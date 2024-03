Uno studio condotto da Resonance Consultancy ha selezionato le migliori città europee del 2024 in cui vivere, viaggiare e investire. Nelle prime dieci posizioni, troviamo due città italiane: Roma e Milano. Questo riconoscimento non è casuale, ma il risultato di molteplici fattori che rendono queste città attraenti sotto molti aspetti.

Ogni anno infatti la società di consulenza valuta strategie, piani e campagne trasformative con l’obiettivo di individuare destinazioni, città e comunità in grado di realizzare il loro pieno potenziale.

Vediamo, nel dettaglio, in che posizione si sono classificate Roma e Milano e quali riconoscimenti hanno permesso alle due città di farsi strada rispetto ad altri italiane.

Roma supera Milano nella classifica delle migliori città italiane 2024

Roma, la Città Eterna, si è posizionata al quarto posto nella classifica di Resonance Consultancy per il secondo anno consecutivo. Questo risultato non sorprende, dato il ricco patrimonio culturale e storico della città. Roma è un museo a cielo aperto e , con siti iconici come il Colosseo, il Pantheon e la Città del Vaticano, ha conquistato il cuore dei viaggiatori.

Oltre alla sua eredità millenaria, Roma offre una vivace cena culturale, un clima mediterraneo favorevole e una cucina rinomata in tutto il mondo. Questi, di fatto, sono stati i punti di forza che hanno permesso alla città di primeggiare rispetto a Milano. Inoltre, l’accessibilità, sia a livello nazionale che internazionale, garantita grazie ai due aeroporti principali, hanno fatto sì che Roma venisse considerata la base ideale per esplorare il resto d’Italia e altri punti di interesse.

Milano, il motore economico d’Italia, si è piazzata invece al decimo posto nella classifica europea di Resonance Consultancy. Conosciuta per essere la capitale della moda e del design, Milano è riuscita ad entrare in classifica perché apprezzata per le opportunità di lavoro, istruzione e intrattenimento di alto livello che riesce a offrire. La città è un crocevia di innovazione e creatività, con quartieri come Brera e Tortona che pulsano di vita artistica e imprenditoriale. Milano è anche un importante centro finanziario e tecnologico, attrattivo per investitori e professionisti ambiziosi.

Infine, con un’eccellente rete di trasporti pubblici e una posizione strategica nel cuore dell’Europa, è considerata il punto di partenza ideale per esplorare il Nord Italia e oltre.

Le migliori città europee dove vivere e da visitare

Il prestigioso studio annuale condotto da Resonance Consultancy ha svelato le migliori città europee del 2024, concentrandosi non solo su destinazioni turistiche di prim’ordine, ma anche selezionando i luoghi ideali in cui vivere e investire. Con una metodologia accurata che valuta una vasta gamma di indicatori – dalle attrazioni culturali alla connettività aeroportuale – questa classifica offre uno sguardo approfondito sulle gemme del Vecchio Continente.

Per il secondo anno consecutivo, Londra, la capitale del Regno Unito, si è confermata come la città migliore d’Europa secondo Resonance Consultancy. Conquista il primo posto in ben 12 delle 27 categorie prese in considerazione, grazie alla sua vivace vita notturna, alla vasta scelta di ristoranti e all’estensione della rete di trasporti. Nonostante le sfide legate alla pandemia, il numero di turisti ha quasi raggiunto i livelli pre-2020, e una serie di nuove aperture di hotel ha contribuito al successo della città.

Ancora una volta, Parigi si posiziona al secondo posto, preparandosi a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Oltre alla sua innegabile bellezza e romanticismo, Parigi offre una qualità della vita apprezzata dai suoi abitanti, con il 70% dei parigini che non possiede un’auto. La città è lodata anche per la qualità dell’aria e il suo impatto positivo sulla salute dei residenti.

Berlino si fa strada fino al terzo posto, evidenziando il suo fascino unico tra le capitali europee. Con una scena culturale dinamica, ricca di festival e concerti, e una vita notturna vivace e variegata, Berlino continua a attrarre visitatori da tutto il mondo. La sua progressione dalla settima posizione dello scorso anno dimostra il costante impegno della città nel migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e dei suoi visitatori.

Roma si è posizionata fuori dal podio ma prima di tante altre grandi città come Madrid, Praga, Barcellona. Di seguito, la classifica completa di tutte le città:

Londra, Regno Unito Parigi, Francia Berlino, Germania Roma, Italia Madrid, Spagna Praga, Repubblica Ceca Barcellona, Spagna Amsterdam, Paesi Bassi Istanbul, Turchia Milano, Italia.

Milano, pur essendo l’ultima (delle prime dieci) ha ottenuto comunque un buon risultato, soprattutto se si considera che le città valutate dalla società di consulenza sono in tutto 180 e solo 100 di queste entrano nella guida annuale. Rientrare nelle prime dieci città europee considerate tra le migliori in cui vivere, viaggiare o da visitare, è comunque un ottimo traguardo se si considera tutto l’insieme.

I criteri di valutazione

Il rapporto sulle migliori città europee del 2024 classifica le prestazioni complessive di oltre 180 città principali europee nelle aree metropolitane con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, utilizzando una combinazione unica di valutazione delle performance statistiche e tenendo conto delle valutazioni qualitative da parte dei residenti e di visitatori di passaggio e viaggiatori per lavoro, grazie a metodologia esclusiva sviluppata e perfezionata negli anni da Resonance Consultancy. Lo scopo principale di questo rapporto è infatti identificare le migliori 100 località in Europa in cui vivere, visitare e investire.

Le città che si sono posizionate tra le prime dieci della classifica Resonance Consultancy sono state valutate quindi per qualità della vita e una serie di fattori che includono servizi, opportunità e intrattenimento.

Tra i criteri di valutazione, per esempio:

Cultura e Storia : infatti Roma e Milano vantano un patrimonio culturale ricco e diversificato, con musei, monumenti e eventi culturali che attraggono visitatori da tutto il mondo.

: infatti Roma e Milano vantano un patrimonio culturale ricco e diversificato, con musei, monumenti e eventi culturali che attraggono visitatori da tutto il mondo. Opportunità di Lavoro e Istruzione : non a caso Milano è il centro finanziario e commerciale d’Italia, mentre Roma è sede di importanti istituzioni governative e culturali, offrendo un’ampia gamma di opportunità professionali e accademiche.

: non a caso Milano è il centro finanziario e commerciale d’Italia, mentre Roma è sede di importanti istituzioni governative e culturali, offrendo un’ampia gamma di opportunità professionali e accademiche. Infrastrutture : le città in classifica dispongono infatti di una rete efficiente di trasporti pubblici, strutture sanitarie di alto livello e servizi essenziali facilmente accessibili.

: le città in classifica dispongono infatti di una rete efficiente di trasporti pubblici, strutture sanitarie di alto livello e servizi essenziali facilmente accessibili. Vita Notturna e Intrattenimento: ritornando a Roma e Milano, sono entrambe due città che offrono una vivace scena notturna, con una vasta selezione di ristoranti, bar, club e eventi culturali per soddisfare tutti i gusti.