Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Cosa cambia per i clienti di Banca Popolare di Sondrio, assorbita da Bper

Nel settore bancario italiano sta avvenendo un’importante integrazione tra Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio. Il progetto, che porterà alla fusione per incorporazione del banca lombarda dal 20 aprile 2026, rappresenta un passaggio storico per entrambi gli istituti di credito.

L’obiettivo dichiarato è quello di unire tradizione e radicamento territoriale con la solidità e la dimensione nazionale di Bper, garantendo continuità operativa e un ampliamento dei servizi disponibili.

Quali sono i principali cambiamenti per i clienti

Nonostante il cambiamento di intestazione dell’istituto, le condizioni economiche applicate ai prodotti della Banca Popolare di Sondrio per i suoi 6 milioni di clienti non subiranno modifiche automatiche legate alla fusione.

In particolare, finanziamenti come mutui e prestiti continueranno la loro normale vita contrattuale fino alla scadenza prevista. Gli addebiti delle rate proseguiranno automaticamente, anche se potranno avvenire su nuovi Iban assegnati in seguito all’integrazione dei sistemi bancari.

Cambio degli Iban: cosa devono fare i clienti

Un cambiamento pratico importante riguarda la variazione dell’Iban. Con la migrazione dei conti da Banca Popolare di Sondrio a Bper, i clienti riceveranno un nuovo Iban associato ai propri conti. Anche questo passaggio sarà gestito in modo automatico dalla banca per evitare interruzioni nei pagamenti e negli accrediti.

Disposizioni di pagamento come le domiciliazioni di bollette verranno aggiornate o migrate direttamente dal sistema, così da garantire la continuità delle operazioni quotidiane. Questo significa che il cliente non dovrà, nella maggior parte dei casi, intervenire manualmente per riconfigurare i propri pagamenti. Dovrà però fornire il nuovo Iban, ad esempio, al datore di lavoro per l’accredito dello stipendio.

Carte di pagamento e credenziali di home banking

Anche sul fronte delle carte e dei servizi digitali il cambiamento sarà progressivo. Le carte di debito e credito rilasciate dal vecchio istituto continueranno a funzionare, ma nel tempo saranno sostituite o aggiornate con nuovi strumenti emessi da Bper.

Un’attenzione particolare è dedicata al servizio di home banking. Il transito dei clienti dalla piattaforma dell’ex Banca Popolare di Sondrio al sito di Bper avverrà in modo graduale. Saranno necessarie nuove credenziali e nuovi sistemi di autenticazione. In questo modo, i nuovi utenti potranno usufruire dei servizi digitali di un gruppo di rilevanza nazionale, con un’esperienza possibilmente migliore, anche se richiederà un normale periodo di adattamento.

Assistenza e supporto ai clienti

Per accompagnare i clienti nella transizione, sono stati attivati canali di assistenza via telefono, app e direttamente in filiale.

Sarà possibile contattare direttamente Bper chiamando lo 059 4242. Inoltre, dall’app Smart Banking sarà possibile accedere alla funzione Hey Bper, attraverso la quale sarà possibile scegliere se ricevere supporto via telefono o chat e prenotare una consulenza sui prodotti disponibili. Inoltre, sul sito della banca c’è la sezione Parla con noi, dove ci sono tutti i riferimenti utili per ricevere assistenza.

Tramite la Filiale Online di Bper, contattabile via telefono o via web, si possono svolgere molte operazioni a distanza, tra cui:

la consultazione del saldo e dei movimenti;

l’invio e la revoca di bonifici;

le ricariche telefoniche e di carte prepagate;

la verifica delle rate dei tuoi finanziamenti;

le operazioni di compravendita titoli;

il pagamento di bollettini e F24;

la sottoscrizione di carte di pagamento;

assicurazioni;

prestiti e mutui.

Inoltre, le sezioni Faq e i portali informativi vengono aggiornati costantemente per chiarire ogni dubbio operativo.

Possibili interruzioni di servizio ridotte al limite

Nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla fusione, Bper ha annunciato la possibilità di temporanee limitazioni operative.

Si tratterà di eventuali rallentamenti o restrizioni nei servizi, dovuti alle attività tecniche di migrazione di dati e di servizi. Tuttavia, queste attività sono pianificate con l’obiettivo di garantire la massima continuità possibile e ridurre al minimo i disagi.

Un cambiamento graduale

Oltre agli aspetti tecnici, la fusione è presentata come un’opportunità di crescita per i clienti. L’ingresso in un gruppo bancario più grande come Bper consente l’accesso a una gamma più ampia di prodotti e servizi.

L’idea di fondo è quella di mantenere il rapporto di prossimità tipico della Banca Popolare di Sondrio, arricchendolo però con le competenze e le dimensioni di una banca nazionale. Per i clienti della ex Banca Popolare di Sondrio, la transizione verso Bper Banca rappresenta un cambiamento importante ma gestito in modo graduale e controllato.