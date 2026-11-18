Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Secondo le rilevazioni Gme accendere i grandi elettrodomestici di giorno fa risparmiare sulle bollette

Tra le abitudini degli italiani più radicate c’è quella di stare svegli fino a tardi o svegliarsi prima che il sole sorga per mettere in moto lavatrice e lavastoviglie. O quantomeno, programmare questi due elettrodomestici per far sì che siano in funzione in orari in cui l’elettricità costa meno.

Ma grazie alla diffusione degli impianti fotovoltaici in Italia, non conviene più puntare alla notte o all’alba. Sono infatti le ore centrali della giornata quelle in cui l’energia costa meno e in cui si può ottenere il maggiore risparmio in bolletta.

Perché il fotovoltaico ha ribaltato le fasce orarie

A certificare questa inversione di tendenza sono i dati ufficiali del Gestore dei mercati energetici: nel corso del 2025 il prezzo dell’energia elettrica nelle ore diurne è risultato inferiore rispetto a quello notturno in 193 giornate su 365, pari al 52,9% dell’intero anno.

Per decenni l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha suddiviso i consumi in tre fasce orarie standard:

la fascia F1, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i festivi;

fasce F2 e F3, che comprende sera, notte, fine settimana e festivi, più convenienti quando l’elettricità veniva prodotta quasi esclusivamente da centrali termoelettriche a gas.

L’energia solare ha capovolto questo equilibrio perché ha il suo picco di produzione proprio nella fascia centrale della giornata, durante la quale i costi di produzione sono minimi. Quando il sole tramonta i consumi delle famiglie vengono sostenuti attraverso centrali a gas. Secondo il Gme, nelle 193 giornate di sorpasso diurno, il risparmio medio all’ingrosso a favore del giorno rispetto alla notte ha raggiunto i 19,22 euro per megawattora.

Quali tariffe servono per risparmiare davvero

Non basta però semplicemente spostare la fascia oraria delle faccende domestiche per ottenere un risparmio in bolletta. Il beneficio dipende strettamente dal contratto sottoscritto sul mercato libero. Chi ha ancora una vecchia tariffa bioraria a prezzo fisso continuerà a pagare di più in fascia F1 rispetto alla F2 o F3, indipendentemente dall’andamento del solare.

Per intercettare il calo diurno dei prezzi in bolletta occorrerebbe orientarsi verso altre tipologie di offerte proposte dai fornitori:

le tariffe a Pun orario, che replicano fedelmente il prezzo della borsa elettrica, ideali per chi riesce a concentrare i carichi degli elettrodomestici tra le 11:00 e le 16:00;

offerte con fasce gratuite o scontate, adatte a chi ha abitudini domestiche regolari e concentrabili in poche ore;

offerte con fasce personalizzate, pensate per chi lavora in smart working.

Come sfruttare il risparmio diurno se lavori fuori casa

Il nuovo paradigma energetico pone però un problema pratico, in un Paese in cui i lavoratori non godono del telelavoro. Riuscire a intercettare la finestra di risparmio tra le 11:00 e le 16:00 senza essere fisicamente davanti agli elettrodomestici oggi risulta possibile grazie a tre soluzioni semplici: