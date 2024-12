I prezzi per il cenone di Capodanno non registrano aumenti consistenti, ma alcuni prodotti come spumante e pandoro segnano lievi rialzi

Anche a Capodanno c’è ansia da acquisto. Dopo lo shopping natalizio, con prezzi in forte crescita rispetto al 2023, il cenone di Capodanno invece è una conferma. Altroconsumo ha verificato i costi dei prodotti tradizionali del cenone di Capodanno e ha potuto confermare che non ci sono aumenti rilevanti. Una buona notizia rispetto agli aumenti della festività di Natale.

Prodotti tipici di capodanno: il costo

Altroconsumo ha verificato il prezzo dei prodotti tipici di Capodanno in 12 catene di supermercati, ipermercati e discount delle principali città italiane. Rilevanti i dati di Milano e Roma, che hanno permesso di confermare la stabilità dei prezzi. A differenza di altre festività, quindi, il cenone di Capodanno non prevede una spesa eccessiva, almeno non discordante dal 2023.

Quali sono i prezzi dei prodotti per il cenone? Una tabella mostra i prezzi minimi e massimi nei supermercati:

Tipo di prodotto Prezzo medio unitario al chilo o al litro Prezzo minimo Prezzo massimo Spumante o champagne 20,63 € 2,39 € 74,53 € Cotechino 11,30 € 6,58 € 20,97 € Zampone 11,80 € 6,39 € 14,90 € Salomone affumicato norvegese (fino a 250 gr) 53,32 € 26,45 € 83,00 € Salomone affumicato scozzese (fino a 250 gr) 57,23 € 39,90 € 79,00 € Lenticchie secche (fino a 500 gr) 7,02 € 2,18 € 19,80 € Panettone 9,32 € 4,29 € 17,90 € Pandoro 8,63 € 4,60 € 16,99 €

Come visibile nella tabella, i prezzi si presentano nella media e non è necessario fare una scorta prefestiva per evitare rialzi insostenibili.

Il confronto del 2023: i prezzi

Il dato che emerge dalla ricerca è quello della stabilità dei prezzi rispetto al 2023. Lo scorso anno i prodotti avevano già subito dei rialzi, ma fortunatamente il 2024 ha solo confermato quelli precedenti e non aggiunto ulteriore carico al carrello degli italiani.

Altroconsumo quindi conferma che i prezzi non registrano aumenti considerevoli, ma salgono di poco solo panettoni e pandori con circa 1 euro al chilo in più. L’unica grande differenza visibile è quella nelle bevande come spumante e champagne, che per i marchi più prestigiosi vede un aumento di circa 10 euro rispetto allo scorso anno.

Quanto costerà un cenone di Capodanno in casa?

Per chi festeggia in casa è importante fare i conti con il costo complessivo di una cena per 6-10 persone. Un menù tipico per la sera di Capodanno include piatti simbolici come cotechino, zampone, salmoni affumicati e i classici panettone e pandoro a chiudere la serata. Per darsi un’idea più precisa dei costi, vediamo i prezzi medi dei principali ingredienti, così da poter pianificare al meglio la spesa.

Per un cenone tradizionale, ipotizzando di preparare una cena per 8 persone, il menù potrebbe includere:

Antipasto: salmone affumicato (250 gr) circa 14 euro per 8 persone; lenticchie secche (500 gr) circa 7 euro;

Piatto principale: cotechino (1 kg) circa 11,30 euro, zampone (1 kg) circa 11,80 euro;

Dolci e bevande: panettone (1 kg) circa 9,32 euro, pandoro (1 kg) circa 8,63 euro, spumante o champagne (2 bottiglie da 0,75 l) circa 40 euro per due bottiglie di buona qualità.

Sommando i prezzi per ogni categoria di prodotto, la spesa totale per il cenone potrebbe aggirarsi intorno ai 140 – 180 euro. L’importo può variare a seconda delle scelte personali e della qualità dei prodotti, come lo spumante o il salmone affumicato. Inoltre, a seconda delle quantità e dei secondi piatti, il costo potrebbe essere più elevato o ridotto.