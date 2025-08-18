QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Sui mercati obbligazionari si registra un progressivo aumento dei rendimenti dei titoli di stato, sia negli Stati Uniti che in Europa, grazie a dati economici positivi, agli aumenti dei prezzi dell’energia, alle politiche monetarie più restrittive e alle decisioni politiche che hanno ridotto alcuni rischi. Una tendenza che tenderà a divergere nei prossimi mesi, in risposta alle diverse prospettive delle banche centrali ed alle aspettative sui tassi d’interesse. E’ quanto emerge da una analisi di Florian Spate, Senior Bond Strategist di Generali Investments.

Rendimenti UE attesi stabili o al rialzo

Per le prossime settimane, si prevede che i rendimenti core dell’Eurozona si stabilizzeranno, grazie alla stagionalità estiva e a una possibile riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE a settembre, favorita dal calo dell’inflazione e dalla crescita economica sotto il potenziale.

Secondo l’analista di Generali Investments, tuttavia, gli effetti macroeconomici dello stimolo fiscale tedesco e l’accordo commerciale tra UE e USA potrebbe tradursi in un progressivo aumento dei rendimenti. “Sebbene le aspettative sui tassi di interesse a medio termine siano leggermente sovrastimate – spiega Spate – il loro impatto sui rendimenti a lungo termine è diminuito grazie all’aumento del premio di durata. La curva dei rendimenti si sta distanziando, con le aspettative di crescita nominale che si spostano dal 2,5% al 4% entro il 2026, potenzialmente portando a un aumento significativo dei rendimenti a lungo termine“.

Emissioni titoli di stato facilitate

In questo quadro, l’attività di emissione di titoli di stato in UE sta procedendo con successo, con oltre il 70% dell’obiettivo 2025 già raggiunto. I governi dell’Eurozona hanno ridotto significativamente la quota di obbligazioni a lunga scadenza nelle nuove emissioni, passando dal 43% nel 2024 a meno del 25% nel secondo trimestre 2025, rispondendo alla minore domanda di duration e facilitando l’assorbimento dell’offerta. Nonostante il mercato primario sia ancora poco attivo ad agosto, si prevede una buona collocazione delle emissioni future anche dopo la pausa estiva.

Curva dei rendimenti punta al ribasso in USA

Al contrario della UE, si prevede che i rendimenti statunitensi siano orientati verso il ribasso. Dati economici più deboli e la prospettiva di ulteriori tagli dei tassi chiave della Fed potrebbero infatti favorire una moderata diminuzione dei rendimenti. Ma qualcosa di più si capirà a fine settimana, in occasione del simposio di Jackson Hole, evento clou dell’estate e bussola sulle prossime mosse della Fed.

Nonostante a luglio la Fed non abbia ridotto i tassi, il mercato sconta ancora almeno due tagli quest’anno e altri due nel 2026, ma con con una differenza di soli 36 punti base entro fine anno, inferiori alle attese precedenti di 50 punti. La previsione a medio termine sui tassi (OIS a 5 anni e 3 mesi) è troppo alta, circa 3,75%. A breve termine, si stimano rendimenti sui titoli decennali del 4,30% a 3 mesi e del 4,05% a 12 mesi.