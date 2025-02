Innovazione e aggiornamento per conquistare il mercato della tornitura di precisione

Fonte: Eredi Baitelli

Eredi Baitelli è un’azienda italiana che, un passo dopo l’altro, è cresciuta sempre di più nel corso degli anni, diventando un esempio di come il made in Italy possa raggiungere ogni angolo del mondo: lo ha fatto puntando su innovazione, precisione e qualità. Oggi, l’azienda punta all’espansione e si prepara a conquistare, dopo il mercato europeo, anche quello americano. Un obiettivo importante che verrà accompagnato dalla partecipazione a numerose fiere di settore in cui, ancora una volta, i clienti potranno scoprire e toccare con mano l’alto livello del lavoro svolto da Eredi Baitelli.

Da sempre infatti questa azienda ha scelto di puntare sulla qualità con la convinzione che il successo sia semplicemente un naturale riconoscimento derivato da un lavoro che viene svolto ogni giorno con grande dedizione e passione. Ma anche che sia la diretta conseguenza di una politica aziendale che ha sempre puntato all’aggiornamento, all’uso di tecnologie e tecniche innovative, senza mai fermarsi. Puntando sempre più in alto per garantire solamente il meglio ai propri clienti.

Eredi Baitelli in fiera, tutti gli appuntamenti

Le fiere rappresentano un momento chiave per le aziende che si occupano di tornitura di precisione. Sono infatti lo spazio in cui è possibile confrontarsi con i clienti e mostrare le proprie qualità. Negli anni Eredi Baitelli ha scelto di partecipare a numerose fiere per portare la sua qualità e la sua estrema precisione in tutto il mondo. Dopo aver conquistato il mercato italiano, l’azienda ha scelto di esportare in Germania, un riferimento per il settore, stringendo partnership fondamentali e durature.

Oggi l’azienda è presente in tutto il mondo, con una diffusione nei cinque continenti e un export che è arrivato a rappresentare l’80% della produzione. Il prossimo obiettivo? Conquistare il mercato americano e vincere le sfide lanciate dal mercato globale, puntando su servizi e qualità dei prodotti.

Caratteristiche uniche che verranno svelate nei prossimi appuntamenti fieristici. Dal 10 al 12 febbraio l’azienda sarà presso AHR ad Orlando, negli Stati Uniti, una fiera fondamentale che riunisce fornitori e produttori, con i riflettori puntati sul futuro della tecnologia HVACR.

A marzo, dal 5 al 7, l’appuntamento sarà a Bologna con il MECSPE, la fiera dedicata all’innovazione nel settore manifatturiero. Nello stesso mese – per la precisione dal 17 al 21 marzo – andrà in scena a Francoforte l’ISH, la fiera mondiale dedicata alla climatizzazione, all’arredo bagno e alle tecnologie legate al risparmio energetico. Infine dal 3 al 5 giugno ci sarà a Bilbao, in Spagna, Subcontratacion, l’esposizione internazionale dedicata a processi e attrezzature di produzione.

Eredi Baitelli leader nel settore della tornitura di precisione

Dal 1945 ad oggi tante cose sono cambiate nel mondo ed Eredi Baitelli ha seguito ogni evoluzione, cambiando, adattandosi e crescendo. In ben tre generazioni questa azienda si è specializzata sempre di più nella tornitura metallica di precisione, dimostrando competenza ed esperienza.

Ogni lavoro è un’opera d’arte per Eredi Baitelli. Un’azienda dove nulla viene lasciato al caso ed esperienza e competenza si mescolano con l’ambizione di raggiungere il successo nazionale e internazionale. Tanti i clienti importanti e tanta la voglia di crescere ancora.

I prodotti torniti sono sempre personalizzati e su misura, studiati nei minimi dettagli e realizzati con una precisione sartoriale. Alla sapienza artigiana infatti si unisce una evoluzione tecnologica di altissimo livello con strumentazioni e tecniche che guardano al futuro.

Su specifiche del cliente infatti l’azienda realizza attraverso la tornitura metallica di precisione dei particolari a disegno dal diametro 0,5 mm a 40 mm, sfruttando varie tipologie di materiali. Dall’ottone all’alluminio, passando per l’ottone senza piombo, l’acciaio e il bronzo, l’AVP, per Eredi Baitelli i materiali non hanno segreti così come la loro lavorazione.

Il tutto sempre nel completo rispetto dell’ambiente. Da sempre infatti l’ecosostenibilità è stato un tema centrale per questa realtà imprenditoriale, così come il benessere, la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Personalizzare al meglio ogni prodotto, seguendo le indicazioni e le esigenze del cliente è un’impresa difficile, ma Eredi Baitelli ci è riuscito in pieno, offrendo risposte su misura e tailor-made. Lavorando su componenti di grande complessità e che richiedono estrema precisione per settori che vanno da food & beverage all’elettrico, passando per la pneumatica, l’automotive, l’idrotermosanitario, l’elettrico, ma anche la raccorderia, la rubinetteria e le valvole.