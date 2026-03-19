Le nuove norme sul piombo stanno cambiando l’ottone e spingono l’industria verso materiali più sicuri. Eredi Baitelli affronta questa transizione con investimenti e competenze tecniche

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Eredi Baitelli

La filiera europea dei metalli non ferrosi sta vivendo un cambiamento che incide in profondità sui materiali, sui processi produttivi e sulle strategie industriali delle aziende.

L’ottone, tradizionalmente utilizzato per produrre raccordi, corpi valvola, inserti e componenti per acqua potabile, impianti termoidraulici, sistemi elettrici e apparecchiature domestiche, è oggi al centro di una trasformazione normativa e tecnica che richiede un adeguamento rapido.

La riduzione del contenuto di piombo nelle leghe, un tempo indispensabile per migliorare la lavorabilità e la qualità del truciolo, sta diventando non solo una scelta responsabile, ma un obbligo normativo.

Per le aziende della tornitura di precisione, abituate a gestire produzioni seriali con tolleranze strette e resa elevata, questo cambiamento comporta una revisione completa di materiali, macchinari, utensili, parametri di taglio e sistemi di controllo qualità.

Il passaggio a leghe alternative richiede competenze tecniche maturate nel tempo e investimenti significativi, perché la sostituzione del materiale incide su tutta la catena, dalla gestione degli sfridi alla logistica, fino alla progettazione dei componenti.

Mentre l’Europa introduce limiti più severi e prepara scadenze precise per l’eliminazione del piombo da numerosi comparti, l’industria deve conciliare sostenibilità, produttività e conformità. E alcune aziende virtuose, fra cui Eredi Baitelli, azienda storica di tornitura di precisione, hanno già intrapreso la transizione verso leghe low lead, offrendo uno spaccato utile per comprendere la direzione che la filiera dovrà prendere nei prossimi anni.

I cambiamenti dell’ottone e i vantaggi produttivi

Per decenni il piombo ha svolto un ruolo chiave nella lavorazione dell’ottone. La sua presenza in percentuali comprese tra l’1,5 e il 3,5% consentiva una migliore rottura del truciolo, una riduzione dell’usura degli utensili e una regolarità nella tornitura difficilmente raggiungibile con leghe completamente lead-free.

Questo rendeva le lavorazioni più veloci, più controllabili e meno costose, soprattutto nelle produzioni automatiche ad alta resa tipiche della torneria.

Il cambiamento in atto parte da un presupposto chiaro: la necessità di ridurre la dispersione di metalli pesanti nell’ambiente e il rischio di contaminazione dell’acqua potabile. Da qui la spinta verso materiali più puliti e conformi agli standard europei, accompagnata dall’evoluzione di nuove formulazioni di ottone con quantità di piombo molto ridotte o pari a zero.

Eredi Baitelli, per esempio, investe da anni nell’adozione di leghe alternative e in soluzioni di nuova generazione, pensate per garantire resistenza meccanica, stabilità e durabilità anche in presenza di fluidi aggressivi o condizioni termiche variabili.

Le nuove leghe presentano vantaggi dal punto di vista sanitario e ambientale, ma richiedono un affinamento dei processi di taglio e una maggiore attenzione nella selezione degli utensili e dei parametri di lavorazione.

Una necessità sanitaria e ambientale

Il tema della sicurezza dell’acqua potabile è centrale nell’impiantistica civile e industriale. Le normative europee hanno progressivamente abbassato i limiti ammissibili di piombo nell’acqua destinata al consumo umano, riconoscendo il potenziale rischio legato alla cessione del metallo da rubinetti, valvole, raccordi e corpi idraulici.

Anche la gestione degli sfridi di produzione, fino a pochi anni fa relativamente semplice, è oggi soggetta ad attenzioni specifiche poiché i residui contenenti piombo rientrano nelle sostanze classificate come pericolose per l’ambiente.

Il cambiamento non riguarda solo la tutela della salute, ma incide sul funzionamento complessivo delle filiere, dalla raccolta e riciclo del metallo fino ai processi di trasformazione e smaltimento.

Anche i consumatori sono direttamente coinvolti: la maggior parte dei componenti a contatto con l’acqua dovrà essere realizzata con leghe certificate e conformi, riducendo ulteriormente il rischio di esposizione ai metalli pesanti.

