Con la busta paga di maggio, Nova Coop ha erogato 6 milioni di bonus ai circa 4.600 dipendenti, per i ricavi record del 2023

Durante la gestione del 2023, Nova Coop ha registrato un risultato di bilancio positivo grazie al raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati per produttività e redditività. Questo ha permesso di distribuire sia il salario collettivo variabile sia i premi individuali basati sulle performance.

Infatti, con la busta paga di maggio, sono stati erogati 6 milioni di euro in bonus di risultato ai circa 4.600 dipendenti di Nova Coop, cooperativa di consumo del sistema Coop con sede a Vercelli e punti vendita in Piemonte e alta Lombardia. Nova Coop ha chiuso il 2023 con un utile netto di 28,39 milioni di euro.

Di quanto è il bonus

Il valore medio del bonus è di 735 euro per un dipendente a tempo pieno di quarto livello, a cui si aggiungono ulteriori bonus individuali basati sugli obiettivi raggiunti.

“Gli anni che stiamo affrontando sono sempre più caratterizzati da una grande variabilità, e il 2023 non ha fatto eccezione. Il risultato economico che abbiamo consuntivato è frutto della nostra capacità di reagire e adattarci continuamente all’imprevedibilità degli scenari nei quali ci troviamo a operare e grande merito di questo va riconosciuto all’impegno costante delle nostre persone, con le quali condividiamo una volta di più ogni successo, confermando la caratteristica che ci contraddistingue di voler produrre ricchezza per poter distribuire ricchezza” commenta il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.

“Siamo molto soddisfatti di poter ancora una volta condividere il valore creato con le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori. Come Cooperativa, con questa erogazione, solo nell’ultimo biennio abbiamo potuto corrispondere alle nostre persone premi di risultato per un valore complessivo superiore a 8 milioni di euro, in riconoscimento del grande impegno e professionalità dimostrati da tutti sul camp” aggiunge Maura Sammartino, direttore Risorse Umane di Nova Coop.

Risultati 2023 di Nova Coop: utile netto a oltre 28 milioni

Nei giorni scorsi Nova Coop ha approvato il bilancio del 2023, con numeri che hanno fatto felici tutti. L’azienda ha chiuso l’anno con un utile netto di 28,39 milioni di euro. Il patrimonio netto, alla fine del 2023, è stato di 852 milioni e 462 mila euro, registrando un incremento di oltre 30 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Nel 2023, le vendite della rete tradizionale di supermercati e ipermercati di Nova Coop hanno contribuito ai ricavi per un totale di 1 miliardo e 67 milioni di euro, registrando una crescita del 3,85% rispetto all’anno precedente. Analizzando i dati a rete assoluta, la Cooperativa ha osservato un aumento del numero di scontrini emessi del 4,12%, accompagnato da una lieve flessione dello scontrino medio del 0,26%. Questi indicatori suggeriscono un ritorno dei consumatori alle abitudini di acquisto precedenti, fenomeno evidenziato anche dalla ripresa dei volumi di attività dei punti ristoro presenti all’interno dei negozi.

Il 2023 ha visto un notevole incremento delle vendite di prodotti a marchio Coop, che hanno rappresentato oltre il 32% del totale, con un totale di 72 milioni di articoli venduti. Questo segnala un forte gradimento da parte dei consumatori per l’offerta a marchio della Coop, che si è dimostrata in linea con le esigenze di convenienza e sostenibilità del potere d’acquisto delle famiglie.