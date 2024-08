Fonte: 123RF Domanda di petrolio: OPEC taglia stima crescita. Pesa la Cina

Rivista al ribasso dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC) la previsione sulla crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2024 di 135 tb/d rispetto alla valutazione del mese precedente, attestandosi ora a un “sano” 2,1 milioni di barili al giorno (mb/g), ben al di sopra della media storica di 1,4 mb/d registrata prima della pandemia di COVID-19.

Domanda petrolio, OPEC taglia stima crescita

Questa leggera revisione “riflette i dati effettivi ricevuti per il 1° trimestre 2024 e in alcuni casi il 2° trimestre 2024, nonché le aspettative di ammorbidimento per la crescita della domanda di petrolio della Cina nel 2024″, si legge nel Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato.

In termini di regioni, l’OPEC prevede che l’area OCSE si espanderà di circa 0,2 mb/d, anno su anno, nel 2024. Si prevede che l’OCSE America rappresenterà tutta questa crescita, poiché si prevede che l’OCSE Europa e l’Asia Pacifico mostreranno una contrazione. Nei paesi non OCSE, si prevede che la domanda di petrolio aumenterà di circa 1,9 mb/d, anno su anno, guidata dalla Cina con il supporto di altra Asia, India, Medio Oriente e America Latina.

Pesa la Cina

L’associazione prevede che la domanda mondiale totale di petrolio raggiungerà i 104,3 mb/d nel 2024, sostenuta dalla forte domanda di viaggi aerei e dalla mobilità su strada, compresi i trasporti su camion, nonché da sane attività industriali, edilizie e agricole nei paesi non OCSE. Le previsioni di crescita globale sono soggette a molte incertezze, tra cui gli sviluppi economici globali.

Cosa emerge dal Monthly Oil Market Report

Per il 2025, la crescita della domanda globale di petrolio è prevista a un “robusto” 1,8 mb/d, anno su anno, leggermente rivista al ribasso rispetto alla valutazione del mese precedente. L’OPEC prevede che l’OCSE crescerà di 0,1 mb/d, anno su anno, mentre si prevede che la domanda nei paesi non OCSE si espanderà di 1,7 mb/d.

Per quanto riguarda l’andamento del PIL, l’OPEC afferma che la crescita economica mondiale è prevista al 2,9% per il 2024 e al 2,9% per il 2025, entrambe invariate rispetto alla valutazione del mese scorso. Dopo una forte crescita nel 2Q24, le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per il 2024 sono state riviste al rialzo al 2,4%, mentre le previsioni per il 2025 rimangono invariate all’1,9%. La solida performance economica mostrata dall’economia statunitense nel 1H24 è stata in parte compensata da una performance economica più debole in Giappone. Le previsioni di crescita economica del Giappone per il 2024 sono state riviste leggermente al ribasso allo 0,2%, mentre le previsioni per il 2025 rimangono invariate allo 0,9%.