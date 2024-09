Seduta prudente per le principali borse europee. Cautela anche per Piazza Affari che si posiziona vicino alla linea di parità

Fonte: ANSA Limita le perdite Piazza Affari, in territorio negativo gli Eurolistini

Le borse europee aprono la settimana con un leggero calo. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,05%, mentre Parigi perde lo 0,08%, il Londra lo 0,12% e Milano scende dello 0,11% a 33.736 punti.

Dei cali che disattendono le attese degli esperti; ci si aspettava le borse in positivo questa mattina, dopo la decisione a sorpresa della banca centrale cinese di ridurre i tassi sulle operazioni a 14 giorni con le banche commerciali. Una mossa vista come un segnale di prossime misure di stimolo all’economia e di ulteriori tagli ai tassi di interesse. Il recente taglio dei tassi della Fed di 50 punti base ha poi alimentato il dibattito su possibili mosse delle banche centrali europee, in particolare della BoE e della Bce.

Lusso e banche in calo, buona apertura per Tim

Tra i titoli con i maggiori rialzi della giornata a Piazza Affari spicca Telecom Italia, che registra un aumento dello 0,71% e raggiunge i 0,2417 euro per azione. Hera segue con un guadagno dello 0,56%, portando il suo valore a 3,562 euro, segue Amplifon che avanza dello 0,54%, con il titolo che arriva a 26,13 euro. Snam cresce dello 0,49%, attestandosi a 4,527 euro, mentre Ferrari segna un incremento dello 0,48%, raggiungendo i 422,10 euro. Inwit guadagna lo 0,37%, toccando i 10,85 euro, e Terna cresce dello 0,25%, portando il suo valore a 8,042 euro. Più contenuti i rialzi di Stellantis, Erg ed Eni, con aumenti rispettivamente dello 0,22%, 0,17% e 0,10%.

Maggiori invece i cali; soprattutto il lusso, con Brunello Cucinelli in perdita del 2,04% che porta il valore delle sue azioni a 81,50 euro e Moncler a -1,40%, con il titolo che scivola a 47,33 euro. E non sorridono nemmeno le banche: Bper Banca segna un calo dell’1,66%, attestandosi a 4,852 euro, Banca Monte dei Paschi di Siena scende dell’1,41%, raggiungendo i 4,901 euro, e Unicredit subito dietro con una flessione dell’1,36%, fermandosi a 37,48 euro. L’azienda di Orcel ha oggi gli occhi puntati, dopo che il governo tedesco ha per il momento messo in stand-by altre vendite per la propria quota in Commerzbank sostenendo la volontà di una strategia indipendente per l’istituto.

Nexi, Finecobank e Banco BPM registrano perdite rispettivamente dell’1,28%, 1,27% e 1,21%.

Gli appuntamenti della settimana

Borse in calo quindi, nonostante il taglio dei tassi di interesse in Cina che si pensava potesse far bene alle borse europee. Gli investitori attendono ulteriori annunci, considerando che martedì il governatore della Banca Popolare Cinese incontrerà i responsabili della National Financial Regulatory Agency e della China Securities Regulatory Commission per discutere di interventi a supporto dell’economia. Intanto, la Borsa di Tokyo è chiusa per la festività dell’equinozio d’autunno.

Sul fronte macroeconomico europeo, l’attenzione è rivolta alla prima lettura degli indici Pmi, elaborati da S&P Global, che misurano l’attività dei responsabili acquisti nel settore manifatturiero e dei servizi nei Paesi dell’Eurozona. Negli Stati Uniti, invece, il focus della settimana sarà sul Pil e sull’inflazione legata alle spese per consumi, fattori chiave per prevedere possibili tagli ai tassi da parte della Fed entro la fine dell’anno.

Spread a 135 punti

La settimana si apre con uno spread stabile tra BTp e Bund. Nella seduta iniziale, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano di riferimento e il Bund tedesco con pari scadenza si attesta a 135 punti base, in linea con la chiusura di venerdì. Il rendimento del BTp decennale di riferimento mostra invece un leggero calo, scendendo al 3,54%, rispetto al 3,57% registrato il giorno precedente.