Tornitura di precisione: un’azienda tra innovazione e qualità lungo 80 anni di storia

Eredi Baitelli

Un’azienda, una mission, valori importanti e un’innovazione che dura da ben 80 anni. Eredi Baitelli celebra quest’anno un traguardo importante e lo fa con la consapevolezza di aver raggiunto grandissimi risultati, dimostrandosi ancora una volta fra i leader nel settore della tornitura di precisione.

Un viaggio, quello dell’azienda, ricco di avventure, ma anche di coraggio, di voglia di fare e di migliorare sempre di più, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze e alle richieste dei clienti.

Eredi Baitelli, 80 anni di storia nella tornitura di precisione

Era il 1945 quando il signor Leopoldo Baitelli diede vita alla sua attività: un’officina meccanica di precisione a Palazzolo sull’Oglio, Brescia. Un’azienda nata grazie all’esperienza acquisita da Baitelli e cresciuta, giorno dopo giorno, nutrita da dedizione, orgoglio e voglia di fare.

Da quel momento lo sviluppo dell’azienda non si è più fermato. Superato il secondo dopoguerra, l’attività è stata tramandata nella famiglia, con gli eredi di Leopoldo che hanno preso in mano l’azienda e l’hanno guidata verso nuovi traguardi importanti.

A prendere parte a questa avventura non sono stati solo Matteo e Lino, eredi di Baitelli, ma tutti i dipendenti dell’impresa che hanno contribuito a far crescere questa realtà, fornendo supporto nei momenti difficili ed esultando in quelli positivi. Proprio come accade in una famiglia allargata dove i valori sono condivisi e dove esiste l’estrema consapevolezza che insieme si possono fare grandi cose.

Non solo famiglia, ma anche duro lavoro e sobrietà. Sono queste le parole che esprimono meglio il modo in cui l’azienda Eredi Baitelli ha scelto di proseguire la sua strada nel settore della tornitura di precisione. Evitando l’ostentazione e valorizzando appieno l’umiltà. Preferendo la sostanza e l’autenticità all’apparenza.

Eredi Baitelli: i numeri di un’azienda e i suoi traguardi

Eredi Baitelli è un’azienda che ha saputo crescere e migliorare nel corso della sua esistenza: oggi si occupa della produzione di minuterie meccaniche in ottone conto terzi e collabora con numerosi clienti che provengono da tantissimi settori. La produzione viene svolta totalmente all’interno dell’attività e comprende ben 150 milioni di pezzi che sono 100% made in Italy.

Una cifra importante che è stata raggiunta grazie alla costanza, alla voglia di farcela e alla volontà di guardare al futuro, senza però mai dimenticare le proprie radici e il passato. A tal proposito, gli 80 anni compiuti dall’attività sono stati l’occasione perfetta per tirare le somme e valutare i cambiamenti fatti.

Si va dagli investimenti in macchinari adatti a lavorare l’ottone con ridotte quantità di piombo, pur mantenendo altissima la precisione, alla riqualificazione energetica degli impianti, che ha avuto lo scopo di limitare al massimo l’impatto ambientale della produzione: sono stati sfruttati gli impianti di abbattimento dei fumi, i dispositivi all’avanguardia per il controllo dell’inquinamento atmosferico, ma anche delle emissioni sonore e del consumo energetico.

Non solo: Eredi Baitelli ha scelto di investire sul capitale umano, con lo scopo di creare un ambiente di lavoro sereno, sicuro e piacevole, ma anche garantendo a tutto il team un aggiornamento costante e una formazione di alto livello per scoprire le novità del settore in tempo reale.

E a proposito di capitale umano, l’attenzione ai lavoratori non si ferma al già notevole impegno per perfezionare l’ambiente lavorativo: per festeggiare gli 80 anni di attività riconoscendo il passato, celebrando il presente e preparandosi per un futuro prospero, l’azienda ha deciso di organizzare una cena di gala a cui prenderanno parte tutti i dipendenti.

La qualità come obiettivo: l’esempio di Eredi Baitelli

Ma come fa un’azienda a crescere e prosperare in questo modo in 80 anni? Fra i segreti c’è senza dubbio la scelta di considerare la qualità come un obiettivo chiave. Per questa attività infatti la qualità non è mai stata solamente il controllo del processo, bensì il processo stesso, con la volontà di raggiungere l’obiettivo senza difetti.

Eredi Baitelli da sempre persegue un approccio integrato per attuare quella che viene definita come l’Industria 4.0, puntando su un costante aggiornamento delle tecnologie produttive, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sull’aumento della produzione grazie a nuove ed esaltanti opportunità commerciali.

La selezione delle materie prime in ingresso è sempre accurata, grazie all’acquisto presso i migliori fornitori europei. Gli investimenti sono mirati e hanno consentito di creare nel tempo un parco macchine e attrezzature di alto livello, costantemente aggiornate, performanti ed efficienti.