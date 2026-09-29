Euro ai minimi da tre mesi: chi paga il conto del dollaro forte

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF L’euro scende ai minimi da tre mesi contro il dollaro, con effetti su importazioni, viaggi e investimenti.

L’euro perde terreno proprio mentre petrolio e rendimenti obbligazionari tornano a salire. Nelle prime contrattazioni del 29 settembre la valuta unica si muove intorno a 1,1367 dollari, sui livelli più bassi degli ultimi tre mesi. Il dollaro, invece, è vicino ai massimi da due mesi e il Brent resta nell’area dei 106 dollari al barile.

Il movimento può sembrare distante dalla vita quotidiana, ma il tasso di cambio indica quanti dollari si possono ottenere con un euro. Quando il valore scende, diventano più costosi gli acquisti effettuati nella valuta americana. L’effetto riguarda il petrolio importato, i viaggi negli Stati Uniti e gli acquisti online, ma anche gli investimenti in azioni ed ETF internazionali.

Non tutti, però, ci rimettono. Un euro meno forte può favorire le imprese europee che vendono negli Stati Uniti e aumentare, almeno temporaneamente, il valore in euro di un investimento in dollari. Per capire chi guadagna e chi perde bisogna distinguere tra prezzo dell’attività e rischio valutario.

Perché l’euro sta scendendo contro il dollaro

Il cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 28 settembre era pari a 1,1378 dollari per euro. Nelle ore successive la quotazione è scesa fino a circa 1,1367.

A rafforzare il dollaro è, soprattutto, il ritorno dei rendimenti statunitensi su livelli che non si vedevano dal 2007. Il Treasury decennale ha superato il 5,27%, mentre quello a due anni si è avvicinato al 5%. Il mercato considera, quindi, possibile che la Federal Reserve mantenga i tassi elevati e proceda con nuovi rialzi per contrastare le pressioni inflazionistiche.

Tassi e rendimenti più alti possono attirare capitali verso gli Stati Uniti, aumentando la domanda di dollari. Sull’altra sponda dell’Atlantico, la Bce appare più prudente: il divario nelle aspettative sulle due banche centrali penalizza l’euro.

A questo si aggiunge il petrolio. Il greggio sopra 100 dollari riaccende il rischio inflazione, ma l’Europa è importatrice netta di energia e risente maggiormente di un aumento dei costi. Il risultato è una combinazione scomoda: energia cara e valuta meno favorevole con cui acquistarla.

Quanto pesa il cambio sul prezzo del petrolio

Secondo Eurostat, nel 2025 l’86,7% delle importazioni europee di prodotti petroliferi è stato fatturato in dollari. Per questo il prezzo del greggio non basta a spiegare quanto paga realmente l’Europa.

Ipotizzando un barile fermo a 106 dollari, il suo costo in euro cambia così:

Cambio euro-dollaro Costo di un barile da 106 dollari 1 euro = 1,20 dollari 88,33 euro 1 euro = 1,16 dollari 91,38 euro 1 euro = 1,1367 dollari 93,25 euro

Rispetto a un cambio di 1,20, lo stesso barile costa quasi 5 euro in più, pur senza alcun aumento della quotazione in dollari. È il meccanismo attraverso il quale il deprezzamento della valuta può amplificare uno shock energetico.

Questo non significa che benzina e gasolio aumenteranno immediatamente nella stessa proporzione. Come mostra l’approfondimento di QuiFinanza su come si forma il prezzo dei carburanti, alla pompa incidono anche quotazioni dei prodotti raffinati, costi di trasporto, distribuzione, margini, Iva e accise.

Il cambio rappresenta, quindi, una pressione aggiuntiva, non una previsione automatica sul prezzo finale.

Viaggi e acquisti in dollari diventano più costosi

L’effetto è più diretto per chi deve pagare alberghi, voli interni, ristoranti o prodotti negli Stati Uniti. A parità di prezzo in dollari, servono più euro.

Spesa negli Stati Uniti Con cambio a 1,20 Con cambio a 1,16 Con cambio a 1,1367 1.000 dollari 833 euro 862 euro 880 euro 3.000 dollari 2.500 euro 2.586 euro 2.639 euro

Una spesa di 3.000 dollari costa circa 139 euro in più rispetto a quando il cambio è 1,20. La simulazione non comprende commissioni bancarie, maggiorazioni applicate alle carte e costi di conversione, che possono ampliare ulteriormente la differenza.

La regola pratica è controllare quale cambio applica la banca e, quando un terminale propone di pagare in euro anziché nella valuta locale, confrontare attentamente le condizioni. La conversione automatica offerta dall’esercente può includere un margine poco conveniente.

Cosa succede a ETF e investimenti in dollari

Per un risparmiatore italiano, un dollaro più forte può, invece, rappresentare un vantaggio. Se un’attività statunitense mantiene invariato il proprio prezzo in dollari, il suo valore convertito in euro aumenta.

Chi possiede azioni americane oppure un ETF che replica un indice internazionale può, quindi, ottenere due risultati distinti:

la variazione dell’indice o dei titoli acquistati

la variazione del cambio tra euro e dollaro.

Un ETF quotato a Piazza Affari in euro non è necessariamente protetto dalle oscillazioni valutarie. Conta la moneta delle attività presenti nel fondo, non soltanto quella utilizzata per acquistarne le quote.

Quali imprese possono guadagnare e quali rischiano

Un euro più debole tende a favorire le aziende europee che vendono in dollari ma sostengono gran parte dei costi in euro. Convertendo i ricavi americani, possono registrare un importo maggiore nei propri bilanci.

Il vantaggio non è uguale per tutti. Molti gruppi producono direttamente negli Stati Uniti, acquistano componenti in dollari oppure utilizzano strategie di hedging per limitare le oscillazioni dei cambi. Le coperture rendono i risultati più prevedibili, ma ritardano anche gli effetti positivi o negativi del movimento valutario.

Sono maggiormente esposte, invece, le imprese che importano energia, materie prime o componenti pagati in dollari e vendono soprattutto sul mercato europeo. Se non riescono a trasferire i maggiori costi sui prezzi, il rischio è una riduzione dei margini.

Cosa può accadere adesso

Il cambio dipenderà soprattutto dai dati americani su lavoro e inflazione, dalle decisioni della Federal Reserve e dall’andamento del petrolio. Numeri economici ancora robusti rafforzerebbero l’ipotesi di nuovi rialzi dei tassi negli Stati Uniti, offrendo ulteriore sostegno al dollaro. Un rallentamento più netto potrebbe, invece, ridurre la pressione sull’euro.

Per famiglie e investitori, il livello di 1,1367 è il segnale che il cambio è tornato a incidere sulle decisioni economiche.