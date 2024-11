Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il mondo della gioielleria di lusso per uomo può sembrare un universo a parte, ma per i collezionisti e gli appassionati rappresenta molto più di un semplice accessorio. Le collane più costose mai realizzate per il pubblico maschile sono dei veri capolavori, dove l’arte incontra la rarità delle pietre preziose e una storia che affonda le radici in tempi e culture lontane. Questi gioielli esclusivi raccontano storie di maharaja, maestri orafi e pietre leggendarie. Andiamo a scoprire le più notevoli, ordinate dalla meno alla più costosa.

Collana Serpenti Viper di Bulgari: lusso e design

La collana Serpenti Viper di Bulgari, proposta a circa 15mila dollari, è uno dei gioielli più ricercati del marchio italiano, celebre per il design ispirato alla forma sinuosa del serpente. Questo modello, caratterizzato dall’uso di materiali preziosi e un’estetica che richiama la tradizione e il mistero del simbolo del serpente, si distingue nel mondo degli accessori di lusso per il suo impatto visivo.

Collana “The Winston Blue” di Harry Winston

Se parliamo di rarità, pochi gioielli possono competere con The Winston Blue, un diamante blu da 13,22 carati che ha conquistato il mondo della gioielleria per il suo colore ineguagliabile. Il blu intenso e la trasparenza cristallina del diamante sono elementi che definiscono questo pezzo come una delle gemme più affascinanti mai incastonate. Venduta per 23,8 milioni di dollari, questa collana rappresenta un investimento da capogiro, ma anche un’opportunità unica di possedere una pietra di incomparabile bellezza e rarità.

Collana del Maharaja di Patiala

Un simbolo di opulenza e stravaganza, la collana del Maharaja di Patiala è un pezzo che ancora oggi fa parlare di sé. Realizzata nel 1928 dalla prestigiosa maison Cartier per il Maharaja Bhupinder Singh, la collana è stata concepita per incarnare il lusso allo stato puro. Questa opera d’arte non si limitava a qualche diamante incastonato: includeva circa 2.930 diamanti, un numero da capogiro, tra cui spiccava il famoso diamante “De Beers” da 234,69 carati. Non mancavano poi rubini birmani di altissimo valore, che completavano una visione di lusso quasi surreale.

Questa collana, smontata nel corso degli anni e dispersa in vari pezzi, è rimasta un’icona. Parte delle pietre originali, una volta ritrovate, furono sostituite da Cartier con pietre sintetiche, rendendo questa opera un ibrido di storia e restauro moderno. Valore stimato? Circa 30 milioni di dollari, per un gioiello che riassume tutto lo sfarzo di un’epoca passata.

Collana “L’Incomparabile” di Mouawad

Nel Guinness World Record delle collane da uomo più costose c’è “L’Incomparabile” della maison Mouawad, che ha fissato l’asticella del lusso a ben 55 milioni di dollari. Al centro di questa meraviglia c’è un diamante giallo da 407,48 carati, un pezzo unico e dalla tonalità calda che cattura immediatamente lo sguardo. Circondata da 230 carati di diamanti bianchi, questa collana è una celebrazione dell’eccesso, nata per lasciare senza parole chiunque la ammiri.

Sebbene “L’Incomparabile” sia stata originariamente creata per il pubblico femminile, la sua presenza scenica la rende un pezzo di ammirazione universale, un gioiello che affascina collezionisti e appassionati senza distinzione di genere.

Collana “A Heritage in Bloom” di Wallace Chan

Qui entriamo in un regno artistico più contemporaneo, ma non meno stupefacente. La collana “A Heritage in Bloom”, firmata dal maestro gioielliere cinese Wallace Chan, è valutata intorno ai 200 milioni di dollari. Un prezzo che si spiega non solo con la quantità di pietre preziose che la compongono, ma soprattutto con il calibro della sua creazione artistica. Con i suoi 383,4 carati, è un’ode all’eleganza e alla meticolosità: la collana è impreziosita da un diamante incolore da ben 35 milioni di dollari, circondato da altre pietre che ne esaltano la bellezza.

“A Heritage in Bloom” non è una semplice collana, ma un pezzo modulare che può essere indossato in diverse configurazioni, unendo estetica e funzionalità in una sinfonia di luci e riflessi. L’opera di Chan si distingue per una lavorazione che trascende la gioielleria tradizionale, trasportando chi la indossa in un mondo di fantasia senza limiti.