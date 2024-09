Fonte: iStock Quali sono gli attici più cari del mondo

Gli attici rappresentano la quintessenza del lusso, veri e propri gioielli immobiliari che offrono un’esperienza di vita senza eguali. Situati nelle città più prestigiose e in edifici iconici, questi appartamenti uniscono tradizione e innovazione.

In un mercato immobiliare in continua evoluzione, gli attici rappresentano la punta dell’iceberg. Spesso venduti a cifre astronomiche, questi immobili riflettono una combinazione di fattori quali la posizione strategica, le finiture di altissimo livello, i servizi esclusivi, il comfort e la privacy. Dal Tour Odeon di Montecarlo all’One Hyde Park di Londra, ecco una selezione dei 5 attici più costosi al mondo.

Odeon Tower Penthouse – Montecarlo

A Montecarlo, in cima alla Tour Odeon, il grattacielo più alto del Principato, si trova uno degli attici più costosi al mondo. Con i suoi 3500 mq distribuiti su 5 piani, questo gioiello immobiliare offre un lusso senza pari, completo di un mini parco acquatico privato con scivolo e piscina a sfioro. Comprende un anfiteatro all’aperto da 500 posti. Un gioiello valutato 300 milioni di dollari.

The Penthouse

The Penthouse, attico situato nel grattacielo Central Park Tower, a Manhattan, è un gioiello immobiliare senza eguali. Con i suoi quasi 1700 metri quadrati distribuiti su due livelli e pareti completamente vetrate, offre una vista panoramica mozzafiato sul parco della Grande Mela. L’appartamento vanta sette camere da letto, otto bagni, un ampio terrazzo e ben due dance floor. Un lusso sfrenato, il cui prezzo sfiora i 250 milioni di dollari.

One Hyde Park – Londra

Nel cuore di Londra, One Hyde Park ospita uno degli attici più lussuosi al mondo. Con i suoi 2300 mq distribuiti su due piani, questa proprietà vanta una vista mozzafiato sulla città da ammirare direttamente sul divano, grazie alle ampie vetrate a tutta altezza. Cinque camere da letto, sei bagni e quattro soggiorni completano un quadro di lusso assoluto, per un valore di 190 milioni di dollari.

Como Residences – Dubai

L’attico da 22.000 metri quadrati situato nella Como Residences non è stato ancora terminato, ma ha già raggiunto una cifra record: è stato venduto per 136 milioni di dollari.

Situato all’interno di una torre di ben 71 piani che si innalzerà per 984 piedi sopra Palm Jumeirah, l’appartamento è un vero e proprio gioiello immobiliare, con cinque camere da letto, una piscina a sfioro a 260 gradi e una vista mozzafiato sui monumenti iconici di Dubai, come il Burj Khalifa e il Burj Al Arab. Gli inquilini avranno accesso a servizi esclusivi come una spiaggia privata e due piscine. La torre, attualmente in costruzione, aprirà le sue porte nel 2027.

Le Penthouse – New York

La città che non dorme mai ospita uno degli attici più lussuosi al mondo. Situato nella prestigiosa Madison Avenue, questo gioiello immobiliare si estende su 1760 mq, distribuiti su cinque piani, con 420 mq di spazi esterni, tra cui una piscina privata di 20 metri e una terrazza panoramica. Un’oasi di lusso nel cuore di Manhattan, valutata ben 98 milioni di dollari.