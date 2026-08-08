L’Italia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna del caldo torrido in diverse regioni del Paese. Secondo i dati rilasciati il 7 agosto 2026 dal sistema di monitoraggio del ministero della Salute, la situazione più critica si verificherà al Centro-Sud, dove la combinazione tra temperature alte e umidità renderà l’afa più difficile da sopportare.
Indice
La classifica delle città più calde
Secondo l’aggiornamento ministeriale, Firenze è le città che raggiungerà le temperature più alte oggi, dove è previsto il picco 38°C nelle ore di punta.
Subito dopo troviamo Rieti e Viterbo, entrambe con una massima di 37°C, mentre a Catania, Latina, Perugia e Roma sono previsti 36°C.
Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature più alte in Italia.
|Posizione
|Città
|Temperatura massima
|1
|Firenze
|38°C
|2
|Rieti
|37°C
|2
|Viterbo
|37°C
|4
|Catania
|36°C
|4
|Latina
|36°C
|4
|Perugia
|36°C
|4
|Roma
|36°C
|8
|Bologna
|35°C
|8
|Frosinone
|35°C
|8
|Napoli
|35°C
|11
|Messina
|34°C
|11
|Reggio Calabria
|34°C
|13
|Bari
|33°C
|13
|Campobasso
|33°C
|13
|Pescara
|33°C
|16
|Ancona
|32°C
|16
|Civitavecchia
|32°C
|16
|Genova
|32°C
|16
|Palermo
|32°C
Temperatura percepita: dove il caldo si sente di più
Le rilevazioni del ministero tengono conto anche della temperatura percepita, valore che considera il grado di calore dell’aria insieme all’umidità e permette quindi di comprendere meglio quanto il caldo possa essere avvertito dal corpo umano.
Ebbene, in questo caso, le posizioni in classifica cambiano, e il valore più alto del 7 agosto è quello di Latina, dove a fronte di una temperatura massima di 36°C la temperatura percepita raggiunge addirittura i 39°C.
A quota 38°C percepiti troviamo invece Catania, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Viterbo, Perugia e Civitavecchia.
Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature percepite più alte in Italia.
|Posizione
|Città
|Temperatura percepita
|1
|Latina
|39°C
|2
|Catania
|38°C
|2
|Civitavecchia
|38°C
|2
|Messina
|38°C
|2
|Napoli
|38°C
|2
|Perugia
|38°C
|2
|Reggio Calabria
|38°C
|2
|Viterbo
|38°C
|9
|Firenze
|38°C
|10
|Bologna
|37°C
|10
|Frosinone
|37°C
|10
|Genova
|37°C
|10
|Palermo
|37°C
|10
|Roma
|37°C
|16
|Ancona
|36°C
|16
|Bari
|36°C
|16
|Pescara
|36°C
|16
|Rieti
|36°C
|20
|Campobasso
|32°C
Quando l’aria contiene molta umidità, il sudore evapora con maggiore difficoltà e il corpo disperde meno efficacemente il calore. Di conseguenza la sensazione di caldo aumenta sensibilmente. Anche la presenza di cemento, asfalto e traffico contribuisce al fenomeno delle cosiddette isole di calore urbane, che fanno aumentare ulteriormente le temperature nei grandi centri abitati.
Notti “tropicali”, le città più colpite
Un altro elemento da non sottovalutare riguarda le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino. Il dato indicato nei bollettini, che si riferisce alla temperatura rilevata alle ore 8, in diverse città italiane è rimasto compreso tra i 27 e i 29°C.
Sembrano dei valori bassi, se confrontati con quelli delle ore di punta, eppure sono sinonimo anche queste di un disagio conseguente alla crisi climatica, perché sono temperature tipiche delle cosiddette notti tropicali, durante le quali il termometro non riesce praticamente mai a scendere sotto i 20°C.
E i dati del 7 agosto mostrano valori particolarmente elevati. Le temperature minime più alte, tra le città presenti nell’aggiornamento, sono quelle di:
- Bari, Messina e Reggio Calabria, tutte a 29°C;
- seguono Civitavecchia e Napoli, con 28°C;
- mentre Ancona, Campobasso, Catania, Genova, Palermo, Pescara e Roma presentano valori compresi tra 26 e 28°C.
In molte altre città, tuttavia, non si è scesi comunque sotto i 20°C. Di seguito l’elenco completo di tutte le temperature minime rilevate nei luoghi con livello massimo di allerta.
|Posizione
|Città
|Temperatura minima
|1
|Bari
|29°C
|1
|Messina
|29°C
|1
|Reggio Calabria
|29°C
|4
|Civitavecchia
|28°C
|4
|Napoli
|28°C
|6
|Ancona
|26°C
|6
|Campobasso
|28°C
|6
|Catania
|27°C
|6
|Genova
|28°C
|6
|Bologna
|26°C
|6
|Bari
|29°C
|12
|Palermo
|26°C
|12
|Pescara
|26°C
|12
|Roma
|27°C
|15
|Firenze
|25°C
|15
|Viterbo
|25°C
|17
|Latina
|25°C
|18
|Frosinone
|23°C
|18
|Perugia
|22°C
|20
|Rieti
|21°C