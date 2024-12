Botti di Capodanno, pesanti gli effetti sull’ambiente: perché è meglio evitarli

I fuochi d’artificio possono essere uno spettacolo incantevole, che fa rimanere col naso all’insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico in cielo. Per salutare il nuovo anno sono diventati una tradizione irrinunciabile e di certo hanno fascino e simboleggiano il massimo dei festeggiamenti. Ma hanno un impatto significativo sull’ambiente, sulla salute nostra e degli animali che è bene conoscere.