Lite con i colleghi? Perché il capo può trasferirti subito (anche se non è colpa tua)

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

iStock Si può essere trasferiti se ci sono tensioni, attriti e divergenze caratteriali in ufficio. La Cassazione lo conferma

Che cosa si rischia quando si hanno battibecchi o non si va d’accordo con i colleghi? La Corte di Cassazione con la sentenza 4198/2026 è tornata a occuparsi di un tema frequente: il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale.

La decisione stabilisce che uno spostamento mirato a eliminare tensioni, o disfunzioni, sul luogo di lavoro, non va visto come una sanzione disciplinare. È, invece, una misura organizzativa che rientra nei poteri dell’azienda.

Il principio è di importanza generale perché significa che il capo può liberamente spostare un lavoratore, anche senza dimostrare una sua colpa o violazione specifica. Potrà farlo, però, a patto che il trasferimento sia realmente funzionale e utile al buon funzionamento dell’organizzazione aziendale.

Vediamo più da vicino.

La vicenda, il trasferimento e l’esito dell’appello

Una lavoratrice era impiegata presso una cooperativa, che svolgeva attività in appalto nello stabilimento di una Spa committente. A un certo punto, quest’ultima aveva evidenziato una situazione di incompatibilità ambientale con la donna, arrivando a revocarle il badge d’accesso allo stabilimento.

In seguito, la cooperativa datrice aveva deciso di spostare la dipendente “scomoda” nei suoi uffici, dalla sede del committente.

L’impiegata aveva però impugnato questo provvedimento in tribunale, sostenendo infatti che si trattasse di un trasferimento in violazione della legge.

Dopo un primo grado a lei favorevole, la Corte d’Appello di Firenze aveva annullato lo spostamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice presso lo stabilimento della società committente. Secondo la magistratura, infatti, mancavano le motivazioni — richieste dal Codice Civile — per modificare il luogo lavorativo.

In particolare, non era stata documentata l’esistenza di una “clausola di gradimento” nel contratto di appalto tra committente e cooperativa. Il trasferimento risultava, quindi, ingiustificato.

Quando lo spostamento è davvero un trasferimento e il concetto di unità produttiva

La Cassazione, chiamata a decidere sul caso per il ricorso della cooperativa, ha ricordato che — per legge — un lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per la giurisprudenza, unità produttiva non è un semplice ufficio o reparto. È, invece, un’articolazione a se stante dell’azienda — stabilimento, filiale o sede operativa — dotata di autonomia funzionale, organizzativa e tecnica e capace di svolgere, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa.

Si pensi, ad esempio, allo stabilimento di un’azienda metalmeccanica in una città diversa dalla sede centrale. Oppure ad una filiale bancaria, o a un supermercato di una catena, con personale e organizzazione propria.

In pratica:

la tutela prevista dalla legge scatta soltanto quando il dipendente viene spostato — in modo definitivo — da un’unità produttiva all’altra;

se lo spostamento di sede di un dipendente è dentro la stessa unità produttiva , anche tra uffici diversi o articolazioni aziendali con funzioni ausiliarie o strumentali, non vale la disciplina legale del trasferimento;

, anche tra uffici diversi o articolazioni aziendali con funzioni ausiliarie o strumentali, non vale la disciplina legale del trasferimento; l’azienda può, quindi, riorganizzare il lavoro interno senza dover dare particolari ragioni.

I giudici d’appello avevano invece considerato sufficiente il semplice cambiamento fisico dell’ufficio, senza verificare se la sede della committente e della cooperativa costituissero effettivamente unità produttive diverse. Per questo, la Cassazione ha ritenuto sbagliata e approssimativa la loro lettura della vicenda.

L’incompatibilità ambientale come motivo legittimo di trasferimento

Ma il punto più interessante della sentenza riguarda il concetto di incompatibilità ambientale.

