La catena di cliniche odontoiatriche Visodent, diffusa in tutta la Sicilia, ha chiuso tutti i suoi ambulatori, lasciando i pazienti indebitati per via dei finanziamenti

Fonte: ANSA Visodent sparisce, pazienti lasciati con i debiti

La catena di cliniche odontoiatriche Visodent, diffusa in tutta la Sicilia, ha improvvisamente chiuso i propri ambulatori. I telefoni risultano staccati e i pazienti sono rimasti con finanziamenti attivi e impianti lasciati a metà o ancora da cominciare. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sul caso, ipotizzando il reato di truffa.

Visodent aveva sedi a Palermo, Catania, Trapani, Messina e Modica. Proponeva prezzi molto più bassi della concorrenza, ma soprattutto la possibilità di pagare l’intervento dentistico a rate, attraverso un finanziamento.

Come funzionavano i finanziamenti Visodent

Quando un paziente richiedeva un finanziamento attraverso una clinica Visodent, veniva diretto ai servizi di due società finanziarie, Sella Personal Credit di Banca Sella e Compass, del gruppo Mediobanca. La finanziaria pagava subito l’intero intervento che, nonostante i prezzi bassi del listino di Visodent, poteva comunque risultare oneroso.

In questo modo il paziente non aveva di fatto più rapporti economici con la clinica. Si limitava ad andare agli appuntamenti fissati per gli interventi che doveva completare e a pagare le rate a una delle due società finanziarie. In questo modo però, quando le cliniche hanno chiuso improvvisamente, moltissimi pazienti sono rimasti con finanziamenti da pagare, ma nessuno che potesse completare l’intervento.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione Today inoltre, molte persone avrebbero difficoltà ad accedere alle proprie cartelle cliniche conservate da Visodent, visto che gli ambulatori hanno smesso di rispondere alle telefonate. Di conseguenza non possono nemmeno completare gli interventi presso altri studi dentistici.

Perché le cliniche Visodent hanno chiuso

Sempre secondo quanto riportato da Today, i problemi sarebbero cominciati proprio dai finanziamenti. Le due società finanziarie che li gestivano per conto di Visodent avrebbero notato irregolarità e anomalie nel comportamento dell’azienda, dopo oltre quattro anni di collaborazione.

Di conseguenza avrebbero interrotto il rapporto commerciale con Visodent, poco prima che le cliniche del gruppo cominciassero a sparire. Diverse le denunce arrivate immediatamente alle associazioni dei consumatori e alle autorità, che hanno convinto la procura di Catania ad aprire un’inchiesta, ipotizzando il reato di truffa.

Gli altri casi di chiusura improvvisa delle cliniche odontoiatriche

Il caso Visodent non è il primo che vede una catena di studi dentistici sparire nel nulla o fallire. Nel 2020 qualcosa di simile era accaduto a Dentix Italia, filiale italiana di una società spagnola di cliniche odontoiatriche, improvvisamente fallita. Molte persone si erano trovate in una situazione simile a quella di Visodent, con finanziamenti attivati ma nessuna possibilità di completare gli interventi iniziati.

I pazienti coinvolti hanno chiesto il risarcimento del finanziamento, che era collegato a un servizio di fatto mai erogato. Ci sono state però grosse differenze nei risultati, a seconda della società finanziaria coinvolta e dei singoli finanziamenti. A volte è bastata una semplice richiesta per riavere indietro il denaro già pagato. In altri, sono stati necessari due anni e il ricorso all’Arbitro Bancario.