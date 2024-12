1 milione di euro come premio per i dipendenti, la decisione controtendenza de L’Antico Vinaio per rendere grazie ai propri lavoratori: per ognuno circa 3mila euro e la possibilità di vincere un viaggio alle Maldive.

Fonte: iStock 1 milione di euro ai dipendenti il premio de L’Antico Vinaio.

Le notizie di lavoratori mal pagati o lasciati a casa in cassa integrazione sono, purtroppo, all’ordine del giorno, motivo questo che permette a iniziative lodevoli di alcune aziende di brillare ancora di più. È quanto si sta verificando con L’Antico Vinaio che ha deciso di distribuire tra tutti i suoi dipendenti sparsi nel mondo un premio dall’ammontare complessivo di 1 milione di euro. La decisione è stata presa dal Ceo dell’azienda Tommaso Mazzanti che ha anche specificato che ogni dipendente riceverà una somma vicina ai 3mila euro e che, cinque fortunati lavoratori, potranno vincere un viaggio alle Maldive in un resort a cinque stelle da condividere con chi vorranno.

Il premio dell’Antico Vinaio

Così come annunciato sui social dal Ceo de L’Antico Vinaio, “almeno un milione di euro verrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”. Non si tratta di una novità per quest’azienda italiana che oggi vanta un fatturato che si aggira sui 75 milioni di euro e 40 negozi sparsi in tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti passando anche per gli Emirati Arabi.

Nel 2024, tuttavia, si è deciso di “alzare l’asticella”, aumentando il premio natalizio di 500 euro a persona (circa 3mila a testa in totale). “Quest’anno – ha detto Tommaso Mazzanti – ho voluto riconoscere un premio particolare anche alla costanza, alla perseveranza e all’amore e alla passione che ogni collaboratore e collaboratrice mette per Antico Vinaio”.

La lotteria per un viaggio alle Maldive

Oltre al suddetto premio, l’azienda ha anche deciso di creare un concorso interno che permetterà a cinque suoi dipendenti (assunti da almeno un anno) di vincere un viaggio alle Maldive in un resort a 5 stelle. L’esperienza potrà essere condivisa dai vincitori con chi vorranno.

“Questo – ha chiarito il Ceo dell’Antico Vinaio – è un ulteriore pensiero per poter dire grazie a ognuno di loro, che ogni giorno, con passione, dedizione e costanza, portano avanti il brand Antico Vinaio in ogni città d’Italia. Ho la fortuna di stare bene e di non farmi mancare nulla, ma ricordo sempre quando ero dietro un banco a far schiacciate, e voglio sfruttare la fortuna e l’agio che ho adesso per far stare il meglio possibile tutti i miei collaboratori e collaboratrici. Ricordo ancora – ha aggiunto – che una delle mie prime soddisfazioni che mi sono tolto con i primi soldini in tasca è stato proprio regalare a mia moglie un viaggio alle Maldive, e per me quella è stata proprio una piccola vittoria, una piccola medaglia che mi sono messo al petto. Ora voglio che anche le mie ragazze e ragazzi provino la stessa emozione, per stimolare quella voglia di perseveranza e ambizione di fare sempre del proprio meglio. È un piccolo gesto, ma spero che possa piacere”.

Il futuro dell’azienda

Oltre che ai fringe benefit, L’Antico Vinaio guarda al futuro – si legga 2025 – con delle importanti prospettive di crescita. Per il Ceo Mazzanti il prossimo “sarà sicuramente un anno pieno di nuovi progetti” con l’azienda che sarà “molto concentrata sull’espansione negli Stati Uniti e sulle nuove aperture in Europa, che rappresentano per noi nuovi mercati e nuove sfide”.