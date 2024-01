Il Villaggio del Festival a Sanremo tra novità e momenti esclusivi

Ormai ci siamo. Il Festival di Sanremo 2024 sta per iniziare e con lui anche il programma di eventi firmati Il Villaggio del Festival. In calendario ci sono convegni, interviste, party esclusivi, e tanto altro, dove saranno protagonisti i cantanti, le istituzioni, vip, personaggi televisivi ma anche studenti e aziende.

Lunedì 5 febbraio verrà inaugurato all’interno del Parco di Villa Ormond Il Villaggio del Festival di Sanremo, ideato e diretto da Giuseppe Grande. Il luogo più amato di tutta la manifestazione, dove cantanti, ospiti vip e istituzioni potranno incontrarsi e vivere momenti leggeri, esclusivi e di raffronto.

Il Villaggio del Festival è un luogo di intrattenimento, scambio di opinioni e pensieri in cui tanti giovani possono partecipare come parte attiva ai dibattiti e confrontarsi con le celeb del momento. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato cantanti, influencer ed esperti di settore da Marco Mengoni ad Annalisa fino a Giulia Salemi.

Tra le numerose partnership istituzionali che hanno scelto di farne parte riscontriamo la Regione Marche, l’assessorato al Turismo di Regione Liguria, la Camera di Commercio delle Marche e Riviere di Liguria, la Confcommercio Imperia.

Musica, spettacolo, enogastronomia, saranno tante le tematiche e i momenti coinvolgenti vissuti all’interno di Il Villaggio del Festival.

Le Marche, in particolare, potranno mettere in mostra le meravigliose eccellenze che contraddistinguono il territorio in campo artistico, storico, paesaggistico e culturale.

Inoltre Webboh, brand di Mondadori Media durante tutta la settimana in cui avrà luogo la kermesse canora, dedicherà momenti di puro divertimento ai giovanissimi.

Tra le irrinunciabili innovazioni impossibile non menzionare la collaborazione con il critico musicale Michele Monina che intervisterà i cantanti in gara e gli esclusivi ospiti e l’area beauty, un magico percorso sensoriale in cui poter vivere puri momenti di relax.

Non solo spettacolo, ma anche attività culturali con la presenza di studenti provenienti dalla Basilicata, dalla Sardegna e da Sanremo e in cui si alterneranno esibizioni, interessanti seminari e momenti di confronto con gli influencer.

Siete pronti all’evento più atteso dell’anno? Puoi partecipare gratuitamente registrandoti su http://www.ilvillaggiodelfestival.it.