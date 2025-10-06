Ecco perché il fotovoltaico è una scelta strategica

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Getty Images Installare l'impianto fotovoltaico

Negli ultimi anni, l’energia è diventata una questione sempre più centrale nella vita di famiglie e aziende. Prezzi instabili, crisi geopolitiche e cambiamento climatico hanno messo in discussione l’intero sistema energetico. Abbiamo intervistato il team di Delicato Energy, azienda impegnata nella promozione di impianti fotovoltaici a Roma, per capire perché oggi investire nel solare è una delle scelte più vantaggiose.

Negli ultimi anni, il tema dell’energia è stato al centro dell’attenzione. Qual è la vostra visione?

Oltre alle sfide del cambiamento climatico, negli ultimi anni abbiamo vissuto un periodo di grande instabilità dovuto sia alla crisi geopolitica sia all’aumento esponenziale dei costi dell’energia. Tutto questo ci ha mostrato una realtà chiara: non possiamo più dipendere interamente da fonti energetiche esterne. Puntare su un impianto fotovoltaico oggi non è solo una scelta ecologica, ma una strategia concreta di autonomia, sicurezza economica e sostenibilità.

Qual è il vantaggio di installare un impianto fotovoltaico?

L’energia solare è una risposta solida a un futuro incerto. Nel 2018 un kWh costava circa 5 centesimi. Durante la crisi energetica abbiamo assistito a picchi di oltre 55 centesimi. Nessuno può prevedere cosa accadrà tra cinque o dieci anni. Ma sappiamo una cosa: chi produce la propria energia è al riparo da oscillazioni e speculazioni di mercato.

Quali sono i vantaggi concreti per chi installa oggi un impianto?

Ce ne sono diversi. Innanzitutto, si ottiene un risparmio immediato in bolletta. Poi c’è l’opportunità di accumulare energia grazie ai sistemi di storage, che permettono di usare l’elettricità anche di sera o nei momenti in cui il sole non c’è. Inoltre, alimentare veicoli elettrici con energia solare è possibile, ma non in modo diretto: l’energia solare deve prima essere convertita in elettricità e immagazzinata in batterie o immesse nella rete elettrica.

Quindi parliamo di indipendenza energetica?

Esattamente. Ogni tetto può diventare una piccola centrale elettrica. È un approccio decentralizzato, più efficiente e resiliente. E chi sceglie questa strada contribuisce a creare un sistema energetico più equo, locale e pulito.

Quali altri vantaggi può apportare il fotovoltaico?

Un immobile dotato di impianto fotovoltaico acquista valore: è più efficiente, moderno e appetibile sul mercato. In più, grazie agli incentivi statali e alle detrazioni fiscali, il ritorno dell’investimento è rapido. E non dimentichiamo che un impianto ben realizzato ha una durata media di circa 30 anni, con costi di manutenzione molto contenuti.

Quanto conta oggi la direttiva europea sull’efficienza energetica?

Conta moltissimo. La quarta revisione della direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) dell’Unione Europea prevede la riqualificazione energetica di tutti gli edifici entro il 2050, e l’integrazione del fotovoltaico sarà un passaggio obbligato. Chi sceglie oggi di installare un impianto è in anticipo rispetto agli obblighi normativi e dimostra sensibilità verso un uso consapevole dell’energia, come richiesto dalle direttive europee.

Qual è il messaggio che volete trasmettere?

Installare un impianto fotovoltaico oggi non è solo una scelta intelligente: è un atto di lungimiranza. Significa proteggere la propria casa, le proprie finanze e contribuire a un cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno. È un gesto concreto, responsabile e libero. Ed è il momento giusto per farlo.