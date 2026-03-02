Leonardo si aggiudica contratto da 1 miliardo di sterline in Inghilterra

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF Leonardo di è agfgiudicata un contratto da 1 miliardi di sterline in Regno unito per gli elicotteri militare a guida autonoma

Leonardo UK, società controllata dalla big italiana della difesa Leonardo Group, è stata selezionata per un contratto da 1 miliardo di sterline, relativo alla fornitura di elicotteri medi (NMH), da impiegare insieme a velivoli senza equipaggio, a supporto delle operazioni di difesa in tutto il mondo. Lo ha annunciato oggi il Ministero della Difesa inglese.

“Questo investimento nella difesa è vantaggioso per la Gran Bretagna a tutti i livelli. Rafforza le nostre Forze Armate, garantisce migliaia di posti di lavoro qualificati nel Regno Unito e crea grandi opportunità di esportazione”

ha commentato il Segretario alla Difesa John Healey.

“Questa partnership storica non solo sostiene l’occupazione e la sicurezza britannica oggi, ma posiziona il Regno Unito e i suoi alleati all’avanguardia nella prossima generazione di sistemi di difesa e autonomi di domani”

ha aggiunto la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves.

Yeovil polo di eccellenza per elicotteri a guida autonoma

L’accordo rende lo stabilimento di Yeovil (nella contea del Somerset) un centro globale per la produzione e l’esportazione di elicotteri militari Leonardo e consolida il ruolo del Regno Unito come leader nei sistemi autonomi e senza equipaggio, una tecnologia di frontiera che risulta cruciale nella strategia industriale della difesa del governo.

Lo stabilimento infatti diventerà centro di eccellenza per gli elicotteri militari a guida autonoma, poiché il Ministero della Difesa investirà anche nel Proteus, il primo sistema aereo senza equipaggio del Regno Unito, costruito da Leonardo, che ha recentemente effettuato il primo volo. Lo sviluppo di tecnologie autonome e senza equipaggio nel Regno Unito è al centro della strategia industriale della Difesa britannica e potrebbe offrire l’opportunità di realizzare piattaforme come l’NMH con equipaggio opzionale.

La commessa alla Difesa britannica e l’export

Il nuovo accordo siglato dal Governo britannico con Leonardo fornirà alle Forze Armate del Regno Unito 23 nuovi elicotteri di medio carico, che potrebbero essere impiegati insieme ad altri velivoli senza equipaggio.

La commessa apre la strada anche a futuri ordini militari internazionali, da realizzare nel Regno Unito per una quota di produzione stimata in oltre il 40%. Sono circa una ventina i Paesi che richiedono nuovi elicotteri di medio carico.

Insieme agli altri elicotteri di Leonardo, gli ordini internazionali per l’NMH potrebbero generare oltre 15 miliardi di sterline di esportazioni nei prossimi 10 anni.

Impatto positivo in termini occupazionali e tecnologici

L’accordo garantisce il futuro della produzione di elicotteri del Regno Unito e dello stabilimento Leonardo di Yeovil, nel Somerset, contribuendo a sostenere 3.300 posti di lavoro. Di questi, 650 lavorano direttamente sul NMH e un numero maggiore è coinvolto nei sistemi autonomi e fornisce supporto e produzione continui alle flotte di elicotteri Merlin e Wildcat.

Con una filiera di fornitura di quasi 70 aziende britanniche, il programma garantisce anche competenze e know-how in materia di difesa per i decenni a venire. L’accordo rappresenta dunque un importante investimento nella base industriale del Regno Unito, un pilastro fondamentale per la strategia industriale della difesa e altri settori trainanti come la produzione avanzata e la tecnologia digitale.