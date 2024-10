Come trasformare la propria passione in profitto su Facebook: ecco delle strategie efficaci per guadagnare con il social network

Fonte: ANSA Facebook permette di guadagnare: ecco come fare

Facebook, che quest’anno ha compiuto 20 anni, è stato il primo social network di massa in Italia. Grazie a esso, gli utenti hanno potuto e possono condividere pensieri, foto, video nonché ampliare la propria rete di conoscenze. Molti sono riusciti anche a ritrovare vecchi amici di scuola o persone che non vedevano da anni. Ma Facebook non è solo un luogo dove perdere tempo e svagarsi, il social media del gruppo Meta, infatti, dà anche la possibilità di guadagnare. Per riuscirci, però, è di fondamentale importanza conoscere a fondo le funzioni e mettere in pratica alcune importanti strategie. Vediamo quali.

I programmi di affiliazione per monetizzare

Uno dei modi per guadagnare con Facebook sono i programmi di affiliazione. Grazie a essi, gli utenti possano ricavare denaro online promuovendo determinati prodotti o servizi.

Ecco un esempio: supponiamo di avere una pagina Facebook abbastanza seguita. Per guadagnare, ci si potrebbe registrare a un programma di affiliazione di una delle piattaforme di vendita online come Amazon (tra le più famose), Natiflow, Binance o eBay, solo per citarne alcune e diventare partner. A questo punto, se la richiesta andrà a buon fine, si riceverà un codice univoco, detto di affiliazione, che si dovrà inserire nei link associati ai prodotti presenti sulla piattaforma. Nel caso in cui venga acquistato l’articolo tramite tale link, si riceverà una percentuale variabile a seconda degli accordi e alla categoria di appartenenza del prodotto.

Inserzioni nei video

Si può guadagnare con Facebook anche includendo delle inserzioni nei video. Per fruire di questa forma di monetizzazione, però, sarà necessario avere una presenza solida sulla piattaforma con una pagina che conti almeno 10 mila follower. Le pubblicità in e-stream saranno inserite in automatico nei nuovi video che si caricheranno e ogni amministratore della Pagina avrà la possibilità di modificare o disattivare la posizione della promozione per ciascun video utilizzando lo strumento di creazione.

Si potranno scegliere vari formati pubblicitari tra cui i pre-roll ovvero quelli trasmessi prima del contenuto principale e mostrati a chi cerca più attivamente quel contenuto. Ovviamente, più saranno le persone che cercheranno quest’ultimo, maggiore sarà il numero dei pagamenti che si riceveranno. Sarà inoltre possibile scegliere le inserzioni mid-roll che appariranno durante il video e quelle post-roll che appariranno invece alla fine.

Con questa tipologia di inserzioni in-stream, quindi, si potrà mettere la pubblicità prima, durante e a fine video e guadagnare denaro. Per guardare il video per intero, infatti, le persone dovranno visionare tutto l’annuncio (proprio come funziona con YouTube) e grazie a ciò si riceverà una piccola percentuale di guadagno. Per gestire e creare i video per Facebook e Instagram, si potrà utilizzare Meta Business Suite con il quale si potranno anche vedere i dati sulla monetizzazione.

Come funziona il guadagno con le dirette

Facebook permette di guadagnare anche mediante le dirette e le strategie per ottenere un riscontro economico con tale strumento sono diverse. In primis, si può utilizzare la diretta per promuovere un prodotto o un servizio ricordando, però, di pianificare e pubblicizzare l’evento (indicando orario e giorno) con un po’ di anticipo. Solo in questo modo, infatti, si potranno attrarre più persone.

Così come accade per i video, poi, si potrà guadagnare denaro con le inserzioni pubblicitarie durante la diretta. La pubblicità potranno apparire sia come immagini che come video e si potranno mostrare prima o durante il live. Ovviamente per poter utilizzare tale funzione è necessario avere un profilo su Meta Business Suite.

Infine, Facebook ha di recente introdotto una nuova funziona che si chiama Stars grazie alla quale gli spettatori possono interagire guardando i video. Il funzionamento è semplice: i fan potranno acquistare delle stelle che sono una specie di “moneta virtuale” e inviarle a chi fa la diretta video. Ogni volta che si riceverà una stella, si guadagnerà un centesimo. Con tale funzione si avrà la possibilità di connettersi con i fan più appassionati e ringraziarli del loro supporto offrendo, ad esempio, dei vantaggi speciali che si adattano ai contenuti che si sono creati. Questa funzione, però, al momento è disponibile solo in versione beta e per un numero limitato di editori, artisti e creator.

I Reels che sono e come guadagnare

Su Facebook è possibile guadagnare anche con i Reels che sono brevi video che si possono creare per intrattenere il pubblico e mostrare i contenuti. Essi possono contenere testi sovrapposti, musica, suoni ma anche effetti in realtà aumentata. La scelta, quindi, è varia. Vengono condivisi nella sezione notizie dei fan e possono raggiungere anche nuovi gruppi di persone nella parte dedicata alla scoperta dei Reels.

