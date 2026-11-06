Borsa, l’India attira 1,6 miliardi di dollari mentre l’Asia tecnologica crolla

Gli investitori esteri tornano sulle azioni indiane. Petrolio e timori sull’IA cambiano le scelte dei capitali internazionali.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF L’India torna ad attirare capitali esteri mentre le Borse asiatiche più esposte alla tecnologia subiscono forti vendite.

L’India torna al centro dell’attenzione degli investitori, mentre questa mattina le Borse di Corea del Sud e Giappone subiscono pesanti vendite. Gli operatori esteri hanno acquistato azioni indiane per 1,6 miliardi di dollari netti, il maggiore importo giornaliero in quasi sei anni secondo i dati provvisori delle Borse.

Il contrasto mette in luce due fattori che stanno cambiando le valutazioni dei mercati: il calo del petrolio e i dubbi sui rendimenti degli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale. Per l’India possono rappresentare un sostegno, ma è ancora presto per parlare di uno spostamento duraturo dei capitali.

Perché gli investitori tornano sulla Borsa indiana

L’India si muove in controtendenza rispetto alle piazze asiatiche più colpite: il Nifty 50 guadagna lo 0,51% e il Sensex lo 0,76%. Sono rilevazioni durante gli scambi, non risultati di chiusura.

La spiegazione parte da una differenza spesso trascurata: investire in Asia non significa esporsi a economie tutte uguali. Un mercato dove pesano i produttori di semiconduttori reagisce diversamente da uno in cui contano maggiormente banche, consumi e servizi.

Quando gli investitori rivedono le aspettative sugli utili della tecnologia, possono ridurre quelle posizioni e rivalutare altri mercati. È la cosiddetta rotazione dei capitali: cambiano i settori e i Paesi ai quali viene assegnato più peso.

Questo non dimostra che ogni dollaro arrivato in India provenga dalla vendita di un titolo tecnologico. I dati sugli acquisti indicano il saldo delle operazioni estere, non consentono di ricostruire da soli tutto il percorso del denaro.

Il petrolio collega la politica americana agli investimenti

L’altro elemento decisivo è l’energia. L’India è un grande importatore di petrolio: quando il greggio costa meno, si alleggerisce una voce importante della sua spesa verso l’estero.

Un petrolio meno caro può ridurre i costi per trasporti e produzione, attenuare le pressioni sui prezzi e migliorare le prospettive dei margini aziendali. Questi benefici, però, non arrivano nello stesso momento né nella stessa misura a tutte le imprese.

Che cosa cambia Possibile effetto Che cosa non è automatico Scende il petrolio Minori costi energetici per gli importatori Un calo immediato dei prezzi al consumo Tornano gli acquisti esteri Maggiore domanda di azioni indiane Un rialzo duraturo della Borsa Si rafforza la rupia Varia il rendimento degli investimenti esteri Un guadagno equivalente per chi investe in euro

Petrolio e utili: il segnale da leggere anche a Piazza Affari

Il ritorno dei capitali sull’India porta all’attenzione anche dell’Europa una domanda: quali imprese possono migliorare i conti se l’energia costa meno? Per chi segue Piazza Affari, il collegamento passa dai bilanci aziendali.

Compagnie aeree, trasportatori e industrie ad alto consumo energetico possono beneficiare di una riduzione dei costi. Per i produttori petroliferi, invece, quotazioni più basse possono comprimere i ricavi. L’effetto dipende anche dai contratti di fornitura, dalle coperture sui prezzi e dalla capacità delle aziende di mantenere i propri margini.

Questo aiuta a leggere una seduta di Borsa oltre l’andamento dell’indice generale. Un mercato può scendere, mentre migliorano le prospettive di alcune società; un’impresa può vendere di più e guadagnare meno se aumentano i costi. È il rapporto tra ricavi, spese e aspettative sugli utili a rendere interessante il confronto con l’India.

Il ritorno degli investitori sul mercato indiano non anticipa quindi un rialzo di Milano. Offre, però, una chiave per interpretare le prossime trimestrali: capire dove il calo dell’energia si traduca in maggiori profitti e dove, invece, venga assorbito da prezzi di vendita più bassi o da una domanda debole.

La rupia può cambiare il rendimento in euro

Per chi investe dall’Italia, la performance delle azioni è soltanto una parte del risultato. Se l’investimento comporta un’esposizione alla valuta indiana senza copertura, conta anche il cambio.

Un rialzo delle azioni può essere attenuato da un indebolimento della rupia rispetto all’euro; un rafforzamento della valuta può, invece, contribuire positivamente. È una componente del rischio di mercato che merita attenzione quanto l’andamento dell’indice.

Inoltre, una rupia più forte contro il dollaro non è necessariamente più forte nella stessa misura contro l’euro. I due confronti non sono intercambiabili.

Per l’India la prova arriva dai prossimi bilanci