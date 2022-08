Vittime e danni per il maltempo, allerta arancione per una città

Un’ondata di forte maltempo si sta abbattendo sulle regioni del Nord e del Centro, ed è alta l’allerta per i prossimi giorni. Dopo un venerdì caratterizzato da un’Italia divisa in due, tra la morsa del caldo africano e quella delle bombe d’acqua e delle trombe d’aria, tornerà il sole nel week-end, anche se in alcuni territori continueranno i disagi. I violenti nubifragi di queste ore hanno mietuto alcune vittime, e alcuni territorio hanno chiesto lo stato di calamità per i danni dovuti alle forti raffiche di vento.

In Toscana vittime del maltempo, nubifragi anche in Liguria ed Emilia Romagna

Si contano due morti, una donna e un uomo, tra la provincia di Massa e Carrara e quella di Lucca, in Toscana, per la caduta degli alberi duranti i nubifragi che hanno investito l’area. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni su tutto il territorio regionale. Il vento è arrivato a oltre 140 km/h, e si contano decine di feriti.

Trombe d’aria anche in Liguria e in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Ferrara, Modena, La Spezia e nel Tiglio. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione per i tetti divelti e i rami pericolanti, e soccorso gli automobilisti in difficoltà con centinaia di interventi in tutto il Centro e il Nord.

Sulle coste gli stabilimenti balneari sono stati danneggiati anche gravemente, con ingenti perdite per i gestori. Danni anche al settore agricolo, con coltivazioni totalmente distrutte dalla grandine.

Week-end sereno in tutta Italia, ma c’è l’allerta arancione per la città di Milano

A Roma si è unità l’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, con l’obiettivo di fare il punto della situazione sul maltempo che ha messo in ginocchio le aree centrosettentrionali del nostro Paese, in contatto con i territori coinvolti. Le strutture operative sono pronte a dare tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite.

Nel week-end del 20 e del 21 agosto non sono rilevate particolari criticità a livello nazionale per temporali e rischi idrogeologici, sebbene sia stata già diramata l’allerta meteo per la città di Milano.

Il Centro funzionale di monitoraggio dei rischi della Regione Lombardia ha emesso infatti un bollettino sul nodo idraulico di Milano dal tardo pomeriggio del 19 agosto. Sul capoluogo è previsto l’arrivo di temporali forti, con rischio moderato e allerta arancione, con relativi rischi idraulici e idrogeologici, con rischio ordinario e allerta gialla.

A scopo cautelativo i parchi recintati rimarranno chiusi. Il Comune ha chiesto ai cittadini di evitare di sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, in prossimità delle impalcature dei cantieri, di ombrelloni e tende e in generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Inoltre è consigliato mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazi all’aperto. È attivo anche il piano di monitoraggio dei sottopassi e delle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Lo scorso anno vi abbiamo parlato, qui, dei danni all’economia dell’estate tropicale. Quest’anno rischiano di essere molto più gravi. L’endgame climatico è sempre più vicino, come spiegato qua. E mentre la politica nazionale fatica a trovare soluzioni al cambiamento climatico, qualcosa si muove nei territori. Qui tutti i dettagli sul patto dei sindaci per il clima.