Il quadro normativo

La trasformazione è guidata da un insieme di normative europee che convergono verso un unico obiettivo: ridurre in modo significativo l’utilizzo e la diffusione del piombo.

Direttiva Acque Potabili (DWD 2020/2184)

Impone limiti stringenti sul contenuto di piombo nell’acqua potabile e stabilisce che solo alcune leghe, già inserite nella European Union Positive List, saranno conformi ai nuovi requisiti. Le aziende che producono componenti destinati a impianti idrici devono dunque adeguarsi alle nuove soglie di sicurezza.

Direttiva RoHS 2011/65/UE

Il divieto di utilizzare sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche riguarda anche le leghe di rame contenenti piombo. L’esenzione oggi in vigore scadrà il 30 giugno 2027, dopo la quale (salvo ulteriori proroghe) sarà vietato immettere sul mercato prodotti EEE che incorporano ottone con più del limite consentito.

Regolamento UE 2024/197 e ADR trasporto merci pericolose

Il piombo e le leghe metalliche che lo contengono saranno presto classificate come sostanze pericolose per l’ambiente. La normativa non è ancora in vigore, ma comporterà presto obblighi aggiuntivi per il trasporto e la gestione degli sfridi, influenzando logistica, burocrazia e costi operativi.

Impatti operativi e tecnici dell’ottone senza piombo

Il passaggio alle leghe con basso tenore di piombo modifica in modo sostanziale la filiera produttiva. Le aziende che lavorano su torni automatici devono ricalibrare utensili, velocità di taglio, avanzamenti e sistemi di lubrorefrigerazione.

Le leghe lead-free generano infatti trucioli diversi e possono risultare più abrasive, aumentando l’usura degli utensili e richiedendo un controllo qualità più frequente.

Il ciclo può quindi diventare più complesso: tempi di lavorazione leggermente più lunghi, necessità di affinare i parametri di macchina, maggiore attenzione nella fase di lavaggio e pulizia dei componenti, soprattutto quando il pezzo è destinato a impianti per acqua potabile o a sistemi elettronici sensibili alla contaminazione.

Anche i residui contenenti piombo dovranno rispettare normative ambientali più severe, incidendo sui costi e sulla logistica.

Leghe “lead-free”: cosa cambia davvero?

L’introduzione di leghe alternative ha permesso di mantenere gran parte delle caratteristiche funzionali dell’ottone tradizionale, ma gli effetti pratici sulle lavorazioni non sono trascurabili.

Le leghe come CW724R o le formulazioni antidezincificazione di ultima generazione garantiscono resistenza, durabilità e sicurezza per l’uso in impianti idrici, ma la loro lavorabilità può differire sensibilmente da quella degli ottoni al piombo, richiedendo un periodo di adattamento in cui macchinisti, tecnici e responsabili qualità devono verificare la coerenza dei processi.

Per alcune applicazioni, come i componenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche, il tempo diventa un fattore critico: la scadenza del 2027 impone di scegliere rapidamente materiali alternativi o riprogettare parti che oggi fanno affidamento sulle proprietà dell’ottone tradizionale.

Le leghe lead-free, pur garantendo sicurezza e conformità, dovranno essere integrate in un sistema produttivo che storicamente si era sviluppato attorno a logiche molto diverse.

Prospettive future: verso un ottone più sicuro

La progressiva eliminazione del piombo dalle leghe di ottone sta ridisegnando l’intera filiera. Ci sono aziende davvero virtuose, come la già citata Eredi Baitelli, che con grande desiderio d’avanguardia si muovono verso materiali sempre più stabili e processi controllati al millimetro.

Eredi Baitelli si è sempre distinta per l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e la crescita internazionale: oggi è anche un pilastro della qualità e della sicurezza garantita dalle leghe alternative senza il contributo del piombo. La transizione che opera non riguarda soltanto la conformità normativa: introduce un nuovo modo di concepire la componentistica, più attento alla tracciabilità, alla durabilità e all’impatto ambientale.

Le soluzioni basate sull’ottone senza piombo rappresentano un tassello essenziale per costruire impianti più sicuri e un sistema produttivo coerente con le sfide dei prossimi anni.