Per quanto riguarda il guadagno, esso arriva ovviamente dalle inserzioni contenute per cui più visualizzazioni si ottengono, maggiori possibilità si hanno di guadagno. Per creare Reels estremamente efficaci, Facebook suggerisce di prediligere la semplicità, l’autenticità e il divertimento. Si ricorda, però, che il programma di inserzioni su Facebook Reels è accessibile solo su invito.

Ads, come funziona

Anche Facebook Ads è uno strumento utile per guadagnare, soprattutto se si vuole pubblicizzare la pagina del proprio negozio. Si tratta però di un servizio a pagamento e il guadagno è indiretto. Cosa significa questo? Ebbene che gli introiti arriveranno grazie alla pubblicità in quanto essa permetterà a più utenti di conoscere i propri post o la propria pagina.

Per quanto riguarda i costi di questo servizio, essi varieranno a seconda di quante persone si vogliono raggiungere e del tempo che si richiederà per la sponsorizzazione. Per utilizzare questo servizio sarà necessario accedere alla propria pagina Facebook e cliccare su “inserzioni”. Si aprirà quindi una schermata dalla quale si dovrà scegliere il tipo di sponsorizzazione che si vuole, ad esempio per singolo post o per l’intera giornata.

Prima di investire denaro, però, il suggerimento è quello di provare a utilizzare i metodi gratuiti. Solo se essi non funzioneranno, allora si potrà considerare l’ipotesi di utilizzare Facebook Ads per dare una spinta ai propri contenuti.

Come monetizzare con Abbonamenti

Meta dà anche la possibilità di guadagnare mediante Abbonamenti, la piattaforma dove si possono visionare contenuti, interagire con la community e gestire i pagamenti. Per attivarla sulla propria pagina, si dovrà accedere a Meta Business Suite, scegliere la pagina sulla quale iniziare la configurazione di Abbonamenti, leggere e accettare le condizioni. Solo se la pagina sarà idonea, si potrà configurare poi l’account per i pagamenti.

Grazie ad Abbonamenti, si potrà guadagnare con i propri contenuti esclusivi in quanto i fan per accedervi dovranno effettuare dei pagamenti mensili. Si avrà anche la possibilità di vedere come si comportano gli abbonati e migliorare le proprie strategie di interazione utilizzando la funziona Insights.

Tra i vantaggi di usare Abbonamenti, ci saranno i guadagni sicuri in quanto ogni mese si potrà prevedere quanto si guadagnerà in modo tale da gestire al meglio le proprie finanze. Inoltre, si potranno utilizzare gli Insights in Meta Business Suite per controllare quanti abbonamenti si hanno, come vanno i contenuti e quanto denaro si sta guadagnando.

Per favorire il coinvolgimento dei propri sostenitori, in modo che restino abbonati, Facebook suggerisce di dare solo a loro la possibilità di accedere a contenuti esclusivi come video in diretta oppure di organizzare delle dirette nelle quali si risponde alle domande che i fan inviano su Facebook o Instagram. E ancora, per coinvolgere ancora di più i fan, si potrebbe far sapere loro in tempo reale cosa si sta creando, chiedere consigli, rispondere alle loro domande e pubblicare foto e video che mostrano cosa accade dietro le quinte.

Si guadagna anche con le collaborazioni per i contenuti brandizzati

È possibile guadagnare con Facebook anche grazie ai contenuti brandizzati, quelli che un creatore o un editore realizzano dopo aver ricevuto un pagamento da un’azienda o da un marchio.

Il funzionamento è semplice: quando si pubblica un contenuto con un brand partner in evidenza si deve taggare quest’ultimo utilizzando gli strumenti per i contenuti brandizzati. I dati statistici relativi alle intestazioni dei post e della copertura sono poi visibili sia a chi produce il contenuto che al suo partner.

Tale tipologia di contenuti ovvero quella brandizzata offre maggiori possibilità di mettere a frutto le proprie abilità di creator e di guadagnare più credibilità presso il pubblico. L’obiettivo, ovviamente, è quello di creare materiali che piacciano e coinvolgano le persone. Per gli inserzionisti, invece, è quello di promuovere il proprio marchio e rafforzare la propria visibilità.

Per quanto riguarda il formato dei contenuti, essi solitamente sono compatibili con la maggior parte dei formati di post e degli obiettivi pubblicitari (quando sponsorizzati).

Ma come fa il creator a farsi conoscere dalle aziende e dai marchi? Ebbene, in aiuto arriva il Brand Collabs Manager che aiuta proprio questi ultimi a connettersi con i brand che vogliono far conoscere il loro prodotto o servizio utilizzando l’influenza del creator sui follower.

Grazie ai diversi metodi su elencati, quindi, una semplice attività svolta sui social potrebbe diventare una fonte di reddito. Facebook, infatti, è una piattaforma vasta e con una base di utenti molto grande per cui si avrà la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. Inoltre, grazie agli strumenti di analisi, sarà anche possibile ottimizzare le proprie strategie aumentando la visibilità e le interazioni e ciò potrà fare la differenza se si desidera fare un salto di qualità online.