Ford e Renault siglano partnership strategica per l’auto elettrica

123RF Ford ha siglato una partnership strategica in UE con Renault

L’americana Ford ha siglato una partnership strategica con Renault. L’intesa segna un punto di svolta per la competitività dei due costruttori nel mercato europeo e prevede lo sviluppo di due nuovi modelli elettrici Ford, prodotti in Francia e basati sulla piattaforma Ampere di Renault. L’arrivo è previsto nelle concessionarie nel 2028.

Le due società hanno spiegato che i veicoli nasceranno dal design Ford ma sfrutteranno la scala industriale e l’ecosistema ElectriCity di Renault, mantenendo una forte identità Ford in termini di guida ed esperienza digitale.

Per François Provost, CEO di Renault Group, la

“partnership dimostra la solidità del nostro know-how collaborativo e la nostra competitività in Europa”.

Jim Farley, presidente e CEO di Ford Motor Company, ha sottolineato che l’alleanza

“rappresenta un passo importante per Ford e sostiene la nostra strategia di costruire in Europa un business altamente efficiente e preparato per il futuro”.

Collaborazione nei veicoli commerciali leggeri

Oltre alle vetture elettriche, le due aziende hanno firmato una Letter of Intent per esplorare una collaborazione sui veicoli commerciali leggeri. L’intesa mira allo sviluppo e alla produzione congiunta di modelli Ford e Renault, con la condivisione delle piattaforme per aumentare efficienza e competitività in un segmento cruciale per entrambi i costruttori. Questa cooperazione punta a combinare la lunga esperienza delle due case nel segmento LCV con la loro capacità industriale europea, creando una base di scala condivisa capace di rafforzare la competitività in un mercato definito “altamente dinamico”. La collaborazione permetterà anche a Ford di integrare l’accordo nel lavoro già svolto dalla divisione Ford Pro, che rappresenta “il motore del business europeo dell’azienda”, evolvendo oltre l’hardware per offrire un ecosistema di software e servizi per i clienti professionali.

La nuova strategia europea di Ford

L’alleanza con Renault è il primo tassello della nuova strategia europea di Ford, che mette al centro tre direttrici: rafforzare Ford Pro, ampliare la gamma passeggeri con veicoli multi-energy ed elettrificati, e ottimizzare la capacità produttiva per ridurre i costi. Nella nuova strategia la Casa americana ha inserito anche un appello alle istituzioni europee, chiedendo che i target sulle emissioni siano allineati alle reali condizioni di mercato. L’azienda ha sostenuto la necessità di incentivi più uniformi e di una transizione che lasci ai clienti la possibilità di scegliere tra soluzioni elettriche o ibride.

Il prodotto al centro

Ford nel piano prevede un’offensiva prodotto che inizierà nel 2028 con l’arrivo di una nuova generazione di vetture progettate per offrire “un’esperienza di guida inconfondibilmente Ford” e servizi digitali avanzati.

“Il nostro piano riguarda il liberare tutto il potenziale del Blue Oval. Stiamo sfruttando partnership strategiche per garantire competitività, ma siamo ossessionati dal prodotto. Questi saranno veicoli divertenti da guidare, completamente connessi e capaci di distinguersi dalla massa”

ha dichiarato Jim Baumbick, presidente di Ford Europe.

Nel documento, il CEO Jim Farley ha sottolineato il ruolo centrale dell’Europa:

“Come innoviamo, collaboriamo e investiamo qui scriverà il playbook per la prossima generazione”,

ribadendo che l’azienda dovrà muoversi con “maggiore velocità ed efficienza che mai” per rimanere competitiva.