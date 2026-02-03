L'azienda pubblica della Difesa Leonardo ha trovato un accordo con il colosso indiano Adani per produrre i suoi elicotteri proprio in India e fornire l'esercito locale

ANSA Elicottero di Leonardo

Leonardo, l’azienda italiana della Difesa di proprietà dello Stato, ha trovato un accordo con il colosso indiano Adani per iniziare la produzione di elicotteri militari in India. La collaborazione tra i due gruppi permetterà l’avvio della fabbricazione di alcuni dei modelli più avanzati tra quelli progettati in Italia direttamente nel Paese.

L’obiettivo è quello di rifornire l’esercito indiano di tecnologia italiana nell’ambito dell’aeronautica, aprendo a un nuovo mercato rispettando però la stringente politica di “indipendenza nazionale” dell’India in ambito militare. Gli elicotteri potranno avere anche applicazioni in ambito civile nel prossimo futuro.

L’accordo tra Adani e Leonardo

L’accordo tra Adani e Leonardo è in realtà un memorandum di intesa che delinea il piano per portare gli elicotteri italiani in India attraverso la produzione locale. Al centro dell’accordo c’è proprio la localizzazione in India della produzione di due modelli di elicotteri tra i più avanzati tra quelli progettati da Leonardo:

l’AW169M;

l’AW109 TrekkerM.

Questo nuovo sistema industriale permetterà di generare migliaia di posti di lavoro ad alta qualifica in settori come l’ingegneria, la produzione industriale della Difesa, ma anche nella logistica e nei servizi di supporto. Leonardo continuerà a occuparsi direttamente della progettazione degli elicotteri e anche della formazione dei piloti.

I nuovi rapporti tra Italia, Ue e India

L’annuncio dell’accordo tra Leonardo e Adani arriva la settimana successiva a quello dell’intesa tra Ue e India sui dazi. I Paesi europei hanno appena ottenuto un accesso senza eguali al mercato più popoloso del mondo. I dazi saranno abbassati su moltissimi prodotti, tra cui le automobili, i lavorati farmaceutici e chimici, ma anche altre eccellenze italiane come il vino e l’olio d’oliva.

L’India si sta impegnando molto per integrare la propria economia nel sistema internazionale. Nella serata di ieri 2 febbraio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i dazi che aveva imposto ai prodotti del Paese per l’acquisto di petrolio russo da parte delle aziende locali, che erano pari al 25%, saranno azzerati. Saranno inoltre ridotti al 18% i cosiddetti dazi “reciproci”.

Perché non esportare in India elicotteri prodotti in Italia

Se i dazi tra l’Ue, e quindi l’Italia, e l’India sono però appena stati fortemente ridotti, perché Leonardo non esporta nel Paese elicotteri prodotti direttamente in Italia? Il problema in questo caso non è economico ma politico. La Difesa è spesso un settore molto protetto da diversi Paesi, visto che può dipenderne la sopravvivenza dello Stato in caso di crisi.

L’India, in ambito militare, applica una dottrina chiamata Atmanirbhar Bharat (autosufficienza nazionale). Nata come pacchetto di stimoli economici nel 2020, per sopperire ai problemi causati dalla pandemia da Covid-19 al commercio globale, nell’ambito della difesa questa iniziativa si è tradotta in una serie di regole per il funzionamento della filiera militare.