Renault: ricavi in crescita, risultato sconta svalutazione Nissan

Il Gruppo Renault e i suoi marchi di punti hanno registrato il terzo anno consecutivo di crescita, trainati dalle vendite internazionali e dalle vendite di veicoli elettrici. “La complementarietà dei nostri marchi e delle nostre tecnologie è un punto di forza che ci consente di soddisfare esigenze in continua evoluzione dei clienti”, ha dichiarato Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer del Gruppo Renault, aggiungendo “la nostra strategia di propulsione a due pilastri è ora implementata in tutto il Gruppo: Renault è un marchio generalista leader della categoria in termini di emissioni di CO2, con due terzi delle sue vendite elettrificate (EV e HEV), mentre Dacia sta accelerando nell’ibrido”.

Vendite in crescita a livello globale

Nel 2025, il Gruppo Renault ha venduto 2.336.807 veicoli in tutto il mondo, con una crescita del 3,2%, superiore a quella del mercato di riferimento (+1,6%). Tutti e tre i suoi marchi – Renault, Dacia e Alpine – hanno registrato una crescita superiore al mercato: Renault ha veduto 1.628.030 veicoli (+3,2%), Dacia 697.408 veicoli (+3,1%) ed Alpine ha superato per la prima volta le 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), più che raddoppiando rispetto allo scorso anno (+139,2%).

Renault sul podio in Europa

In Europa, il Gruppo ha venduto 1.607.848 veicoli, confermandosi sul podio delle case automobilistiche europee, grazie a una solida performance nel settore delle autovetture (autovetture), soprattutto nel segmento C. Le vendite di autovetture del Gruppo Renault sono cresciute del 5,9% in Europa, più del doppio del tasso di crescita del mercato (+2,3%).

Il Gruppo Renault è diventato il primo gruppo automobilistico in Francia. Le vendite di veicoli commerciali leggeri (LCV) mostrano segnali di progressiva ripresa nel 2025: secondo semestre a -10,6% rispetto al -29,6% del primo semestre.

A livello internazionale, il marchio Renault ha visto le sue vendite aumentare dell’11,7% grazie alla significativa crescita nei suoi mercati principali: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%), Marocco (+44,8%).

Maxi perdita a causa degli oneri per Nissan

Quanto ai risultati economico finanziari, il fatturato del Gruppo di è portato a 57,9 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al 2024 (+4,5% a tassi di cambio costanti). Solido margine operativo per 3,6 miliardi di euro, pari al 6,3% del fatturato del Gruppo.

Nonostante la crescita di vendite e ricavi, il Gruppo ha accusato una maxi perdita di -10,9 miliardi di euro, che include l’impatto della svalutazione della sua partecipazione in Nissan (-9,3 miliardi) ed un onere (-2,3 miliardi) relativo alle società collegate. Al netto degli oneri legati partnership con la casa giapponese, l’utile netto di competenza del Gruppo sarebbe risultato positivo per 715 milioni di euro.

Le previsioni per l’anno in corso indicano un margine operativo atteso intorno al 5,5% e un flusso di cassa libero dell’automotive di circa 1 miliardo di euro, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente l’espansione internazionale in America Latina e India.