Allerta rossa per il caldo in 14 città nel week-end: le previsioni

Week-end da bollino rosso per il caldo in tutte le città italiane: è prevista l'ennesima ondata di calore che interessa tutto il Paese, con temperature estreme sui 40 °C

Le ondate di calore sembrano essere diventate la nuova normalità. Durante questo week-end prima di Ferragosto le temperature saranno particolarmente alte, con punte oltre i 40 °C. Nella giornata di sabato ben 10 città avranno il bollino rosso di rischio per le alte temperature. Domenica l’emergenza si estenderà a 14 centri urbani. Il caldo interesserà tutta l’Italia, dove non sono previsti sono bollini verdi. Stando alle previsioni meteo, dunque, si tratterà del più caldo fine settima dell’anno fino ad ora, per un agosto che sembra intenzionato a diventare uno dei mesi più bollenti vissuti dall’umanità.

Per ora il primato spetta a luglio 2023, seguito da luglio 2024. L’aria della Terra ha raggiunto mediamente in quei mesi, rispettivamente, i 16,95 °C e i 16,91 °C. Siamo oltre i +1,5 °C da prima della rivoluzione industriale fissati come soglia limite per la sopravvivenza del Pianeta.

Bollino rosso, arancione e giallo: cosa significano

Prima di vedere quali città avranno il bollino rosso, arancione e giallo per l’allerta alte temperature diramata dal Ministero della Salute, riassumiamo brevemente a cosa corrispondono questi colori:

rappresenta una situazione di rischio per la salute, particolarmente per i soggetti più fragili; il rosso indica un’emergenza legata al calore, con condizioni meteo estreme che possono avere effetti gravi sulla salute di tutta la popolazione, anche dei soggetti in salute.

Ci sono alcuni comportamenti da adottare per difendersi dalle ondate di calore, è bene ripetertelo in ogni occasione. Si tratta di:

rimanere idratati bevendo molta acqua ed evitando alcol e bevande zuccherate;

evitare di uscire durante le ore più calde e fare attività all’aperto sotto il sole;

indossare abiti leggere e chiari, magari di cotone o lino;

rinfrescare gli ambienti con ventilatori e condizionatori;

fare pasti leggeri preferendo frutta e verdura.

10 città con il bollino rosso sabato 10 agosto

Il bollino rosso per il 10 agosto è stato emanato per le città di:

Brescia;

Campobasso;

Frosinone;

Latina;

Palermo;

Perugia;

Reggio Calabria;

Rieti;

Roma;

Viterbo.

Il bollino arancione riguarda invece:

Bologna;

Bolzano;

Civitavecchia;

Firenze;

Genova;

Messina;

Napoli;

Verona;

Venezia;

Catania.

Il bollino giallo è stato diramato per:

Ancona;

Bari;

Cagliari;

Milano;

Pescara;

Torino;

Trieste.

14 città con il bollino rosso domenica 11 agosto

Domenica 11 agosto avranno hanno il bollino rosso:

Bolzano;

Brescia;

Campobasso;

Firenze;

Frosinone;

Genova;

Latina;

Palermo;

Perugia;

Reggio Calabria;

Rieti;

Roma;

Verona;

Viterbo.

In arancione:

Ancona;

Bologna;

Civitavecchia;

Messina;

Napoli;

Venezia;

Catania;

Trieste.

In giallo:

Bari;

Cagliari;

Milano;

Pescara;

Torino.

Previsioni meteo del week-end del 10 e dell’11 agosto

Nel week-end del 10 e dell’11 agosto 2024, quello dell’esodo estivo da bollino nero, il tempo sarà prevalentemente stabile grazie all’anticiclone delle Azzorre, con temperature alte per l’arrivo di aria calda dal Sud. Ecco le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

Sabato è atteso cielo sereno al mattino su tutto il Paese, con poche nubi sui monti durante il giorno e possibilità di rovesci isolati tra Calabria e Sicilia.

Domenica la situazione sarà simile, con nubi sui rilievi del Centro e del Sud che non porteranno piogge, mentre qualche temporale potrebbe svilupparsi sulle Alpi occidentali e centrali.

I venti saranno praticamente assenti ovunque, i mari calmi e le temperature massime fino a 40 °C nelle zone interne delle isole, del Centro e del Sud.

Farà caldo anche in settimana, fino a Ferragosto, con altri picchi del termometro. Agosto potrebbe essere uno dei mesi più caldi di sempre, come luglio.