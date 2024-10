Fonte: ANSA Il presidente e Ceo di EssilorLuxottica Francesco Milleri

La multinazionale italo-francese EssilorLuxottica ha finalizzato l’acquisto del marchio Supreme da VF Corporation e al contempo ha concluso l’acquisizione di una partecipazione dell’80% nella tedesca Heidelberg Engineering, specializzata in strumentazioni chirurgiche digitali. L’esborso per Supreme sarebbe attorno a 1,5 miliardi di dollari.

Supreme è uno dei marchi di streetwear più famosi al mondo, con un modello di vendita principalmente online. Heidelberg Engineering è un’azienda che punta sull’innovazione tecnologica nella diagnosi e nella chirurgia oftalmica.

L’acquisto di Supreme da parte di EssilorLuxottica

L’azienda EssilorLuxottica, tra i leader mondiali nel mercato degli occhiali da vista e da sole, oltre che in quello delle lenti oftalmiche e delle apparecchiature ottiche, ha confermato definitivamente l’acquisizione del marchio di vestiti Supreme per 1,5 miliardi di dollari dall’americana VF Corporation.

L’operazione era già stata concordata tra le due società in estate, ma ha raggiunto le fasi finali del percorso burocratico soltanto all’inizio di ottobre. A luglio, quando l’accordo era stato siglato il presidente Francesco Milleri aveva espresso soddisfazione.

“Il marchio si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative. Con un’identità unica e con un approccio commerciale e un’esperienza d’acquisto totalmente orientati al consumatore, un modello di business che vogliamo preservare, Supreme avrà una posizione di rilievo all’interno del nostro portafoglio marchi di proprietà, completando quello dei brand in licenza, e potrà beneficiare dell’esperienza, delle competenze e del network produttivo del nostro gruppo.”

Supreme è uno dei più importanti marchi di abbigliamento al mondo nell’ambito dello streetwear. Nato negli anni ’90, ha conosciuto un enorme successo negli ultimi anni mantenendo un modello di business legato soprattutto alle vendite online. Nonostante la sua fama, ha infatti soltanto 17 negozi fisici, uno dei quali si trova in Italia, a Milano.

La partecipazione in Heidelberg Engineering

Contestualmente all’operazione che riguarda Supreme, EssilorLuxottica ha anche acquisito una partecipazione dell’80% nell’azienda Heidelberg Engineering. Si tratta di una realtà completamente diversa dal marchio di abbigliamento americano e riguarda l’altro lato del business del colosso italo-francese: quello che riguarda l’oftalmologia.

Nata nel 1990, Heidelberg Engineering si occupa principalmente di macchinari per la diagnostica oftalmica e per la chirurgia di precisione. È presente in oltre 100 Paesi del mondo e ha sviluppato importanti tecnologie per la diagnosi precoce di alcune patologie degli occhi come il glaucoma e la degenerazione maculare.

“L’acquisizione di Heidelberg Engineering, conosciuta nel mondo per la sua esperienza nel rilevamento e nella diagnosi precoci, si iscrive perfettamente nella strategia di EssilorLuxottica di crescere nel med-tech. Condividiamo con Heidelberg Engineering gli stessi valori, una solida cultura in ambito di ricerca e sviluppo e una naturale vocazione all’eccellenza” leggeva il comunicato di EssilorLuxottica alla firma dell’accordo di acquisizione.

Con le risorse di cui il nostro Gruppo dispone nel settore dell’ottica, dalla logistica alla produzione fino alla distribuzione globale, supporteremo la crescita di Heidelberg Engineering nel lungo periodo per migliorare l’esperienza di medici e pazienti” concludeva la nota firmata dal presidente Francesco Milleri e dal vice amministratore delegato Paul du Saillant.