Borsa Italiana osserva dei turni di riposo in alcune giornate e rimane aperta in altri giorni festivi, ecco il calendario completo

Fonte: ANSA Giornate di apertura e chiusura 2025 della Borsa di Milano

Anche Piazza Affari va in vacanza. Come altri mercati finanziari internazionali, la Borsa Italiana osserva delle pause in occasione delle festività. Di seguito, tutte le indicazioni sul calendario di Piazza Affari per il 2025: festività, gli orari e più in generale i giorni di chiusura e apertura straordinaria, oltre che le chiusure del trading After-Hours.

I giorni di chiusura nel 2025

Borsa Italiana resterà chiusa per tutti gli scambi, compreso il segmento After-Hours, nei seguenti giorni:

tutti i sabati;

tutte le domeniche;

mercoledì 1° gennaio 2025;

venerdì 18 aprile 2025 (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo);

(Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo); giovedì 1° maggio 2025 (Festa dei Lavoratori);

(Festa dei Lavoratori); venerdì 15 agosto 2025 (Festa dell’Assunzione);

(Festa dell’Assunzione); mercoledì 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), giovedì 25 dicembre 2025 (Natale) e venerdì 26 dicembre 2025 (Festa di Santo Stefano);

(Vigilia di Natale), giovedì (Natale) e venerdì (Festa di Santo Stefano); mercoledì 31 dicembre 2025 (San Silvestro).

Al contrario, in due giornate festive il mercato resterà aperto con i consueti orari di contrattazione; è il caso di giovedì 25 aprile (Anniversario della Liberazione) e venerdì 1° novembre (Ognissanti).

Le giornate di chiusura del segmento After-Hours

Il segmento After-Hours, cioè il trading sulle azioni che avviene dopo la chiusura regolare dei mercati finanziari, sarà chiuso nei seguenti giorni:

giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 gennaio 2025;

giovedì 17 aprile 2025;

venerdì 25 aprile 2025;

lunedì 2 giugno 2025;

venerdì 1, lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 agosto 2025;

lunedì 8, lunedì 22, martedì 23, lunedì 29, martedì 30 dicembre 2025.

In tutti gli altri giorni non indicati, che non rientrano tra le chiusure totali del 2025, il segmento After-Hours sarà aperto agli scambi.

Gli orari di apertura

Gli orari delle contrattazioni nei vari comparti di Borsa Italiana sono ben definiti e comprendono l’asta di apertura, la negoziazione continua, l’asta di chiusura e la negoziazione al prezzo di asta di chiusura, tutti stabiliti dal Calendario Economico di Borsa Italiana. È essenziale che gli investitori siano consapevoli di questi orari per pianificare correttamente le proprie operazioni.

Nel mercato MTA (Mercato Telematico Azionario), l’asta di apertura si svolge dalle 08:00 alle 09:00, seguita dalla negoziazione continua dalle 09:00 alle 17:30. L’asta di chiusura avviene dalle 17:30 alle 17:35, e la negoziazione al prezzo di asta di chiusura si tiene dalle 17:35 alle 17:42. Per il comparto MIV (Mercato Telematico degli Investment vehicles), gli orari sono quasi gli stessi: l’asta di apertura si tiene dalle 08:00 alle 09:00, la negoziazione continua è attiva dalle 09:00 alle 17:30, e l’asta di chiusura va dalle 17:30 alle 17:35.

Nel Mercato MOT, dedicato ai titoli di Stato, l’asta di apertura avviene dalle 08:00 alle 09:00, seguita dalla negoziazione continua fino alle 17:30. Per il mercato ETFPlus, che riguarda gli ETF e gli strumenti derivati, la negoziazione continua è disponibile dalle 09:00 alle 17:30, mentre l’asta di chiusura si svolge dalle 17:30 alle 17:35.

Infine, il mercato IDEM (Italian Derivatives Market), dedicato agli strumenti derivati, presenta una sessione di apertura dalle 08:30 alle 09:00, seguita dalla negoziazione continua diurna dalle 09:00 alle 17:49:59. La sessione serale di negoziazione continua si tiene dalle 17:50 alle 20:30.