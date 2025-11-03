Renault in partnership con Geely per la conquista del mercato brasiliano

L'accordo cn la società cinese prevede l'acquisto di una partecipazione di minoranza in Renault do Brasil dietro condivisione delle tecnologie a zero emissioni e delle strutture di produzione e vendita

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF Renault ha siglato una partnership con la cinese Geely per il Brasile

Renault ha annunciato una importante partnership con la cinese Geely per il rafforzamento sul mercato brasiliano, dpve la casa d’auto francese ha già uno stabilimento produttivo ed una rete di distribuzione. Questa cooperazione contribuirà alla strategia di sviluppo internazionale del Gruppo Renault in America Latina e gli consentirà, allo stesso tempo, di ampliare la sua gamma di veicoli a zero e basse emissioni. In precedenza, Renault e Geely hanno avviato numerosi progetti di cooperazione globale, tra cui un investimento congiunto in Corea e la creazione di Horse Powertrain.

In seguito all’annuncio della partnership, il titolo Renault ha accelerato alla Borsa di Parigi, dove evidenzia un progresso del 3,52% a 34,70 euro per azione.

I termini dell’accordo

Il Gruppo Renault e Geely hanno stipulato accordi definitivi per estender la loro cooperazione strategica alla produzione e alla vendita di veicoli a zero e basse emissioni di Renault do Brasil, per i marchi Renault e Geely Auto in Brasile.

Nell’ambito di questi accordi, Geely acquisisce formalmente una partecipazione di minoranza del 26,4% di Renault do Brasil, mentre il Gruppo Renault rimane l’azionista di maggioranza e continua a consolidare la società nei propri conti. In qualità di azionista di minoranza, Geely avrà accesso alle risorse industriali e commerciali di Renault do Brasil, per accelerare la sua espansione nel principale mercato automobilistico della regione. Il SUV elettrico Geely EX5 è giù disponibile sul mercato brasiliano attraverso concessionarie dedicate gestite dalla rete Renault.

Producendo veicoli a marchio Geely Auto insieme a quelli di Renault nello stabilimento Ayrton Senna di São José dos Pinhais, Paraná (Brasile), Renault do Brasil sarà in grado di aumentare la produzione e di rafforzare ulteriormente la competitività di questo complesso industriale all’avanguardia. Allo stesso tempo, Renault utilizzerà la nuova architettura energetica GEA di Geely per ampliare la sua gamma con veicoli a zero e basse emissioni per il mercato brasiliano.

Dal punto di vista commerciale, Renault do Brasil distribuirà la gamma di veicoli a zero emissioni e basse emissioni di Geely Auto in Brasile, aprendo nuove opportunità di crescita nelle vendite, nei finanziamenti e nei servizi.

La strategia di espansione internazionale

Grazie a questa cooperazione, il Gruppo Renault e Geely rafforzano la loro presenza in Brasile e accelerano lo sviluppo dei rispettivi marchi in un mercato chiave, che rappresenta oltre il 40% delle immatricolazioni di veicoli in America Latina nel primo semestre del 2025.

Francois Provost, CEO del Gruppo Renault, ha spiegato che la partnership “segna un passo avanti decisivo nella nostra strategia internazionale. Definisce una cooperazione agile fondata sull’eccellenza industriale e sulla leadership tecnologica. Ancora una volta, l’unione dei nostri punti di forza ci renderà più competitivi, più innovativi e più reattivi in ​​un mercato automobilistico in rapida evoluzione”. Per Eric Li, Presidente di Geely Holding Group, la collaborazione “creerà uno scenario win-win, poiché sia Renault che Geely saranno in grado di sfruttare la portata tecnologica a livello globale per portare sul mercato i migliori prodotti”.

I conti di Renault

Di recente, Renault ha presentato i risultati dei nove mesi, che sono apparsi molto positivi. Il fatturato del 3° trimestre ha registrato una crescita del 6,8% a 11,4 miliardi di euro (+8,5% a cambi costanti), confermando gli obiettivi (rivisti) per l’anno in corso. In termini di volume, il gruppo ha venduto 529.486 veicoli, con un aumento del 9,8%, con vendite internazionali extra EU in crescita del 14,9% (+7,5% in Europa). Nei primi nove mesi dell’anno, le vendite sono aumentate del 3,8%, raggiungendo circa 1,7 milioni di veicoli.