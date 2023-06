Quanto hanno guadagnato (e perso) i TheBorderline su YouTube

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Vito Loiacono a sinistra e Matteo Di Pietro a destra, due dei ragazzi del gruppo di Youtuber The Borderline coinvolti nell'incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni

Mentre proseguono le indagini per acclarare le responsabilità nell’incidente di Casal Palocco costato la vita al piccolo Manuel di soli 5 anni, l’attenzione del pubblico e l’indignazione si sono concentrati sul gruppo di YouTuber conosciuto come TheBorderline e sulle loro attività. Nel solo primo anno di attività, il gruppo è riuscito a generare un fatturato di quasi 200.000 euro, suscitando notevole interesse e preoccupazione da parte dell’opinione pubblica.

Il giro economico prima e dopo l’incidente

Secondo l’Ufficio Camerale, nel 2022 la The Borderline Srl ha riportato un fatturato di 188.333 euro, con utili pari a 46.000 euro. Matteo Di Pietro, uno dei fondatori del gruppo e l’accusato di essere alla guida della Lamborghini Urus durante l’incidente, è il presidente del consiglio di amministrazione della società. Inizialmente, il capitale sociale della società era di 10.000 euro, di cui 5.000 euro sono stati versati direttamente da Matteo Di Pietro, mentre l’altra metà è stata versata dal consigliere della società, Leonardo Golinelli.

Fino al giorno dell’incidente, il canale YouTube dei “The Borderline” continuava ad avere numeri positivi in termini di visualizzazioni e guadagni. Tuttavia, secondo i grafici di Socialblade, una piattaforma che monitora le statistiche dei membri dei social network, a partire dal 15 giugno, il giorno successivo all’incidente fatale, il collettivo ha subito una “perdita” di milioni di visualizzazioni, con una conseguente drastica diminuzione degli guadagni stimati.

Secondo il sito di monitoraggio, ad oggi i “Borderline” hanno “perso” circa 13 milioni di visualizzazioni, il che si traduce in una perdita economica stimata che va da 3 a 48.000 euro. Si prevede che alla fine del mese le visualizzazioni dei loro video saranno in media inferiori di 60 milioni rispetto al mese precedente. Questo calo verticale potrebbe essere spiegato, come suggerito dagli investigatori, dalla cancellazione di video, alcuni dei quali potenzialmente compromettenti, da parte degli stessi YouTuber, insieme alle relative visualizzazioni.

Tuttavia, è importante notare che il numero di iscrizioni al canale è aumentato. I commenti relativi ai video non necessariamente indicano un apprezzamento da parte del pubblico.

La fuga degli sponsor

In seguito all’incidente, diverse aziende che avevano pubblicizzato sui canali degli YouTuber, come Sony e il concessionario Skylimit che ha fornito il noleggio del SUV Lamborghini, stanno prendendo le distanze dai The Borderline.

In particolare, Sony ha cancellato un tweet in cui si esprimeva entusiasmo per i video del gruppo, affermando: “Questi ragazzi creano contenuti da pazzi, che ne pensate dei loro video? A noi divertono tantissimo, ecco perché non abbiamo esitato a dare loro qualche approdo Alpha per offrirgli il meglio della qualità foto video”.

Questa reazione da parte degli sponsor indica una volontà di dissociarsi dalle azioni dei The Borderline e dall’incidente tragico che ne è derivato. Le aziende stanno probabilmente adottando una posizione di cautela e responsabilità rispetto alla loro associazione con il gruppo.

I TheBorderline annunciano l’addio da YouTube: le loro parole sul piccolo Manuel

Dopo l’incidente tragico di Casal Palocco, i TheBorderline hanno preso la decisione di abbandonare YouTube. Il gruppo ha annunciato la chiusura delle loro attività a seguito dell’incidente devastante avvenuto il mercoledì 14 giugno.

“I TheBorderline vogliono esprimere alla famiglia il massimo, sincero e profondo dolore. Quanto è accaduto ha lasciato tutti segnati con una ferita profonda, e nulla potrà mai più essere come prima. L’obiettivo di TheBorderline era offrire intrattenimento ai giovani con uno spirito sano.”

La tragedia, spiegano, “è così profonda che ci è moralmente impossibile continuare su questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe tutte le attività con questo ultimo messaggio. I nostri pensieri sono solo per Manuel”.

Così, nella serata di domenica 18 giugno, i due ragazzi hanno annunciato la chiusura delle loro attività su YouTube. Il loro canale, che dal 2020 ha attirato l’attenzione di milioni di utenti e ha raggiunto circa 600.000 iscritti, ha ricevuto circa 50.000 visualizzazioni nel loro messaggio d’addio, in poco più di un’ora.