, è importante considerare le date effettive del viaggio. Nei giorni che vanno da Natale a Capodanno, infatti, la scelta del giorno di partenza e di quello del rientro può incidere sensibilmente sul prezzo finale.

Per esempio, le giornate immediatamente precedenti il 25 dicembre sono particolarmente richieste da chi vuole trascorrere la vigilia e il giorno di Natale con la famiglia. Lo stesso accade tra il 26 dicembre e i primi giorni di gennaio, quando aumentano gli spostamenti per Capodanno e per il rientro dalle vacanze. Non esiste una combinazione universalmente più economica per tutte le destinazioni, ma la flessibilità di uno o due giorni può aiutare a individuare alternative meno costose.

L’analisi di Google segnala, in generale, che volare nei giorni feriali può essere più conveniente rispetto a partire nel fine settimana. In particolare, partire di lunedì e rientrare di martedì o mercoledì consente, nel campione analizzato, un risparmio medio di circa il 14% rispetto ai viaggi effettuati nel weekend.

Per esempio, chi deve raggiungere una città italiana per trascorrere le feste con i parenti potrebbe confrontare un volo in partenza lunedì 21 dicembre con uno previsto per martedì 22 o mercoledì 23 dicembre, verificando anche le opzioni per il ritorno. Allo stesso modo, anticipare o posticipare di qualche giorno il rientro dopo l’Epifania può già oggi fare la differenza sulle tariffe.

In ogni caso, visto che a incidere sul prezzo sono anche destinazione, aeroporto di partenza e disponibilità dei posti, la scelta migliore rimane quella di cercare più combinazioni di andata e ritorno, senza concentrarsi esclusivamente sulle date considerate tradizionalmente più comode.