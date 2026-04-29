ANSA Il costo della guerra in Iran per l'Europa

A quantificare il peso economico della guerra in Iran è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato apertamente di una spesa elevata per le importazioni di combustibili fossili. Secondo quanto dichiarato, il costo per l’Unione europea è pari a circa 500 milioni di euro al giorno. Un dato che, tradotto su base mensile, assume una dimensione ancora più evidente: circa 15 miliardi di euro ogni mese. Nel corso del suo intervento al Parlamento europeo, von der Leyen ha spiegato che “in soli sessanta giorni di conflitto, la nostra spesa per l’import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro”. Una dinamica che riflette la vulnerabilità del sistema energetico europeo.

Il ruolo dello Stretto di Hormuz

Al centro della crisi c’è lo Stretto di Hormuz, uno dei principali punti di passaggio per il petrolio e il gas a livello globale. Le tensioni nell’area stanno incidendo direttamente sui flussi energetici e sui prezzi, con effetti a catena sui mercati. Per l’Unione europea, la priorità è chiara: garantire la sicurezza della navigazione e la continuità delle forniture. “L’obiettivo è ristabilire la piena e permanente libertà di navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi”, ha dichiarato la presidente della Commissione. La stabilità di questo corridoio marittimo è considerata essenziale per evitare ulteriori rincari e per contenere l’impatto economico della crisi.

L’aumento dei costi energetici non viene considerato un fenomeno temporaneo. Le istituzioni europee ritengono che le conseguenze del conflitto possano estendersi nel medio periodo. “L’emergenza potrebbe avere effetti per mesi o addirittura anni”, ha avvertito von der Leyen. Una prospettiva che impone una revisione delle strategie energetiche e industriali dell’Unione. L’Europa si trova infatti ad affrontare una nuova fase di instabilità, dopo le tensioni già registrate negli ultimi anni sui mercati dell’energia.

Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili

Di fronte a questo scenario, la Commissione europea indica una linea precisa: ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. “La strada da seguire è ovvia: dobbiamo ridurre la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati e potenziare la nostra produzione interna di energia pulita e a prezzi contenuti”, ha dichiarato la presidente. La strategia punta a rafforzare l’autonomia energetica dell’Unione, anche attraverso una maggiore cooperazione tra gli Stati membri. L’obiettivo è evitare squilibri e garantire una gestione più coordinata delle risorse.

Il modello energetico europeo

Nel percorso di transizione, la Commissione guarda a sistemi già adottati in alcuni Paesi europei. Tra questi, viene indicata la Svezia come esempio di mix energetico efficace. Il modello combina fonti rinnovabili e nucleare, garantendo una copertura significativa del fabbisogno nazionale. Questo approccio viene considerato replicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in altri contesti europei. Bruxelles intende accelerare l’elettrificazione, con un piano dedicato atteso nei prossimi mesi. L’obiettivo è ridurre l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime energetiche.

L’aumento dei costi dell’energia si riflette direttamente sui bilanci di famiglie e imprese. Per questo motivo, la Commissione europea sottolinea la necessità di interventi mirati. Le misure dovranno sostenere in particolare i soggetti più esposti, contribuendo a limitare gli effetti dei rincari. Si tratta di strumenti che, nelle intenzioni europee, dovranno affiancare le riforme strutturali.