John Travolta, pubblicità occulta a Sanremo

Cos'è accaduto con le scarpe di John Tarvolta al Festival di Sanremo? Tutti parlano del divo di Hollywood, e non solo per il ballo del qua qua

La breve presenza di John Travolta al Festival di Sanremo ha scatenato due casi. Da una parte c’è chi discute della necessità di mettere in piedi delle scenette di quel genere. Dall’altra, invece, chi sottolinea un sospetto caso di pubblicità occulta.

Nel mirino sono finite le scarpe del celebre attore che, considerando i balletti eseguiti, sono state ampiamente in quadrate. Di seguito tutti i dettagli di una vicenda che potrebbe esplodere come quella dello scorso anno, connessa a Chiara Ferragni, Amadeus e Instagram.

John Travolta e le scarpe U-Power a Sanremo

Che scarpe indossava John Travolta al Festival di Sanremo? Quel bianco in contrasto con l’abito le ha fatte ben risaltate, per non parlare poi del ballo. Sui social si sta parlando molto di queste particolari calzature, dal momento che potrebbero scatenare un nuovo scandalo sul palco dell’Ariston.

L’attore è testimonial di un noto marchio, U-Power, sfoggiato a Sanremo in un paio di scenette ben riproposte sull’account Instagram ufficiale del brand. Numerose le storie ricondivise, ottenendo un vero e proprio lancio pubblicitario.

“In anteprima le nuovissime scarpe”, si legge in alcune storie riproposte dal profilo. Peccato che il brand non rientri tra gli sponsor annunciati per la kermesse musicale. Online serpeggia il dubbio che l’intera apparizione, in buona parte umiliante per Travolta, fosse connessa a questo spot mascherato.

Ma è così? È facile intravedere in tutto questo un obiettivo pubblicitario da parte del divo di Hollywood ma, al tempo stesso, ai termini di legge il tutto potrebbe semplicemente ricadere in una naturale consequenzialità di eventi.

John Travolta ha scelto di indossare le scarpe che probabilmente sfrutta dal 2023 a oggi in ogni evento pubblico, dato il proprio accordo commerciale. Al tempo stesso il brand non ha preparato un piano social specifico. Non sono presenti post e non sono state create storie Instagram. Ci si è limitati a ricondividere quanto notato da altri. Certo, fa un po’ storcere il naso il fatto che Franco Uzzeni, presidente di U-Power, fosse seduto in prima fila, indossando le stesse scarpe.

Il ballo di John Travolta

Sarebbe stato difficile prevedere una scena come quella andata in onda a Sanremo con John Travolta. Il ricco cachet, per una manciata di minuti, ha però fatto mandare giù questa pillola amara al divo.

Risulta però poco credibile la versione di Amadeus proposta giorni fa. Travolta avrebbe chiesto di partecipare, spinto dalla sua passione per l’Italia. Peccato che sui suoi social non appaiano tracce di questa serata.

L’attore ha adottato lo stesso atteggiamento di quei VIP internazionali che in passato hanno accettato di apparire in alcuni cinepanettoni: divieto di diffondere tali immagini negli USA (e non solo).

“Il ballo del qua qua di John Travolta è stata una delle gag più terrificanti della storia della Tv”. Si è espresso così Fiorello, scherzando. Deve pensarla allo stesso modo l’attore americano, che ha deciso di non firmare la liberatoria per la diffusione del filmato.

Tanta la voglia di apparire all’Ariston, da impedire che la Rai possa mostrare nuovamente tutto ciò. Questa serata non è mai esistita nella carriera di Travolta, dunque. Certo, non è da escludere che possa trattarsi dell’ennesimo caso di star pagata a parte per i diritti delle immagini. Non sembra però questo il caso.

Volo da Nizza sul suo aereo privato, approdo in Italia e ospitata rapida a Sanremo. Giusto in tempo di mostrare le proprie scarpe, incassare il cachet, farsi umiliare un po’ e sperare di non rivedere mai più quelle immagini terrificanti. Il sospetto che sia andata è reale in molti spettatori.

U-Power però precisa la propria posizione ufficiale in una nota: “Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l’attore, come noto, è testimonial dell’azienda dall’estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo”.