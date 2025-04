Amianto friabile: come eliminarlo in sicurezza

L’amianto friabile è altamente pericoloso per la salute. Affidarsi a professionisti certificati come Centauro Group è essenziale per una bonifica sicura

Fonte: Centauro Group Rimozione dell'amianto friabile

L’amianto friabile è una delle forme più pericolose di amianto, in grado di nuocere e minacciare gravemente la salute umana se non trattato con la massima attenzione. L’amianto o asbesto è quell’insieme di minerali che hanno consistenza fibrosa e sono considerati cancerogeni di gruppo 1 dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. L’amianto friabile, presente spesso in edifici residenziali, commerciali e industriali, si caratterizza per la sua facilità di sbriciolamento e quindi pericolosità ancor più dell’amianto compatto. È sufficiente, infatti, una leggera pressione per ridurlo in polvere, liberando nell’aria pericolose fibre che, se inalate, causano gravi malattie respiratorie, inclusi tumori come il mesotelioma. La rimozione sicura di questo materiale richiede competenza, esperienza e strumenti assolutamente adeguati e per questo abbiamo approfondito l’argomento con <Centauro Group,> azienda leader del settore con sede a Novara ma che opera in tutto il nord Italia e specializzata nella rimozione e smaltimento dell’amianto compatto e friabile. L’azienda opera storicamente anche nel rifacimento dei tetti e delle coperture civili ed industriali, nella riqualificazione degli edifici, nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili e nei servizi per il contenimento dei consumi ed il miglioramento del comfort ambientale, utilizzando materiali e tecnologie certificati e sempre all’avanguardia. Centauro Group è certificata UNI EN ISO 9001:25 – 14001:25 – 45001:25 e SOA OG1 e dispone dell’autorizzazione per intervenire in tutta l’Italia settentrionale.



L’amianto friabile: un rischio nascosto

A differenza dell’amianto compatto, che è più stabile, l’amianto friabile rappresenta una minaccia maggiore. Poiché è così fragile, le sue fibre si diffondono con grande facilità nell’aria, e una volta inalate possono rimanere nei polmoni per anni, causando danni irreversibili per la salute. L’amianto friabile è stato largamente impiegato in passato, specialmente negli isolamenti termici, nei rivestimenti antincendio e nelle tubazioni. La sua presenza negli edifici più datati è ancora frequente e, per questo, è assolutamente essenziale intervenire con azioni di bonifica più che mirate.

Perché è essenziale affidarsi a professionisti

Data la sua estrema pericolosità, la rimozione dell’amianto friabile non può essere ovviamente affrontata da chiunque. È fondamentale e auspicabile rivolgersi a un’azienda seria e certificata come Centauro Group, che col suo personale altamente specializzato, le ampie attrezzature e il numeroso e moderno parco mezzi e veicoli industriali super-attrezzati di proprietà, è in grado di assicurare ogni tipo di intervento, con procedure e soluzioni innovative, nel pieno rispetto delle normative in tema di sicurezza sul lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente, quali:

Sopralluoghi e consulenze su misura all’interno di ogni struttura: capannoni, enti pubblici, aziende, industrie condomini e residenze private. Personale tecnico e operativo interno, altamente specializzato, in grado di seguire tutto il processo di realizzazione dell’intervento. In particolare, gli operatori sono muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale come ad es. indumenti protettivi e respiratori, poiché l’esposizione diretta alle fibre può essere letale, ben addestrati per ogni evenienza di pericolo derivante. Sigillatura dell’area di lavoro e confinamento: l’ambiente in cui si trova l’amianto friabile viene isolato per evitare la dispersione di fibre nell’aria e in altri ambienti dell’edificio ed il materiale pericoloso viene adeguatamente confinato e imballato secondo precise specifiche per il successivo trasporto alle discariche autorizzate. Gestione e monitoraggio costante di tutte le fasi di rimozione dell’amianto ed il completo disbrigo delle pratiche previste per la bonifica e richieste dall’ASL territoriale competente, con il rilascio della copia del formulario rifiuti di “avvenuto smaltimento” con esito positivo. Utilizzo di attrezzature specializzate: per rimuovere l’amianto in modo sicuro, si impiegano aspiratori industriali dotati di filtri HEPA, in grado di catturare anche le particelle più fini.

Il processo di smaltimento: sicurezza e conformità normativa

L’intervento di smaltimento non si esaurisce con la rimozione del materiale pericoloso infatti il friabile, come per il compatto, deve essere trasportato in <discariche autorizzate> previo imballaggio sicuro e adeguatamente etichettato, assicurando il pieno rispetto delle linee guida e normative vigenti. Le aziende come Centauro Group, pertanto, devono garantire che ogni fase di questo processo sia condotta nel pieno rispetto delle leggi in materia di smaltimento di rifiuti speciali.

Un approccio personalizzato per ogni progetto

Smaltire l’amianto friabile non è affatto un’operazione standardizzata, bensì un compito complesso che richiede un’attenzione meticolosa a numerosi dettagli specifici. Ogni intervento di bonifica è unico e deve essere adattato alle particolari condizioni dell’edificio e alle esigenze specifiche del cliente. Questo è particolarmente vero nel caso dell’amianto friabile, che come abbiamo appreso rappresenta una delle forme più pericolose di amianto a causa della sua capacità di liberare fibre nocive nell’aria con una facilità preoccupante. La prima fase cruciale del processo consiste in una attenta analisi preliminare: questo passaggio iniziale prevede una valutazione dettagliata dell’ambiente in cui si trova l’amianto friabile, che comprende l’ispezione visiva e, se necessario, l’esecuzione di test specifici per determinare la concentrazione e la distribuzione del materiale. Questo studio preliminare è fondamentale per comprendere la portata dell’intervento e per pianificare ogni dettaglio con precisione. Centauro Group, grazie alla sua lunga esperienza nel settore, adotta un approccio altamente personalizzato per ogni progetto di smaltimento. L’azienda non si limita a seguire un protocollo predefinito, ma sviluppa soluzioni su misura che rispondono alle particolari esigenze e circostanze di ciascun intervento. Questo approccio su misura è essenziale per garantire che tutte le peculiarità dell’operazione siano considerate e che le soluzioni adottate siano le più adatte per ogni situazione specifica.

Responsabilità degli amministratori di condominio e dei legali rappresentanti delle aziende

Per gli amministratori di condominio e per le aziende, è cruciale e determinante essere consapevoli della presenza di amianto friabile negli edifici e nei propri ambienti di lavoro. Ignorare queste circostanze o ritardarne la bonifica, infatti, può portare a gravi conseguenze alla salute delle persone con gravi ripercussioni legali (civili e penali). Per questo è necessario affidarsi a professionisti qualificati come Centauro Group, non solo per garantire la <sicurezza dei residenti e dei lavoratori>, ma anche la tranquillità di essere in linea con tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non possiamo che concludere ribadendo che in questo particolare settore, rivolgersi a operatori esperti del settore come Centauro Group resta quindi una scelta obbligata e responsabile.