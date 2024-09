Fonte: ANSA Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano

Le borse europee aprono in calo. Francoforte registra una flessione dello 0,27%, Londra dello 0,18%, Parigi dello 0,26% e Milano dello 0,35%, attestandosi a 33.568 punti. Lo spread Btp/Bund è in aumento a 144,8 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,54%.

A Milano giù le banche

In questa prima parte della giornata sono le banche quelle più in affanno: Bper Banca ha una flessione dell’1,67%, chiudendo a 4,833 euro, segue Banca Monte Paschi di Siena, che perde l’1,50%, attestandosi a 4,974 euro. Tra gli altri titoli in calo, Unipol e Unicredit segnano entrambe un ribasso dell’1,13%, rispettivamente a 9,61 euro e 36,415 euro, mentre Mediobanca scende dell’1,09%, chiudendo a 14,915 euro.

Telecom Italia perde l’1,05%, con il titolo che si ferma a 0,2363 euro. In calo anche Pirelli (-1,03% a 5,382 euro), Banca Popolare di Sondrio (-0,87% a 6,80 euro) e Leonardo (-0,87% a 20,52 euro). Non bene anche Stellantis che cede lo 0,42% a 14,23 euro, nonostante l’annuncio di un investimento di 385 milioni di dollari nell’impianto argentino di Córdoba per il periodo 2025-2030, finalizzato allo sviluppo di una nuova gamma di veicoli, componenti e motori. Nel frattempo, Citi ha rivisto al ribasso il target price di Stellantis da 17 a 15 euro, mantenendo il rating neutral, mentre ha alzato il target su Ferrari (+0,32% a 429,7 euro) da 334 a 360 euro, con un rating che rimane sell.

Nel settore oil, Saipem perde l’1,35% a 1,86 euro, mentre Eni scende dello 0,61% a 14,11 euro. Eni ha firmato tre protocolli d’intesa con l’azera Socar nei settori della sicurezza energetica, riduzione delle emissioni di gas serra e produzione di biocarburanti. Intanto, il ministero dell’Energia del Kazakistan ha chiesto di posticipare al prossimo anno la manutenzione del giacimento petrolifero Kashagan, prevista per ottobre.

Oggi il verdetto sul lavoro Usa

Le Borse europee aprono così in territorio negativo. Parigi registra un calo dello 0,26%, Francoforte perde lo 0,27% e anche Londra segue la tendenza ribassista, in flessione dello 0,18%.

Tutti si muovono in maniera cauta quindi, in attesa del rapporto di oggi sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, un dato chiave per valutare l’entità del prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e per monitorare lo stato di salute dell’economia americana, con l’obiettivo di allontanare i timori di una recessione. Si prevede che il tasso di disoccupazione per agosto scenda al 4,2% rispetto al 4,3% di luglio, mentre il numero di nuovi occupati è atteso in crescita a 164 mila rispetto ai 114 mila di luglio.

Ieri i dati relativi ai nuovi salariati nel settore privato (ADP) per agosto hanno mostrato una flessione, con 99 mila posti creati, rispetto ai 144 mila attesi e ai 111 mila di luglio. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono risultate leggermente inferiori alle attese (227 mila contro 231 mila previste e 232 mila della settimana precedente). Dati indicano un’economia statunitense in rallentamento, ma ancora resiliente. Pertanto, restano aperte tutte le ipotesi riguardo al prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, previsto per il 18 settembre.

Spread a 144 punti

Lo spread tra BTp e Bund apre in lieve rialzo. Nelle prime battute, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari scadenza si è attestato a 144 punti base, con un incremento di 1 punto base rispetto al dato precedente. Al contrario, il rendimento del BTp decennale benchmark è in calo, registrando una prima posizione al 3,62%, in discesa rispetto al 3,64% della chiusura precedente.