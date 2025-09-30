L’Ue lancia i conti di risparmio e investimento europei

L'alfabetizzazione finanziaria è il primo obiettivo ma questi conti saranno concepiti per un utilizzo semplice e alla portata di tutti

La Commissione europea ha annunciato oggi due importanti iniziative per far progredire l’unione finanziaria ed apportare benefici tangibili a tutti i cittadini europei. Si tratta dei conti di risparmio ed investimento (SIA) europei, che verranno resi accessibili a tutti tramite un miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria ad ogni età ed a tutti i livelli. La diffusione di questi conti – sottolinea Bruxelles – favorirà anche il finanziamento delle imprese e lo sviluppo dell’economia europea.

Bassa alfabetizzazione finanziaria in Ue

Il pacchetto globale si concentra sul miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria, che mira ad aiutare i cittadini a prendere decisioni finanziarie sane, migliorando in ultima analisi il loro benessere, la loro sicurezza finanziaria e la loro indipendenza. L’idea di fondo è che, con la giusta combinazione di conoscenze e competenze finanziarie, i cittadini possono fare un bilancio migliore, evitare truffe e frodi, risparmiare in modo più efficiente e sentirsi meglio attrezzati per investire per il loro futuro.

Secondo l’Eurobarometro 2023, i livelli di alfabetizzazione finanziaria sono piuttosto bassi in UE: meno di un quinto dei cittadini ha un elevato livello di alfabetizzazione finanziaria, con differenze significative tra gli Stati membri. La strategia comprende pertanto misure volte a rafforzare la consapevolezza finanziaria di tutti i cittadini e a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare l’alfabetizzazione finanziaria.

La strategia di Bruxelles per l’alfabetizzazione

La strategia di alfabetizzazione finanziaria della Commissione europea si basa su quattro pilastri: coordinamento fra autorità nazionali ed adozione delle migliori pratiche, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, finanziamenti per iniziative di alfabetizzazione finanziaria, monitoraggio dei progressi compiuti e valutazione degli impatti.

I cittadini europei – ricorda la Commissione – hanno uno dei tassi di risparmio più elevati al mondo, ma spesso non ottengono il massimo dai loro risparmi. La strategia di alfabetizzazione finanziaria sensibilizzerà i cittadini su come pianificare e utilizzare meglio i loro risparmi e su come comprendere i rischi e le opportunità di investimento.

Come saranno i nuovi conti risparmio e investimento

Oltre alla conoscenza, i cittadini hanno anche bisogno di opportunità di investimento semplici e accessibili. A tal fine, il pacchetto odierno comprende anche un piano per i conti di risparmio e di investimento (SIA). Si tratta di conti forniti da banche ed altri fornitori di servizi finanziari autorizzati, anche online, che consentono ai piccoli investitori di investire in strumenti dei mercati dei capitali. Questi conti sono spesso dotati di incentivi fiscali e procedure fiscali semplificate, che li rende interessanti per i cittadini.

I conti risparmio e investimento europei dovranno garantire rendimenti più elevati sui risparmi, rispetto al mantenimento dei depositi bancari, il tutto mantenendo il pieno controllo su quali prodotti finanziari o settori economici investire. Mentre gli investimenti comportano rischi, questi possono essere gestiti attraverso la diversificazione e un approccio di investimento a lungo termine.

I conti deposito e investimento europei dovranno pertanto avere alcune caratteristiche fondamentali: essere offerti da un’ampia gamma di fornitori (banche, imprese di investimento, neo-broker),essere semplici e facilmente accessibili, garantire flessibilità, facilitando l’apertura di più conti anche con fornitori diversi e senza commissioni eccessive o procedure complicate. I conti deposito e investimento europei, inoltre, dovrebbero offrire ampie opportunità di investimento (azioni, obbligazioni e fondi di investimento), consentendo ai cittadini di diversificare i loro portafogli tra classi di attività, emittenti, aree geografiche, profili di rischio, escludendo nel contempo i prodotti altamente rischiosi o complessi. Infine, i conti in questione dovranno offrire incentivi fiscali ben mirati e semplici da comprendere e applicare, ed un processo di tassazione semplificato.