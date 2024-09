La Cina vara una serie di riforme per aiutare l'economia nazionale. Attesa per i discorsi di giovedì dei presidenti della Fed e Bce

Fonte: ANSA Europa parte di slancio con stimoli cinesi, a Milano (+0,6%) rimbalza il lusso

Borse europee ben impostate in avvio di seduta. Francoforte avanza dello 0,88%, Parigi dell’1,29%, Londra dello 0,51% e Milano dello 0,59% a 33.879 punti.

Uno slancio positivo che proviene dagli Stati Uniti (in scia ai nuovi record di Wall Street con lo S&P che ha chiuso in progresso dello 0,3%) ma soprattutto dalla Cina, con la Banca centrale cinese che ha annunciato il varo di una serie di misure finalizzate al rilancio dell’economia nazionale. Ne beneficiano così le società più esposte verso la Repubblica Popolare, come quelle della moda, da tempo in sofferenza sui mercati.

Cresce Stellantis e il settore del lusso

Nel listino di Milano, Stellantis registra un aumento dell’1,86%, attestandosi a 14,034 euro, mentre inizia la ricerca per il successore dell’amministratore delegato Carlo Tavares, il cui contratto scade nel 2026. Secondo Bloomberg, non ci sono piani per un cambiamento immediato nella leadership e lo stesso Tavares sarà coinvolto nel processo di selezione. Tra le altre aziende industriali, si segnala la crescita di Stm (+2% a 25,35 euro) e Pirelli (+0,95% a 5,54 euro).

Unicredit, intanto, ha aumentato dello 0,30% il valore delle sue azioni, arrivando a 36,84 euro, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz critica l’acquisizione del 11,5% di Commerzbank (+0,51% a 14,86 euro a Francoforte) come un atto ostile, poiché condotto senza previa consultazione. Unicredit aveva già richiesto l’autorizzazione per arrivare fino al 29,9% delle quote del capitale della banca tedesca.

Si riprende il lusso dopo i cali di ieri: Moncler cresce dell’1,83%, arrivando a 49,53 euro, e anche Brunello Cucinelli (+3,18% a 84,4 euro), registra una ripresa grazie alle recenti misure di stimolo economico varate dalla Cina.

In calo invece Leonardo (-0,34% a 20,85 euro), dopo che il governo italiano ha dato il via libera a Blackrock per detenere oltre il 3% del capitale dell’azienda. Il governo mantiene il cosiddetto “golden power”, un diritto di veto che permette di bloccare o porre condizioni su acquisizioni straniere o nazionali, oltre che modifiche alla governance di società che operano in settori strategici come energia, telecomunicazioni, difesa e banche.

Borse in positivo grazie a Wall Street e Cina

Lo si aspettava ieri il rialzo delle borse europee, ma invece è arrivato oggi. Le spinte positive provenienti da Wall Street e le borse asiatiche hanno fatto bene all’Europa, con i mercati cinesi che segnano forti rialzi grazie all’approvazione di una serie di misure di sostegno economico da parte delle autorità di Pechino. Tra i listini asiatici più performanti spiccano Hong Kong e Shanghai, con guadagni superiori al 3%.

Oggi l’attenzione sarà rivolta ai dati Ifo della Germania relativi a settembre, fondamentali per misurare il sentiment degli imprenditori, in un contesto di rallentamento economico che alimenta i timori di recessione. Oltreoceano, i dati sulla fiducia dei consumatori americani di settembre saranno anch’essi sotto la lente. Tuttavia, la giornata chiave sarà giovedì, quando si attendono i discorsi dei presidenti della Fed e della Bce, insieme alla terza lettura del Pil statunitense. Particolare interesse sarà rivolto alla revisione annuale della serie storica del Pil degli ultimi cinque anni, che potrebbe riservare sorprese sia verso l’alto che verso il basso.

Spread a 135 punti

Lo spread tra BTp e Bund apre in modo stabile, con il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano di riferimento e il corrispondente titolo tedesco attestato a 135 punti base, lo stesso valore registrato alla chiusura di ieri. Si rileva un leggero calo nel rendimento del BTp decennale benchmark, che si posiziona al 3,51%, rispetto al 3,52% della chiusura precedente.