Dai Green bond ai Blue Bond: a quanto ammontano le emissioni

S&P Global Ratings, che ha recentemente stimato una crescita modesta del 4,3% delle emissioni di obbligazioni a livello globale per il 2024, stima una crescita modesta anche per la categoria dei bond green, social, sostenibili o legati alla sostenibilità (green, social, sustainability, and sustainability-linked bond – GSSSB).

A quanto ammonteranno le emissioni di bond “sostenibili”

Nonostante l’incertezza macroeconomica globale in alcune aree chiave, le emissioni di bond sostenibili (GSSSB) si attesteranno in un intervallo fra 950 miliardi di dollari e 1.005 miliardi di dollari nel 2024, registrando una variazione sempre modesta rispetto ai 980 miliardi di dollari del 2023. Nel 2022 la cifra era quasi simile di 930 milioni di dollari. L’emissione di bond sosteni9bili in ogni caso potrebbe rappresentare il 14% del totale delle emissioni obbligazionarie nel 2024.

I fattori che condizioneranno il mercato

Nel 2024, con molte delle principali banche centrali che si avvicinano alla fine del loro ciclo di rialzo dei tassi, l’incertezza macroeconomica, la possibilità di un rallentamento economico più ampio in regioni chiave come l’Europa e l’Asia-Pacifico esterni potrebbero ostacolare il ritmo di espansione del mercato GSSSB.

Per contro, esistono una serie di fattori positivi che potrebbero sostenerne l’emissione, quali l’adozione di tassonomie sostenibili ed iniziative di trasparenza, la crescita delle emissioni dei mercati emergenti e gli sforzi per accelerare la transizione energetica.

Green Bond fra i più richiesti sino ad oggi

I green bond continueranno a dominare il mercato dei GSSSB, sostenuti dall’aumento della domanda di progetti ambientali in tutte le aree geografiche. Nel 2023, l’emissione di obbligazioni verdi è aumentata del 10% su base annua, raggiungendo un totale di 575 miliardi di dollari, in gran parte a causa dell’aumento delle emissioni dall’Europa e dall’Asia-Pacifico, nonostante un altro anno di crisi

degli emittenti nordamericani.

I transition bond e i blue bond potrebbero però guadagnare terreno nel 2024. Le obbligazioni di transizione hanno faticato a trovare il loro posto nel mercato dei bond sostenibili, tanto che dal 2019 hanno raggiunto un volume di appena 15 miliardi di dollari e rappresentano solo l’1% del mercato dei bond sostenibili, ma sono destinate a registrare un anno record nel 2024.

Anche i blue bond potrebbero vivere un anno fondamentale nel 2024. Secondo l’ICMA, i blue bond sono obbligazioni tematiche che hanno l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’uso sostenibile delle risorse del mare risorse e della promozione di attività economiche sostenibili. Sono un sottoinsieme delle obbligazioni verdi ed anch’esse sono state emesse sinora in ammontare modesto (6,8 miliardi di dollari) e rappresentano solo lo 0,2% delle emissioni complessive di GSSSB dal 2019.

Guardando avanti

S&P ritiene che le emissioni aumenteranno a un ritmo moderato a causa della difficoltà nell’individuare progetti pronti su larga scala, anche nei mercati sviluppati. Nello stesso tempo, però, ci si attende che gli emittenti dei Paesi a medio e basso reddito cercheranno di aumentare la propria quota di emissioni di obbligazioni sostenibili nel 2024, viste le elevate necessità di funding non soddisfatte.