La Cassazione ribadisce il principio per cui, quando la presenza di un lavoratore provoca tensioni, conflitti o disfunzioni nell’organizzazione aziendale, il datore può disporre il suo trasferimento per ristabilire il buon funzionamento dell’attività.

Sono i casi delle liti frequenti tra colleghi, dei climi lavorativi insostenibili per divergenze caratteriali o dei rapporti deteriorati che danneggiano qualità del lavoro e profitto. In questi casi, l’azienda può intervenire con lo spostamento del dipendente. E non serve dimostrare la sua colpa.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, non è una sanzione disciplinare o una misura punitiva. Di conseguenza:

non è necessario accertare responsabilità, o inadempimenti contrattuali, del dipendente;

non occorre stabilire chi abbia iniziato il conflitto;

non devono essere seguite le procedure disciplinari previste dallo Statuto dei lavoratori.

Ciò che conta è l’effetto negativo e concreto sull’organizzazione aziendale.

Se il conflitto genera disordine, o ostacola il lavoro, l’azienda è liberissima di intervenire con una misura organizzativa come il trasferimento per incompatibilità ambientale. È una prerogativa dell’impresa, che deriva dal principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

Perciò, il giudice può sì verificare se la ragione organizzativa addotta sia reale, e se esista un collegamento tra il trasferimento e l’esigenza aziendale, ma non può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali.

Il caso particolare degli appalti

Come detto, la lavoratrice svolgeva la propria attività nello stabilimento della società committente, che a un certo punto aveva revocato il proprio gradimento nei suoi confronti. Ebbene, la Cassazione ha chiarito che è ben giustificato lo spostamento. L’azienda appaltatrice deve, infatti, poter mantenere rapporti funzionali con il cliente.

Le regole più rigide sul trasferimento del lavoratore si applicano soltanto quando il dipendente viene spostato da una vera unità produttiva autonoma, a un’altra. Se invece viene assegnato a luoghi di lavoro tra loro collegati e funzionali alla stessa organizzazione — come spesso accade proprio nei rapporti di appalto — lo spostamento può essere considerato un’accettabile scelta organizzativa dell’azienda, e non necessariamente un trasferimento in senso tecnico, disciplinato dall’art. 2103 Codice Civile.

In queste circostanze, spiega la Cassazione, il trasferimento è una soluzione organizzativa ragionevole e adottata anche per evitare conseguenze più gravi, come perdita dell’appalto o cessazione del rapporto.

La decisione finale

Ricapitolando, la Cassazione ha stabilito che la Corte territoriale:

aveva mal interpretato la nozione di trasferimento;

non aveva valutato correttamente l’importanza dell’incompatibilità ambientale.

La sentenza di secondo grado è stata annullata. Il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati dalla Cassazione.

Che cosa cambia

Quello del trasferimento è un tema delicato, come dimostrano varie pronunce (ad es. quella sul rimborso spese). La sentenza della Cassazione 4198/2026 evidenzia il delicato equilibrio tra diritti del lavoratore e libertà d’impresa. Da un lato il dipendente, che non deve subire trasferimenti arbitrari che possano compromettere la sua vita personale, familiare o professionale.

Dall’altro lato l’imprenditore, che deve poter organizzare le proprie risorse umane nel modo più efficiente possibile. La legge cerca di bilanciare questi interessi stabilendo che un trasferimento è legale quando:

avviene tra unità produttive diverse;

è giustificato da esigenze tecniche, organizzative o produttive.

A maggior ragione, quando lo spostamento è determinato da una situazione di incompatibilità ambientale, esso può essere giustificato da esigenze organizzative dell’impresa e configurarsi non come una punizione, ma come una misura volta al bene dell’impresa, anche nelle circostanze in cui non c’è un vero passaggio, tra unità produttive distinte.

Concludendo, la pronuncia della Cassazione ribadisce che la gestione dell’organizzazione del lavoro appartiene principalmente all’imprenditore. Mentre il giudice può intervenire solo per verificare che il trasferimento non sia arbitrario, o privo di reali motivazioni.