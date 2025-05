Fonte: ANSA Le società che si sono messe in vista a Piazza Affari ieri e quelle che hanno fatto peggio

Piazza Affari si è mossa in tandem con le altre Borse europee, chiudendo in buon rialzo nella seduta di martedì 20 maggio. Il FTSE MIB ha quindi rimbalzato dopo il calo tecnico di lunedì per lo stacco dividendi di molte società che fanno parte dell’indice. Gli investitori hanno acquistato azioni europee nonostante le preoccupazioni sul fronte internazionale, sia in merito alla politica commerciale relativa ai dazi, sia della situazione in Ucraina, dopo la telefonata tra il presidente americano Trump e quello russo Putin.

Il FTSE MIB ha segnato una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che ha terminato la giornata a 42.973 punti (+0,89%). In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); con analoga direzione, è salito il FTSE Italia Star (+1,22%).

I titoli migliori

Tra i migliori titoli del principale paniere milanese:

A2A porta a casa un rialzo del +2,40% Pirelli segna un 2,21% Leonardo registra un +2,20% Moncler chiude con un +2,10% Unipol termina con un +1,94%

La migliore del listino è A2A, in una giornata positiva per tutto il settore delle utilities. Spicca il rialzo di Leonardo, insieme a tutto il comparto difesa, dopo che gli stati membri UE hanno raggiunto un accordo, in linea di principio, sulle proposte per un fondo da 150 miliardi di euro volto a potenziare la difesa europea, chiamato Security Action for Europe (SAFE). Rimbalza Moncler, che nella giornata precedente era stato invece il peggior titolo.

I titoli peggiori

Tra i peggiori della giornata si segnalano:

MPS accusa un ribasso dello -0,87% Buzzi chiude con un -0,62% DiaSorin termina gli scambi con un -0,36% Generali cede lo -0,15% Mediobanca registra una flessione dello -0,15%

Tra i titoli più deboli della seduta ci sono due banche al centro del consolidamento del settore bancario italiano. È emerso che, a seguito dei pagamenti del dividendo MPS (pari a 0,860 euro) e dell’acconto dividendo Mediobanca (pari a 0,560 euro), che hanno luogo entrambi in data 21 maggio 2025, l’aggiustamento tecnico nell’OPS lanciata da Rocca Salimbeni su Piazzetta Cuccia è pari a 0,23 azioni di MPS. Ora quindi l’offerta è di complessive 2,53 azioni di MPS a fronte di ogni azione di Mediobanca portata in adesione.