Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

ANSA Le città più calde in Italia.

L’Italia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna del caldo torrido in diverse regioni del Paese. Secondo i dati rilasciati il 7 agosto 2026 dal sistema di monitoraggio del ministero della Salute, la situazione più critica si verificherà al Centro-Sud, dove la combinazione tra temperature alte e umidità renderà l’afa più difficile da sopportare.

La classifica delle città più calde

Secondo l’aggiornamento ministeriale, Firenze è le città che raggiungerà le temperature più alte oggi, dove è previsto il picco 38°C nelle ore di punta.

Subito dopo troviamo Rieti e Viterbo, entrambe con una massima di 37°C, mentre a Catania, Latina, Perugia e Roma sono previsti 36°C.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura massima 1 Firenze 38°C 2 Rieti 37°C 2 Viterbo 37°C 4 Catania 36°C 4 Latina 36°C 4 Perugia 36°C 4 Roma 36°C 8 Bologna 35°C 8 Frosinone 35°C 8 Napoli 35°C 11 Messina 34°C 11 Reggio Calabria 34°C 13 Bari 33°C 13 Campobasso 33°C 13 Pescara 33°C 16 Ancona 32°C 16 Civitavecchia 32°C 16 Genova 32°C 16 Palermo 32°C

Temperatura percepita: dove il caldo si sente di più

Le rilevazioni del ministero tengono conto anche della temperatura percepita, valore che considera il grado di calore dell’aria insieme all’umidità e permette quindi di comprendere meglio quanto il caldo possa essere avvertito dal corpo umano.

Ebbene, in questo caso, le posizioni in classifica cambiano, e il valore più alto del 7 agosto è quello di Latina, dove a fronte di una temperatura massima di 36°C la temperatura percepita raggiunge addirittura i 39°C.

A quota 38°C percepiti troviamo invece Catania, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Viterbo, Perugia e Civitavecchia.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature percepite più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura percepita 1 Latina 39°C 2 Catania 38°C 2 Civitavecchia 38°C 2 Messina 38°C 2 Napoli 38°C 2 Perugia 38°C 2 Reggio Calabria 38°C 2 Viterbo 38°C 9 Firenze 38°C 10 Bologna 37°C 10 Frosinone 37°C 10 Genova 37°C 10 Palermo 37°C 10 Roma 37°C 16 Ancona 36°C 16 Bari 36°C 16 Pescara 36°C 16 Rieti 36°C 20 Campobasso 32°C

Quando l’aria contiene molta umidità, il sudore evapora con maggiore difficoltà e il corpo disperde meno efficacemente il calore. Di conseguenza la sensazione di caldo aumenta sensibilmente. Anche la presenza di cemento, asfalto e traffico contribuisce al fenomeno delle cosiddette isole di calore urbane, che fanno aumentare ulteriormente le temperature nei grandi centri abitati.

Notti “tropicali”, le città più colpite

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino. Il dato indicato nei bollettini, che si riferisce alla temperatura rilevata alle ore 8, in diverse città italiane è rimasto compreso tra i 27 e i 29°C.

Sembrano dei valori bassi, se confrontati con quelli delle ore di punta, eppure sono sinonimo anche queste di un disagio conseguente alla crisi climatica, perché sono temperature tipiche delle cosiddette notti tropicali, durante le quali il termometro non riesce praticamente mai a scendere sotto i 20°C.

E i dati del 7 agosto mostrano valori particolarmente elevati. Le temperature minime più alte, tra le città presenti nell’aggiornamento, sono quelle di:

Bari, Messina e Reggio Calabria, tutte a 29°C ;

; seguono Civitavecchia e Napoli, con 28°C ;

; mentre Ancona, Campobasso, Catania, Genova, Palermo, Pescara e Roma presentano valori compresi tra 26 e 28°C.

In molte altre città, tuttavia, non si è scesi comunque sotto i 20°C. Di seguito l’elenco completo di tutte le temperature minime rilevate nei luoghi con livello massimo di allerta.