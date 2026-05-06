Il caro energia continua a mordere le tasche degli italiani e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in caso le tensioni in Medio Oriente dovessero prolungarsi.

Il Fondo monetario internazionale è preoccupato sia per gli effetti sulle famiglie che per quelli sui mercati finanziari, ma anche per la crescita dell’Eurozona.

Nel quadro aggiornato presentato dall’Fmi, l’impatto sui bilanci domestici appare significativo. Per l’Italia, il Fondo stima una perdita media a famiglia di 450 euro nello scenario base e fino a 2.270 euro nello scenario grave.

A livello europeo, il quadro è altrettanto preoccupante, con differenze significative tra i vari Paesi, dal momento che alcuni, per le loro peculiarità, sono meno esposti allo shock dei prezzi petroliferi.

Nel corso della presentazione all’Eurogruppo, Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, ha sintetizzato in questi termini:

Sul fronte macroeconomico, il rallentamento dell’Eurozona appare sempre più probabile nello scenario base. Il Fmi scrive:

Secondo lo scenario di base, la crescita nell’Eurozona dovrebbe rallentare all’1,1% nel 2026 e all’1,2% nel 2027, con un’inflazione in aumento di 0,7 punti percentuali al 2,6% nel 2026 e in calo al 2,2% nel 2027. Nello scenario ’grave’ al ribasso di aprile, l’area euro potrebbe avvicinarsi alla recessione.

Le preoccupazioni non riguardano solo la crescita, ma anche la dinamica dei mercati energetici e finanziari. Il Fondo sottolinea infatti che “i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell’energia”, con un progressivo avvicinamento agli scenari peggiori già delineati nelle precedenti previsioni.

L’impatto dello shock energetico si riflette anche sui titoli di Stato e sugli spread sovrani. L’Fmi avverte che l’aumento dei rendimenti potrebbe propagarsi al settore privato, incidendo sulla qualità del credito e aumentando la vulnerabilità complessiva del sistema finanziario europeo.

Sul piano delle politiche economiche, il Fondo richiama la necessità di interventi più mirati e coordinati. Da un lato, viene sottolineata l’urgenza di rafforzare il mercato unico europeo:

L’agenda europea per il mercato unico è diventata ancora più urgente, perché non solo aumenterebbe la crescita in modo sostenibile, ma migliorerebbe anche notevolmente la resilienza delle economie europee.

Dall’altro, i vicedirettori del dipartimento europeo dell’Fmi, Helge Berger e Oya Celasun, mantengono una posizione prudente sull’utilizzo delle clausole di flessibilità fiscale:

Secondo il Fondo, esistono comunque margini per interventi pubblici mirati senza compromettere i conti pubblici:

Esistono modi per rispondere allo shock che stiamo vivendo in modo contenuto e prudente. Se il sostegno è mirato a chi ne ha bisogno, non costerà tanto e sarà più facile per i governi compensarlo all’interno dei bilanci esistenti.