Fuga dai mercati emergenti, ritirati 26,3 miliardi: cosa rischiano gli ETF

La stretta della Fed e il dollaro forte spingono gli investitori alla ritirata, ma azioni e obbligazioni non corrono gli stessi rischi.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF A settembre gli investitori internazionali hanno ritirato 26,3 miliardi di dollari da azioni e obbligazioni dei mercati emergenti.

Dai mercati emergenti sono usciti 26,3 miliardi di dollari in un solo mese. A settembre gli investitori internazionali hanno ritirato 19,2 miliardi dalle azioni e 7 miliardi dalle obbligazioni: è il primo saldo complessivamente negativo da giugno.

La ritirata non si è fermata con la chiusura di settembre. Nella mattinata dell’8 ottobre le Borse asiatiche restano sotto pressione: il Nikkei perde circa lo 0,9% e il Kospi lo 0,6%, mentre l’indice MSCI dell’Asia-Pacifico escluso il Giappone si muove poco sotto la parità. A pesare sono ancora i rendimenti obbligazionari elevati, il rafforzamento del dollaro e il nuovo rialzo del petrolio.

La fotografia dell’Institute of International Finance non certifica l’inizio di una crisi, ma la debolezza delle Borse asiatiche nella mattinata dell’8 ottobre dimostra che la pressione non si è ancora esaurita. Per chi possiede un ETF emergente, il punto non è vendere sull’onda del dato, ma capire che cosa si trova realmente nel portafoglio.

La definizione “mercati emergenti”, infatti, riunisce economie, valute e settori molto differenti. Un solo ETF può contenere colossi tecnologici asiatici, banche indiane, società cinesi e titoli espressi in diverse monete. La diversificazione è ampia nel numero, ma non sempre equilibrata nei rischi.

Da dove sono usciti i 26,3 miliardi

La parte più consistente delle vendite ha riguardato le azioni. La Corea del Sud ha avuto un peso determinante: gli investitori esteri hanno ridotto l’esposizione dopo che il Kospi era salito del 62% dall’inizio dell’anno, sostenuto, soprattutto, dai produttori di semiconduttori e dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale.

Flusso di settembre Saldo Azioni emergenti -19,2 miliardi di dollari Obbligazioni emergenti -7 miliardi Totale -26,3 miliardi Azioni da inizio anno -113,9 miliardi Obbligazioni da inizio anno +246 miliardi

I numeri mostrano che non è in corso una fuga indistinta. L’obbligazionario mantiene un saldo fortemente positivo dall’inizio dell’anno, nonostante le uscite di settembre. Il problema appare più concentrato sull’azionario asiatico e sui titoli tecnologici che avevano corso maggiormente.

Perché Fed e dollaro colpiscono i mercati emergenti

La Federal Reserve ha aumentato i tassi a settembre e la maggioranza dei partecipanti alla riunione ha indicato come probabile un altro intervento entro la fine dell’anno, secondo i verbali ufficiali della Fed.

Quando i Treasury offrono rendimenti elevati, una parte dei capitali può tornare verso gli Stati Uniti. Per detenere strumenti più rischiosi, gli investitori chiedono allora una remunerazione maggiore. Le obbligazioni emergenti già sul mercato possono perdere valore e per Stati e imprese diventa più costoso rifinanziarsi.

Il dollaro aggiunge un secondo livello di pressione. Molti emittenti emergenti si indebitano nella valuta americana: se questa si rafforza, rimborsare il debito diventa più oneroso per chi incassa in moneta locale. Parallelamente, gli investitori possono vendere attività denominate in valute che temono si indeboliscano.

Cosa contiene davvero un ETF emergente

Un ETF è un fondo quotato che replica un indice, ma la parola “emergente” non identifica un portafoglio uniforme. L’MSCI Emerging Markets comprende società di 24 Paesi e assegna a ogni mercato un peso legato alla capitalizzazione disponibile agli investitori internazionali.

Elemento da controllare Perché è importante Paesi principali Pochi mercati possono determinare gran parte del risultato Settori dominanti Tecnologia, banche e semiconduttori reagiscono a fattori diversi Prime dieci società Rivela la concentrazione nascosta dietro centinaia di titoli Valuta dell’esposizione Il risultato in euro può cambiare per effetto dei cambi Tipo di replica Fisica o sintetica comportano strutture differenti Costo annuo Riduce il rendimento nel tempo

Nel 2026 Taiwan e Corea del Sud hanno beneficiato della corsa ai chip. TSMC, Samsung e SK Hynix rappresentavano insieme quasi un quarto dell’indice emergente, come già evidenziato nell’analisi di QuiFinanza sui mercati globali. Una correzione della tecnologia asiatica può, quindi, incidere anche su prodotti presentati come geograficamente diversificati.

Perché gli ETF possono amplificare i movimenti

Il Fondo monetario internazionale ha rilevato che fondi passivi ed ETF sono tra gli investitori più sensibili alle variazioni della propensione globale al rischio. Quando arrivano riscatti, devono adeguare rapidamente il portafoglio. Le vendite possono così raggiungere contemporaneamente molti titoli compresi nello stesso indice.

L’analisi del Fmi sui flussi verso i Paesi emergenti non sostiene che gli ETF provochino da soli le crisi. Evidenzia, però, che la diffusione degli strumenti indicizzati può accelerare la trasmissione degli shock, soprattutto nei mercati meno liquidi.

Il rischio riguarda anche le sovrapposizioni. Chi possiede un ETF globale, uno asiatico e uno emergente potrebbe detenere più volte gli stessi produttori di chip. È lo stesso problema dei “doppioni” già analizzato da QuiFinanza nel caso della concentrazione dell’intelligenza artificiale negli ETF.

Cosa deve controllare il risparmiatore

Il dato di settembre non basta per stabilire se un ETF sia da vendere o acquistare. Il primo controllo riguarda l’orizzonte temporale: oscillazioni elevate sono incompatibili con denaro destinato a una spesa ravvicinata.

Occorre poi distinguere tra ETF azionari e obbligazionari. Nei primi pesano utili societari, valutazioni e composizione settoriale. Nei secondi contano tassi, solidità degli emittenti, durata dei titoli e valuta del debito.

Se accade Possibile effetto Dollaro ancora più forte Pressione su valute e debitori emergenti Nuovo rialzo dei rendimenti Usa Capitali attratti dai Treasury Ripresa dei chip asiatici Sostegno agli ETF azionari emergenti Tassi americani più stabili Possibile ritorno della ricerca di rendimento

I 26,3 miliardi ritirati sono, dunque, un segnale di vulnerabilità, non una sentenza sull’intera categoria. Il rischio maggiore consiste nel considerare tutti gli emergenti come un unico investimento. Prima di reagire alla fuga dei capitali, bisogna aprire la scheda dell’ETF e verificare dove, in quali settori e in quali valute siano realmente investiti i propri risparmi.