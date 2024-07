Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Sede del Mef

Le nuove emissioni di luglio 2024 sono decisamente interessanti. Di seguito riportiamo tutto quello che c’è da sapere su Bot e Btp, tra calendario, caratteristiche e prezzi segnalati dal ministro dell’Economia a delle Finanze. Al via le operazioni di sottoscrizione.

Asta Bot luglio 2024

Non è trascorso poi molto dall’ultima collocazione di Bot, per un ammontare di 4,5 miliardi di euro. Parliamo infatti dello scorso 26 giugno. Il ministero dell’Economia e delle Finanze è già tornato ad annunciare un’altra emissione. Asta prevista per il 10 luglio 2024 per Bot a 12 mesi. Stavolta l’importo complessivo è pari a circa il doppio, ovvero 8 miliardi di euro.

I soggetti interessati hanno tempo per procedere con le proprie prenotazioni entro il 9 luglio 2024. Differente il discorso, invece, per quanto concerne la presentazione delle domande in asta. Il regolamento consente infatti di agire entro le ore 11.00 del 10 luglio. Garantito inoltre un termine di collocamento supplementare, fissato per l’11 luglio alle ore 15.30. Il regolamento delle sottoscrizioni, infine, avverrà il 12 luglio.

Riportiamo di seguito quello che sono le caratteristiche cardine dei Bot 12 mesi annunciati dal Mef:

durata di 167 giorni;

data emissione 12 luglio 2024;

data scadenza 14 luglio 2025;

importo offerto 8 miliardi;

tranche 1°;

codice Isin da attribuire.

Per quanto riguarda le date importanti da cerchiare in rosso sul calendario, il ministero ricorda che il 12 luglio 2024 scadranno Bot a 12 mesi per un valore complessivo di 10,3 miliardi di euro. Allo stato attuale, stando a dati relativi a fine giugno 2024, l’importo complessivo di Bot in circolazione è pari a 132,96 miliardi di euro, di cui la maggior parte annuali (108,24) e una minima fetta semestrali (24,72).

Si ricorda, inoltre, che i Bot vengono proposti attraverso il sistema di collocamento dell’asta competitiva. A ciò si aggiunge un altro dettaglio non di poco conto, anzi. La commissione massima è fissata nella misura dello 0,15%.

Asta Btp luglio 2024

L’11 luglio 2024 ci saranno nuove emissioni di cinque Btp, con scadenze massime fissate a 19 anni. Cinque titoli a medio e lungo termine, che tornano in asta con finestre temporali che variano dai 3 ai 19 anni. Al netto delle aste supplementari, il controvalore potrà raggiungere gli 8,5 miliardi di euro.

Chiunque fosse interessato, potrà prenotare l’acquisto dei Btp fino al 10 luglio, stando al calendario fornito dal Mef. Sarà possibile procedere in tal senso attraverso gli sportelli bancari o postali. In alternativa, restando comodamente a casa, si potrà operare dall’app di home baning, qualora ci sia un’abilitazione alle funzionalità di trading.

Di seguito riportiamo uno schema che riassume tutte le caratteristiche del caso, al fine di poter procedere con una scelta ben informata in chiave investimenti, soprattutto se si è alle prime armi. Ecco quanto posto in evidenza dallo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze: